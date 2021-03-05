16 звезд, которым повезло с нестандартной внешностью, а все благодаря смешению кровей

Согласно исследованиям, люди смешанной крови воспринимаются окружающими как более привлекательные относительно тех, чьи родители одной национальности. Теперь понятно, почему в Голливуде такое количество многонациональных актеров.

Мы в AdMe.ru пробежались по спискам популярных звезд, и оказалось, что многие из них смешанных кровей. Некоторым «коктейлям» из генов мы откровенно удивились.

Зендая (Нигерия + Северная Македония + Германия + Шотландия)

Генеалогическое древо Зендаи поражает разнообразием. Ее отец — нигериец с македонскими и исландскими корнями. А родственники матери родом из Германии и Шотландии.

Аня Тейлор-Джой (Аргентина + Испания + Шотландия + Англия)

Звезда сериала «Ход королевы» родилась в многокультурной семье. Ее мать испано-английского происхождения, но какое-то время росла и воспитывалась в Замбии. Отец Ани — аргентинец с шотландскими корнями, поэтому все свое детство юная актриса провела в Буэнос-Айресе, а ее родным языком является испанский.

Тайка Вайтити (Новая Зеландия + Ирландия + еврейские корни)

У новозеландского «оскароносного» режиссера по материнской линии есть ирландские и еврейские корни, а его отец — представитель народа маори. Тайка Вайтити с восхищением говорит о своем происхождении: «История семьи моей матери очаровывает. Они жили в России, затем чудом оказались в Англии, а после всего каким-то безумным образом их занесло в Новую Зеландию, к моему папе».

Марго Робби (Германия + Шотландия + Сербия)

Марго Робби — девушка с удивительной судьбой. До 17 лет, прежде чем достичь всемирной известности, она жила в австралийской глубинке вместе с мамой и 3 братьями и сестрами. Мать актрисы родом из общины немецких поселенцев в Австралии, имеющих сербские корни. А фамилия Робби досталась девушке от отца-шотландца.

Эмма Стоун (Швеция + Германия)

Несколько поколений семьи Эммы Стоун жили в США. «Моя мама с Восточного побережья США, а у отца есть шведские корни. Когда они переехали на остров Эллис, они взяли фамилию Стоун», — рассказывает актриса. Также, помимо шведов, у нее в роду были немцы и британцы.

Джереми Аллен Уайт (Украина + Англия + Германия)

Бабушка актера по отцовской линии, Елена Васильевна Лисович, — украинка. Все остальные близкие родственники имеют глубокие корни в Северной Каролине и происходят из семей немецких и английских мигрантов.

Дженнифер Энистон (Греция + Шотландия + Албания)

Отец мировой звезды тоже актер, он переехал в США из Греции, где сменил имя с Янниса Анастасакиса на Джона Энистона. Там он встретил мать актрисы — Нэнси Доу, шотландку с итало-албанскими корнями.

Ханна Джон-Кеймен (Нигерия + Норвегия)

Британская актриса, известная по сериалам «Игра престолов», «Черное зеркало» и «Дивный новый мир», имеет интересную внешность. Как оказалось, это смесь африканских и скандинавских корней: отец Ханны — нигериец, а мать — норвежка.

Уэнтуорт Миллер (Ямайка + Россия + африканские корни)

Звезда сериала «Побег» может удивить любого своим генеалогическим древом. У его матери кавказские, русские, голландские, французские и ливанские корни. А отец актера наполовину африканец, наполовину ямаец.

Элизабет Дебики (Ирландия + Польша)

Детство Элизабет Дебики было наполнено приключениями. Актриса родилась в Париже, а затем ее родители, танцоры, переехали в Австралию. При этом отец девушки — поляк, мать — ирландка.

Тимоти Шаламе (Франция + Англия + Беларусь + Австрия)

По материнской линии у Тимоти Шаламе еврейские корни: его бабушка и дедушка родились в семьях евреев, переехавших в Нью-Йорк из Российской империи и Австро-Венгрии соответственно. А от отца актеру достались французские и английские корни.

Яра Шахиди (Иран + Гана)

Отец молодой актрисы из Ирана, а мать из Ганы, но также имеет корни чокто — коренного народа Америки.

София Лиллис (Ирландия + Польша + Швейцария)

София Лиллис, наиболее известная по роли Беверли в фильме «Оно», — обладательница целого коктейля из крови разных национальностей. По материнской линии у нее польские и ирландские корни, а по отцовской — швейцарские и частично немецкие.

Лукас Хеджес (Англия + Германия)

Лукас Хеджес родился в семье режиссера Питера Хеджеса и актрисы Сьюзан Брюс. Молодая звезда имеет английские и немецкие корни.

Тати Габриэль (Корея + африканские корни)

Тати Габриэль родилась в Калифорнии в семье кореянки и афроамериканца. С младших классов девушка увлеклась актерским мастерством, в 3-м классе сыграв в театральной постановке «Лемони Сникет». В 2015 году она стала получать крупные роли в молодежных сериалах. «Сотня», «Леденящие душу приключения Сабрины» — самые известные из них.

Оливия Манн (Китай + Германия + Англия)

Мать Оливии Манн китаянка, которая выросла во Вьетнаме. В подростковом возрасте она переехала в США, где вышла замуж за англичанина с немецкими корнями.