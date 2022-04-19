16 звезд кино, которые могут сыграть кого угодно: хоть уморительного чудака, хоть королеву драмы
За некоторыми актерами закрепляется определенное амплуа. Так, кто-то регулярно радует нас ироничными ролями. Кого-то мы привыкли наблюдать в глубоких образах, буквально доводящих зрителей до мурашек. Но есть те, чей талант не знает границ и кому подвластны как комедия, так и драма.
Мы в AdMe.ru решили сравнить крутые комические и драматические образы наших любимых актеров и актрис.
Джим Керри
Эми Шумер
Робин Уильямс
Кэмерон Диас
Хью Грант
Хэлли Берри
Колин Фаррелл
Сандра Буллок
Билл Скарсгард
Дрю Бэрримор
Уилл Смит
Дженнифер Лопес
Майкл Шин
Романтическая комедия «Законы привлекательности» (2004) и мелодрама «Вдали от обезумевшей толпы» (2015).
Хлоя Морец
Джейк Джилленхол
Моника Беллуччи
Какие фильмы вы уже смотрели? Кто из актеров изумил больше всех?
AdMe/Кино/16 звезд кино, которые могут сыграть кого угодно: хоть уморительного чудака, хоть королеву драмы
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