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16 звезд кино, которые могут сыграть кого угодно: хоть уморительного чудака, хоть королеву драмы

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За некоторыми актерами закрепляется определенное амплуа. Так, кто-то регулярно радует нас ироничными ролями. Кого-то мы привыкли наблюдать в глубоких образах, буквально доводящих зрителей до мурашек. Но есть те, чей талант не знает границ и кому подвластны как комедия, так и драма.

Мы в AdMe.ru решили сравнить крутые комические и драматические образы наших любимых актеров и актрис.

Джим Керри

Комедия «Лжец, лжец» (1997) и триллер «Роковое число 23» (2007).

Эми Шумер

Комедия «Девушка без комплексов» (2015) и драма «Люди» (2021).

Робин Уильямс

Комедия «Флаббер» (1997) и драма «Общество мертвых поэтов» (1989).

Кэмерон Диас

Комедия «Очень плохая училка» (2011) и триллер «Посылка» (2009).

Хью Грант

Романтическая комедия «Дневник Бриджит Джонс» (2001) и драма «Облачный атлас» (2012).

Хэлли Берри

Комедия «Kingsman: Золотое кольцо» (2017) и фильм ужасов «Тревожный вызов» (2013).

Колин Фаррелл

Комедия «Несносные боссы» (2011) и драма «Роковое искушение» (2017).

Сандра Буллок

Комедия «Копы в юбках» (2013) и драма «Непрощенная» (2021).

Билл Скарсгард

Комедия «Дэдпул-2» (2018) и драма «Дьявол всегда здесь» (2020).

Дрю Бэрримор

Комедийный сериал «Диета из Санта-Клариты» (2017) и триллер «Ядовитый плющ» (1992).

Уилл Смит

Комедия «Дикий, дикий Запад» (1999) и драма «Король Ричард» (2021).

Дженнифер Лопес

Комедия «Стриптизерши» (2019) и драма «С меня хватит» (2002).

Майкл Шин

Романтическая комедия «Законы привлекательности» (2004) и мелодрама «Вдали от обезумевшей толпы» (2015).

Хлоя Морец

Комедия «Пипец» (2010) и фильм ужасов «Суспирия» (2018).

Джейк Джилленхол

Комедия «Парень из пузыря» (2001) и драма «Виновный» (2021).

Моника Беллуччи

Комедия «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“» (2002) и драма «Сезон носорогов» (2012).

Какие фильмы вы уже смотрели? Кто из актеров изумил больше всех?

Фото на превью Bridget Jones's Diary / Miramax Films and co-producers, Cloud Atlas / X-Filme Creative Pool and co-producers, Hustlers / Annapurna Pictures and co-producers, Enough / Columbia Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/16 звезд кино, которые могут сыграть кого угодно: хоть уморительного чудака, хоть королеву драмы
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