16 звезд, которые с возрастом круто изменились и стали еще краше
Хорошо выглядеть — необходимость для медийных людей. Они следят за внешностью, меняют имидж, пробуют диеты и косметические процедуры, чтобы восхищать поклонников. Но некоторым звездам удается буквально уложить всех на лопатки своими метаморфозами.
Мы в AdMe.ru уверены, что эти 16 знаменитостей знают какой-то секрет. Иначе как им удается так преображаться?
Леди Гага — 2009, 2014, 2019 год
Келли Осборн — 2006 и 2021 год
Ребел Уилсон — 2012 и 2021 год
Крис Прэтт — 2004 и 2020 год
Кендалл Дженнер — 2012 и 2018 год
Сэм Смит — 2014 и 2019 год
Келли Кларксон — 2004 и 2020 год
Джессика Симпсон — 2000 и 2020 год
Ариана Гранде — 2010 и 2020 год
Джаред Лето — 1994 и 2021 год
Дженнифер Лав Хьюитт — 1999 и 2019 год
Белла Хадид — 2014 и 2021 год
Эллиот Пейдж — 2010 и 2021 год
Белла Торн — 2010 и 2020 год
Кристиан Бейл — 2005, 2017 и 2019 год
Пэрис Хилтон — 2003 и 2020 год
Как думаете, кому из звезд перемены к лицу?
Фото на превью East News, kellyosbourne / Instagram
Поделиться этой статьёй