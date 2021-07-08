16 звезд, которые с возрастом круто изменились и стали еще краше

Хорошо выглядеть — необходимость для медийных людей. Они следят за внешностью, меняют имидж, пробуют диеты и косметические процедуры, чтобы восхищать поклонников. Но некоторым звездам удается буквально уложить всех на лопатки своими метаморфозами.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти 16 знаменитостей знают какой-то секрет. Иначе как им удается так преображаться?

Леди Гага — 2009, 2014, 2019 год

Келли Осборн — 2006 и 2021 год

Ребел Уилсон — 2012 и 2021 год

Крис Прэтт — 2004 и 2020 год

Кендалл Дженнер — 2012 и 2018 год

Сэм Смит — 2014 и 2019 год

Келли Кларксон — 2004 и 2020 год

Джессика Симпсон — 2000 и 2020 год

Ариана Гранде — 2010 и 2020 год

Джаред Лето — 1994 и 2021 год

Дженнифер Лав Хьюитт — 1999 и 2019 год

Белла Хадид — 2014 и 2021 год

Эллиот Пейдж — 2010 и 2021 год

Белла Торн — 2010 и 2020 год

Кристиан Бейл — 2005, 2017 и 2019 год

Пэрис Хилтон — 2003 и 2020 год