16 звезд кино, которые могут сыграть кого угодно: хоть уморительного чудака, хоть королеву драмы

За некоторыми актерами закрепляется определенное амплуа. Так, кто-то регулярно радует нас ироничными ролями. Кого-то мы привыкли наблюдать в глубоких образах, буквально доводящих зрителей до мурашек. Но есть те, чей талант не знает границ и кому подвластны как комедия, так и драма.