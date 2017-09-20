16 звезд, которые нашли секрет вечной молодости

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Принято считать, что вечной молодости можно добиться лишь при помощи пластических хирургов. Но далеко не все красавицы возраста «немного за» считают, что это так уж необходимо, — у них есть и другие секреты. AdMe.ru нашел для вас 16 роскошных женщин, которые победили свой возраст.

Дженнифер Лопес, 48

Хотя Дженнифер Лопес — самая молодая красавица в нашем списке, уже сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что она останется такой же привлекательной и в 60. В чем секрет ее гладкой кожи? Как признается сама Лопес, она никогда не употребляет алкоголь, даже во время вечеринок с друзьями.

Джулия Робертс, 49 лет

Джулия Робертс всем своим обликом подтверждает одну простую истину: улыбка — самое лучшее украшение. Но, разумеется, одной улыбкой невозможно добиться такой сияющей кожи. По словам актрисы, этому она обязана увлажняющим средствам с солнцезащитным фактором.

Сальма Хайек, 50 лет

Актриса утверждает, что не собирается прибегать к уколам ботокса. Вместо этого она... ест. «Я ем жирное, я ем овощи, я ем все!» — признается Сальма. Еще она не пользуется очищающими средствами с утра — по ее мнению, вечернего очищения достаточно, сбрызгивает кожу розовой водой и снимает макияж при помощи кокосового масла.

Синди Кроуфорд, 51 год

«Когда 35-летняя женщина ухаживает за своей кожей, она не видит разницы. Но поверьте, эта разница проявит себя, когда вам исполнится столько лет, сколько мне сейчас, — говорит Синди. — Секрет молодости в том, что тут нет никакого секрета: не кури, высыпайся, пей достаточно воды и найди то, что делает тебя счастливой».

Хэлли Берри, 51 год

Хэлли Берри может запросто позволить себе выйти на улицу без макияжа. При этом ее ритуал по уходу за лицом несложен: сначала она очищает кожу, затем протирает ее тоником, наносит увлажняющее средство и крем для кожи вокруг глаз, а раз в неделю делает маску для лица.

Шэрон Стоун, 59 лет

По словам актрисы, ухаживать за кожей ее приучила мама, которая была консультантом по красоте: «Она вручила мне увлажняющий крем и сказала, чтобы я очищала и увлажняла свою кожу дважды в день — утром и вечером. Это все, что я делаю». Но ежедневного ухода оказалось недостаточно, когда Шэрон пришлось восстанавливаться после мозгового кровоизлияния. Тогда она прибегла к контурной пластике при помощи филлеров, в чем не стесняется признаваться.

Кристи Бринкли, 63 года

Кристи Бринкли утверждает, что секрет ее молодости в том, что она много лет не употребляет животных продуктов, за исключением даров моря. «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в шампанском и устрицах», — говорит она.

Линда Картер, 65 лет

Первая «Чудо-женщина» Линда Картер считает, что сберечь красоту ей помогли советы матери — та предупреждала ее не злоупотреблять загаром, чтобы не превратиться в «сушеный чернослив». В обычной жизни актриса мало пользуется декоративной косметикой и признается, что терпеть не может накладные ресницы и лак для ногтей.

Грейс Джонс, 69 лет

Певица и актриса Грейс Джонс с детства занималась спортом и, возможно, стала бы олимпийской чемпионкой, если бы не ее строгий отец, считавший, что девушке не пристало «показывать ноги» на соревнованиях. Уйдя из профессионального спорта, Грейс не забросила физические упражнения, и ее форме могут позавидовать женщины вдвое моложе. Кстати, Грейс способна одновременно петь и крутить хулахуп — этому она тоже научилась еще в детстве.

Сьюзан Луччи, 70 лет

Актриса говорит, что в молодости во время путешествий по Европе ее поразило то, как мало макияжа используют местные женщины и как замечательно при этом выглядят. С тех пор она предпочитает европейские средства по уходу за кожей, причем не обязательно дорогие. Также Сьюзан пьет много воды с лимоном, занимается пилатесом и не выходит на солнце без солнцезащитного крема.

Шер, 71 год

Шер не отрицает, что прибегала к пластическим операциям, поскольку ей с юности не нравился собственный нос и другие части тела. Но, разумеется, это не единственное средство, которое помогает ей молодо выглядеть. Она уделяет много времени тренировкам и, по ее словам, способна выполнять планку в течение 5 минут.

Пегги Липтон, 71 год

Проблемы с наркотиками в молодости и борьба с онкологией — к счастью, успешная — не отняли у Пегги красоту и не прибавили ей возраста. Возможно, секрет молодости актрисы в том, что она уже много лет придерживается вегетарианской диеты.

Ракель Уэлч, 77 лет

Актриса не признается, что прибегала к помощи пластических хирургов. По ее словам, она всегда заботилась о своем теле так, как некоторые люди заботятся о доме, саде или автомобиле. Ракель придерживается низкоуглеводной диеты, занимается йогой, но ее главный секрет — крем, который изначально выпускался как средство для... смягчения вымени у коров перед доением. Она наносит его на лицо перед сном и наутро просыпается с гладкой кожей.

Джейн Фонда, 79 лет

Джейн пришлось перенести операции по замене коленного и бедренного суставов, но она по-прежнему занимается пилатесом, медитирует и спит не меньше 8 часов в день. Актриса не отрицает вмешательств пластического хирурга, но считает, что это не главный секрет ее молодости: «Я выгляжу молодо, потому что я полна энергии, страсти к жизни и любопытства. В душе я сейчас моложе, чем была в 20 лет».

Софи Лорен, 82 года

Софи Лорен рассказала, что в молодости киностудия и ее муж пытались заставить ее «исправить слишком длинный нос» и «слишком большой рот». Но актриса наотрез отказалась делать какие-либо пластические операции — этого же принципа она придерживается и сейчас. Сохранить красоту ей помог здоровый образ жизни: ранний подъем, упражнения, пешие прогулки и правильное питание. Впрочем, Софи никогда не отказывала себе в любимой итальянской пасте.

Мейми Ван Дорен, 86 лет