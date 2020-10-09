17 молодых актеров, которые дышат в затылок голливудским суперзвездам

Иногда живешь себе спокойно и вдруг приходит осознание, что твоим любимым актерам уже за 40. А некоторым даже и за 50. И пусть они до сих пор хороши и на экране, и в жизни, не стоит быть консервативными и держаться лишь за «старую школу». Тем более что юное поколение ничуть не уступает тем, кто снимается уже много лет.

Мы в AdMe.ru любим кино и, когда на голливудском небосводе зажигаются новые яркие звезды, непременно рассказываем о них нашим читателям. В этот раз мы решили поразмыслить, кто из молодых актеров способен перехватить эстафету у мэтров кинематографа.

Анджелина Джоли — Маргарет Куэлли

Многие кинопоклонники впервые заметили молодую актрису в фильме «Однажды в... Голливуде»: Маргарет сыграла хиппи по имени Киска и покорила сердца зрителей. Ее карьера началась раньше, но именно после съемок у Тарантино Куэлли была номинирована на премию Гильдии киноактеров.

Натали Портман — Милли Бобби Браун

Милли известна зрителям ролью девочки Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». В 2020 году на экраны вышел фильм «Энола Холмс», где Браун сыграла главного персонажа.

Хэлли Берри — Зендея

Пока что самой запоминающейся в карьере актрисы стала роль Мишель Джонс в двух лентах о Человеке-пауке. Однако это не единственное ее достижение. В 2020 году Зендея даже получила «Эмми» за лучшую драматическую роль в сериале «Эйфория».

Одри Тоту — Аня Тейлор-Джой

Известность девушка приобрела, сыграв главную роль в картине Роберта Эггерса «Ведьма». После этого она снималась в лентах М. Найт Шьямалана «Сплит» и «Стекло», а кроме того, Аню можно увидеть в 5-м сезоне сериала «Острые козырьки».

Мэттью Макконахи — Чарли Пламмер

Карьера Чарли пошла в гору в 2017 году, когда он сыграл в криминальном триллере Ридли Скотта «Все деньги мира». Сейчас Пламмер занят в нескольких проектах, и вскоре мы обязательно увидим его на экранах.

Хавьер Бардем — Ной Сентинео

Телесериал «Фостеры» стал своеобразным рывком для молодого актера: снимался он и раньше, но именно в этой роли запомнился зрителям. Кроме того, Ной успел сыграть в комедии Netflix «Всем парням, которых я любила раньше». Сейчас Сентинео ведет переговоры о том, чтобы получить роль Xи-Мена в новой версии ленты «Властелины вселенной».

Тильда Суинтон — Онор Бирн (дочь Тильды Суинтон)

Онор явно унаследовала от звездной матери самые яркие и запоминающиеся черты. Актерским прорывом для нее стал фильм Джоанны Хогг «Сувенир», за роль в котором она номинировалась на Премию британского независимого кино.

Рене Зеллвегер — Эрин Мориарти

Эрин успела поработать на одной площадке с Мелом Гибсоном, а сейчас занята в высокорейтинговом сериале «Пацаны», снятом по одноименному комиксу.

Джонни Депп — Эзра Миллер

Эзра Миллер снимается с 2006 года, но большинству зрителей он запомнился ролями Криденса в серии фильмов «Фантастические твари» и Барри Аллена в картинах супергеройской вселенной DC.

Идрис Эльба — Арчи Мадекве

Арчи можно увидеть в мини-сериале «Отверженные» и в необычном хорроре 2019 года «Солнцестояние». Актер занят еще в нескольких проектах, которые еще не вышли на экраны.

Элайджа Вуд — Эйса Баттерфилд

Кажется, если режиссерам придет в голову снять ремейк «Властелина колец», идеального Фродо им искать не придется. Эйса Баттерфилд дебютировал на экране в 2008 году, сыграв маленького узника концлагеря в ленте «Мальчик в полосатой пижаме». А те, кто следит за новинками Netflix, могли увидеть актера в главной роли в сериале 2019 года «Половое воспитание».

Хелена Бонем Картер — Мэйси Уильямс

Возможно, Мэйси еще долго придется избавляться от амплуа Арьи Старк, но именно «Игра престолов» открыла юной актрисе дорогу в мир большого кино. Этой осенью на экраны вышел супергеройский фильм с ее участием «Новые мутанты».

Брэд Питт — Остин Батлер

В 2021 году Остин сыграет Элвиса Пресли в биографической ленте о жизни певца. С королем рок-н-ролла у него действительно есть что-то общее, например пухлые губы и томный взгляд. А одна из недавних знаковых ролей Остина — хиппи по имени Текс Уотсон в картине «Однажды в... Голливуде».

Зои Салдана — Саша Лейн

Яркая Саша сыграла в нескольких малобюджетных, но от этого не менее интересных фильмах («Громко бьются сердца», «Неправильное воспитание Кэмерон Пост»). А в 2019 году ей досталась большая роль в «Хеллбое».

Джейк Джилленхол — Итан Каткоски

Итан наиболее известен ролью Карла Галлагера в сериале «Бесстыжие». Актер задействован в съемках с 2011 года, с самых первых дней существования проекта.

Бен Стиллер — Нэт Вулфф

Громких и запоминающихся ролей у актера пока не было, но в нескольких интересных проектах он поучаствовать успел. Например, сыграл главного героя в экранизации манги «Тетрадь смерти» 2017 года. А в 2020 году в Норвегии состоялся показ фильма «Бог грома», где Нэту также досталась главная роль.

Моника Беллуччи — Адель Экзаркопулос

Французская актриса Адель Экзаркопулос — самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви». Награда досталась ей за исполнение главной роли в ленте 2013 года «Жизнь Адель».