16 звезд, которых мы все помним еще молодыми, а им в 2022 году стукнет 60

Все мы хотим видеть наших кумиров вечно молодыми и готовыми в любой момент взяться за покорение новых творческих горизонтов. Но время несется со скоростью света, и в 2022 году многие из наших любимчиков отметят, страшно сказать, 60-й юбилей.

AdMe.ru желает всем будущим юбилярам сил и новых творческих достижений, а мы с вами посмотрим, как они изменились со времен своих первых появлений на публике.

Том Круз, 3 июля

Джон Бон Джови, 2 марта

Джейн Сиббетт, 28 ноября

Деми Мур, 11 ноября

Марсия Кросс, 25 марта

Фелисити Хаффман, 9 декабря

Чак Паланик, 21 февраля

Боб Оденкерк, 22 октября

1998 г.

2020 г.

Рэйф Файнс, 22 декабря

Мэттью Бродерик, 21 марта

Уэсли Снайпс, 31 июля

Дэвид Финчер, 28 августа

Стив Карелл, 16 августа

Мишель Йео, 6 августа

Джоди Фостер, 19 ноября

Джим Керри, 17 января

А кто из этих известных людей особенно ценен для вас и почему?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.