16 звезд старого Голливуда, чьи настоящие профессии способны вас удивить

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В 1970-х годах в киноведческом лексиконе утвердился термин «Новый Голливуд»: тогда американское кино готовилось вступить в современную «эру блокбастеров», на подходе были такие важные ленты, как «Челюсти» (1975) и первые «Звездные войны» (1977). Но после наступления этой «революции» в кино старый Голливуд не потерял своего очарования — напротив, блистательными актрисами и актерами того времени зрители восхищаются и по сей день. А ведь о многих из них мы могли бы и не узнать: они были заняты совершенно в других сферах, мечтали получить серьезную профессию, а в кино попали благодаря случаю. Или же судьбе.

AdMe.ru выяснил, где бы работали короли и богини старого Голливуда, если бы судьба не привела их в кино.

1. Хеди Ламарр: изобретатель

За свою блистательную кинокарьеру Хеди Ламарр (Кислер) удостоилась звезды на голливудской «Аллее славы». В 30-е и 40-е годы миллионы мужчин сходили с ума по этой красотке, а фильмы с ее участием вызывали настоящий ажиотаж. Но красота и актерский талант — далеко не все, чем могла похвастать Хеди. Она также была выдающейся изобретательницей. Без ее находок мы бы не пользовались Wi-Fi и мобильным телефоном. В 1942 году девушка совместно с Джорджем Антейлом запатентовала систему, которая позволяла на расстоянии управлять торпедами. Но ценность технологии «прыгающих частот» оценили лишь годы спустя. Хеди Ламарр изобрела то, что сейчас лежит в основе GSM, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Благодаря ее технологии Secret Communication System мы можем, пользуясь Wi-Fi, не опасаться того, что кто-то еще вклинится в наш канал связи. День рождения Хеди Ламарр, 9 ноября, во многих странах отмечают как День изобретателя.

2. Кэтрин Хепберн: историк и философ

В 17 лет Кэтрин Хепберн поступила в колледж для того, чтобы успокоить свою мать. Обучение в нем давалось девушке нелегко, однако именно в колледже Кэтрин заинтересовалась актерским мастерством и неоднократно пыталась получить роль в студенческом спектакле, но у нее не получалось сделать это из-за плохих отметок. Когда успеваемость наладилась, Хепберн стала регулярно выступать. Вскоре девушка окончила колледж со степенью бакалавра истории и философии. Интересно, что в юности Кэтрин серьезно увлекалась гольфом, брала ежедневные уроки и даже дошла до полуфинала в чемпионате по гольфу среди молодых женщин Коннектикута.

3. Ава Гарднер: секретарша

После окончания школы Ава Гарднер поступила в Атлантический христианский колледж на курсы секретаря. Однажды студентка приехала в гости к своей сестре, и шурин Авы, профессиональный фотограф, предложил сделать ее портрет. Снимок получился настолько замечательным, что мужчина выставил его в витрине своей фотостудии. Фото увидел агент Metro-Goldwyn-Mayer, он вошел и попросил номер девушки, но администратор отказал. Тогда агент сказал: «Кто-то просто обязан послать ее фото в MGM». Шурин Авы так и поступил, и вскоре Гарднер уже ехала в Нью-Йорк на собеседование в киностудии.

4. Марлон Брандо: военнослужащий

Марлона Брандо коллеги по цеху считали трудным человеком, друзей у артиста практически не было. Мальчик с юных лет не отличался покладистым характером. Чтобы как-то совладать с безобразным поведением сына, Брандо-страший отправил его в военное училище. Там парень находил успокоение в 3 местах: в читальном зале, кинотеатре и в доме учителя Вагнера. Именно в жилище аристократа-интеллектуала Брандо потряс всех прочтением Шекспира, и ему была предоставлена роль в одноактовой пьесе. После просмотра спектакля Вагнер отправил родителям Марлона восторженное письмо, в котором удивлялся тому, что парень находится в военном училище, и предлагал отправить его на обучение актерскому мастерству.

5. Джинджер Роджерс: учительница

В школе Джинджер Роджерс мечтала стать учительницей. Но потом, понаблюдав за матерью, которая работала сценаристом, девушка поняла, что уже не так уверена в своем выборе профессии. Она часто сопровождала маму на работу в театр и вскоре стала выступать с артистами той же труппы.

6. Джеймс Кэгни: боксер

В молодости Кэгни слыл хорошим уличным бойцом и всегда защищал своего брата, студента-медика. Как и его отец, Джеймс занимался любительским боксом и даже занял 2-е место в борьбе за титул чемпиона штата Нью-Йорк в легком весе. Тренеры прочили ему большую карьеру в спорте, но его мать не согласилась с таким будущим для сына. Интерес к кино проявился совершенно случайно: навещая свою тетю, которая жила в Бруклине возле киностудии Vitagraph Studios, любопытный Кэгни перелезал через забор, чтобы посмотреть на съемки фильмов.

7. Брижит Бардо: балерина

Мать Брижит в юности занималась балетом, поэтому пыталась и своим дочерям привить любовь к музыке и танцам. С 7 лет будущая звезда обучалась в танцклассе, а в 1947 году поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца. По воспоминаниям сокурсницы, Бардо была грациозной и пластичной, но ей недоставало упорства и усердия. И если бы она лучше трудилась на занятиях, могла бы стать балериной первой величины. Через год ее мать решила открыть магазин модной одежды, а в качестве манекенщицы задействовала Брижит. На девушку обратили внимание, и вскоре юная Бардо снялась для журнала Elle. Номер попался на глаза помощнику режиссера Марка Аллегре, и последний решил пригласить девушку на кинопробы.

