16 звездных сыновей, которые занимаются любимым делом без лишнего пафоса и не просят помощи у родителей

2 0 6 724

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Детям знаменитых родителей можно позавидовать: эти ребята родились с серебряной ложкой во рту и получили билет в высшее общество. А еще им можно посочувствовать: за успехами звездных деток наблюдают миллионы любопытных глаз, которые подмечают каждый их промах. Однако герои нашей статьи проявили серьезное мужество: они выбрали творческие профессии и стойко терпят сравнения с популярными отцами.

AdMe.ru вдохновился историями успеха молодых мужчин, которые не потеряли голову от звездной болезни и нашли работу по душе. Теперь это не просто сыновья популярных актеров, певцов и писателей, а вполне самостоятельные творческие единицы.

1. Вэл Килмер и Джек Килмер

Сына одного из самых ярких актеров 90-х, Вэла Килмера, зовут Джек. Молодой человек пошел по стопам отца и активно снимается в кино. В его творческой копилке участие в двух десятках фильмов и работа манекенщиком.

2. Николас Кейдж и Уэстон Кейдж

Уэстон — старший сын Николаса Кейджа. Молодой человек пробовал свои силы в кино, но добиться ярких ролей ему пока не удалось. Зато Уэстон — талантливый музыкант. Он пел в блэк-метал-группе Eyes of Noctum и записал несколько саундтреков к голливудским фильмам.

3. Джек Николсон и Рэй Николсон

Рэй унаследовал внешность, талант и харизму своего звездного родителя. Молодой человек снимается в кино и занимается режиссурой. Несмотря на молодость, Рэй проявляет отменный вкус в выборе ролей — все фильмы с его участием получили высокую оценку критиков и зрителей.

4. Роберт Дауни — младший и Индио Фалконер Дауни

Старший сын Роберта Дауни — младшего снялся в кино только однажды, да и то в детстве — на тот момент ему было 9 лет. Индио выступает в составе успешной группы The Dose, которую организовал совместно с приятелем. Молодой человек полностью сосредоточен на музыкальной карьере и не планирует сниматься в кино.

5. Дэвид Бекхэм и Бруклин Бекхэм

Бруклин не пошел в спорт, как его отец, или в шоу-бизнес, как мать. Молодой человек выбрал свой путь и стал профессиональным фотографом. Ниже один из снимков, автором которого является Бруклин Бекхэм.

6. Джеки Чан и Джейси Чан

Джейси родился в Лос-Анджелесе, а в 20 лет покинул США и перебрался в Гонконг. Здесь он сумел стать популярным актером и музыкантом.

7. Жан-Клод Ван Дамм и Кристофер Ван Варенберг

Кажется, в выборе профессии у Криса было не так уж много вариантов: отец — актер и спортсмен, а мать — культуристка. Молодой человек с пеленок изучает боевые искусства и снимается в кино. Кроме того, Кристофер занимается продюсированием фильмов отца и пишет сценарии.

8. Том Круз и Коннор Круз

Приемный сын Тома Круза и Николь Кидман, Коннор, пару раз снялся в кино, но выбрал карьеру диджея. Коннор выступает в ночных клубах и уже успел обрести популярность в кругах ценителей электронной музыки. Молодой человек обожает рыбалку и часто делится с поклонниками фото своего улова.

9. Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон

Джон Дэвид — успешный игрок в американский футбол, он выступал за крупные команды в позиции нападающего. Однако травма положила конец спортивной карьере Джона, и он решил сниматься в кино. На счету Джона Дэвида несколько крупных премий за актерскую игру в фильмах и сериалах.

10. Гэри Бьюзи и Джейк Бьюзи

Гэри Бьюзи в 90-х исполнял роли харизматичных злодеев, благодаря которым и запомнился зрителям. Сын Гэри, Джейк, похож на отца как две капли воды. Он тоже стал актером и весьма органично смотрится в злодейском амплуа. Недавно Джейк снялся в мегапопулярном сериале «Очень странные дела».

11. Уилл Смит и Трей Смит

Трей — старший сын Уилла Смита от первого брака. Молодой человек снимался в клипах своего отца и сыграл несколько ролей в кино. Но известность Трею принесло участие в шоу «Топ-модель по-американски».

12. Дэймон Уэйанс и Дэймон Уэйанс — младший

Дэймон-младший присоединился к актерскому клану Уэйансов: его отец и дяди являются знаменитыми актерами. Однако Дэймон успел доказать, что он не случайный человек в кинематографе. Он получил образование в школе искусств и постоянно оттачивает чувство юмора в стендап-шоу.

13. Дэвид Боуи и Данкан Джонс

Данкан Джонс в детстве мечтал быть борцом, а стал режиссером, сценаристом и продюсером. Фильмы Данкана высоко ценятся критиками и нравятся зрителям.

14. Дон Джонсон и Джесси Джонсон

Дон Джонсон был одним из самых горячих мужчин 90-х, и его сын Кейси старается не отставать. Кейси занимается спортом, записывает песни, а еще снимается в кино и сериалах.

15. Пирс Броснан и Дилан Броснан

Дилан Броснан недавно появился на премьере «Однажды в Голливуде» рядом с отцом и вызвал настоящий фурор. Оказалось, что юноша уже давно работает моделью, а еще отлично играет на гитаре и интересуется современным искусством.

16. Стивен Кинг и Джо Хилл

Сын Стивена Кинга пишет под псевдонимом Джо Хилл, а настоящее его имя — Джозеф Кинг. Джо изучал английскую словесность и уже в колледже начал писать рассказы в жанре хоррора. Позже Кинг-младший выпустил несколько полноценных романов, на которые кинематографисты сразу же выкупили права. Книги Хилла регулярно попадают в списки бестселлеров The New York Times.

Как вы думаете, легко ли решиться на продолжение династии, зная, что твой отец крутой актер / писатель / музыкант?