8. Джин Келли: бейсболист

В детстве мать Джина отдала его с братом на танцы. Однако мальчишки сопротивлялись, ведь из-за этого занятия у них то и дело выходили стычки с соседскими ребятами. Сам Джин грезил о карьере бейсбольного шорт-стопа в команде «Питтсбург Пайрэтс». Он забросил танцы и сосредоточился на спорте. Однако ему пришлось вернуться к танцам, когда семья обеднела и нужно было зарабатывать деньги. Вместе с братом они поставили несколько танцевальных номеров и стали выступать с ними.

9. Клодетт Колбер: модельер

После школы Клодетт Колбер пошла учиться в Лигу студентов искусства. Девушка неплохо рисовала и мечтала о карьере модельера. Но однажды она попала на лекции драматурга Энна Моррисона и после этого всерьез задумалась о карьере актрисы.

10. Грейс Келли: химик

Когда Грейс Келли переехала в Нью-Йорк, она стала работать фотомоделью: снималась в рекламах сигарет, пива, шляп и пылесосов. Параллельно с этим занятием будущая королева Монако упражнялась в актерском мастерстве в Американской академии драматического искусства. А еще Келли изучала химию. Так что кто знает, возможно, потерпев неудачу в творчестве, красавица могла бы сделать карьеру ученого.

11. Берт Ланкастер: физрук

Берт Ланкастер в юности хотел стать учителем физкультуры и поступил в колледж на эту специальность. Однако был отчислен со 2-го курса. Тогда парень подался в цирк и стал акробатом. Но и тут удача ему не улыбнулась: с цирковой карьерой пришлось закончить после травмы руки. Что ж, парень устроился контролером в крупный универсам в Чикаго. Вскоре его призвали на фронт. Во время службы Берт стал выступать в эстрадной бригаде. А после войны случайно познакомился с ассистентом театрального продюсера — тот как раз искал подобный типаж внешности для одной из ролей в бродвейском спектакле.

12. Грета Гарбо: продавец

Когда Грете было 13 лет, ушел из жизни ее отец. Семья оказалась в бедственном положении, поэтому Грете пришлось рано пойти работать. Сначала девушка трудилась в парикмахерской, затем устроилась продавщицей в магазин. В период своей работы там Гарбо снималась в рекламных роликах для магазина. В одном из них ее и заметил режиссер Эрик Петчер.

13. Кларк Гейбл: производитель шин

В юности будущий «король Голливуда» имел склонности к технике и механике, любил проводить время за починкой машин с отцом. Когда парню было 16, его папа решил попробовать себя в фермерстве и хотел, чтобы сын тоже включился в эту работу. Но юноша решил иначе и вскоре уехал работать на предприятие по проивзодству шин. В 17 лет он увидел постановку «Райская птица» и влюбился в профессию актера. Но начать строить карьеру смог только спустя 4 года: он присоединился к труппе второсортного театра. В 23 года Гейбл приехал покорять Голливуд вместе со своей возлюбленной и менеджером Джозефиной Диллон. Примечательно, что актера долго не хотели брать, а на кастинге в Warner Bros. и вовсе сказали: «У него слишком большие уши — он похож на обезьяну».

14. Джина Лоллобриджида: скульптор

Когда семья Джины переехала из маленькой деревушки в Рим, девушка была вынуждена помогать родным зарабатывать на жизнь. Она работала в качестве уличного художника — рисовала карикатуры и шаржи. У Джины с детства была мечта: она хотела стать скульптором или же оперной певицей. Ее неоднократно звали сниматься в кино, но поначалу ее это вовсе не интересовало, и она отказывалась. Но в конце концов уговоры матери и желание зарабатывать приличные деньги взяли свое, и девушка пришла на киноплощадку.

15. Кэри Грант: цирковой акробат

В юношеские годы Кэри Грант сдружился с цирковой труппой и присоединился к их групповому туру. Парень выступал на ходулях, и однажды, во время 2-недельного выступления в Берлине, его заметил бродвейский режиссер Джесси Ласки. Настоящее имя актера — Арчибальд Александр Лич, однако, попав в Голливуд, молодой человек был вынужден взять псевдоним Кэри Грант. Слава пришла с к нему случайно: звезда того времени Мэй Уэст потребовала, чтобы именно он сыграл любовника ее героини в фильме «Она обошлась с ним нечестно».

16. Мэрилин Монро: работница авиапромышленности

В старшей школе будущая звезда встретила парня по имени Джеймс Догерти и в 16 лет вышла за него замуж. Но брак не был счастливым: супруги почти не разговаривали друг с другом. Через год после свадьбы Норма Джин, как на самом деле звали Мэрилин, пошла работать на авиационный завод фирмы Radioplane Co. Это было судьбоносное решение. Как-то раз на заводе появился фотограф Дэвид Коновер: он должен был сделать пропагандистские снимки женщин на военных предприятиях. После этой съемки Коновер предложил девушке позировать за деньги. Так началась карьера модели Мэрилин Монро, которая вскоре переплелась с карьерой актрисы.