16 знаменитых экранизаций, от которых открестились писатели

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Культовое кино в разные годы прославляло не только актеров и режиссеров, но и авторов литературных произведений. Для одних экранизации стали шансом заявить о себе, для других — настоящим проклятьем. Далеко не все писатели согласились с тем, как Голливуд воплотил их сюжеты на экране.

AdMe.ru стало интересно, как авторы в разные годы реагировали на знаменитые фильмы, снятые по их романам. О некоторых картинах они отзываются с откровенным раздражением и даже ненавистью.

1. "Лолита",1962, режиссер Стэнли Кубрик (IMDb — 7,6)

2. «Завтрак у Тиффани», 1961, режиссер Блэйк Эдвардс (IMDb — 7,7)

«Холли Голайтли была настоящей — жесткий персонаж, совсем не типаж Одри Хепберн. Фильм стал слащавой валентинкой, адресованной Нью-Йорку и Холли, и в результате стал тонким и красивым, а должен был быть богатым и уродливым. Худший подбор актеров в истории кино».

3. «Видоизмененный углерод», 2018, Netflix (IMDb — 8,2)

«Главная сцена в моей книге была названа суперсексистской. В сюжет внесли изменения, сказав, что пытки женщины будут восприниматься как сцены тирании, приносящие удовольствие женоненавистникам. Я не согласен. Для меня это был своего рода знак поддержки женщинам. Я смотрю на то, как обращаются с женщинами в таких странах, как Иран. Это приводит меня в ярость».

4. «Первому игроку приготовиться», 2018, режиссер Стивен Спилберг (IMDb — 7,5)

«Я чувствовал, что они заставляли меня уходить все дальше и дальше от книги. Я знал, что будут изменения [в сценарии], но я хотел, чтобы они соответствовали духу моей книги».

5. «Бэтмен» (трилогия), 2005–2012, режиссер Кристофер Нолан (IMDb — 9)

«Я не смог посмотреть ни одного фильма про Бэтмена. Я смотрю отрывок и каждый раз думаю: „Нет, это не он“, — и выхожу из кинотеатра».

6. «Журнал 64», 2018, режиссер Кристоффер Боэ (IMDb — 7,4)

«Глубокое проникновение во внутренний мир главных героев — это самое главное во всех моих книгах. И в фильме этого просто нет. Конечно, режиссер может сказать, что это его детище и он так его видит. Но это не мешает ему написать хороший сценарий».

7. «Хоббит» (трилогия), 2012–2014, режиссер Питер Джексон (IMDb — 7,9)

«Между красотой и серьезностью его [Дж. Р. Р. Толкина] работ и тем, во что они превратились, лежит ужасающая меня пропасть. Коммерциализация свела художественную и философскую важность его творения на нет. У меня есть одно решение — отвернуться и не смотреть».

8. «Форрест Гамп», 1994, режиссер Роберт Земекис (IMDb — 8,8)

«Какого черта они не взяли мой текст? Почему они поменяли эти реплики? Куда бы я ни пошел, люди дарят мне шоколад. А я ненавижу шоколад».

9. «Сияние», 1980, режиссер Стэнли Кубрик (IMDb — 8,4)

«Такой висцеральный скептик как Кубрик просто не смог осознать всей бесчеловечности абсолютного зла в отеле „Оверлук“. Вместо этого он искал зло в героях и сделал фильм о трагедии домашнего насилия с легким оттенком сверхъестественного».

10. «Интервью с вампиром», 1994, режиссер Нил Джордан (IMDb — 7,6)

«Я правда считаю Тома Круза хорошим актером. Но нужно понимать, что ты можешь сыграть, а чего не можешь».

11. «Я — легенда», 2007, режиссер Фрэнсис Лоуренс (IMDb — 7,2)

«Я не знаю, почему Голливуд так стремится экранизировать каждую мою книгу, ведь они никогда не снимают их так, как я написал».

12. «Солярис», 2002, режиссер Стивен Содерберг (IMDb — 6,2)

«Я не предполагал, что этот болван, извините, режиссер, сделает акцент на любви, это меня раздражает. Ради бога, это был только фон. Вот почему книга называется „Солярис“, а не „Любовь в космосе“».

13. «Мэри Поппинс», 1964, режиссер Роберт Стивенсон (IMDb — 7,8)

«Я плакала, когда смотрела. Господи, что же они сделали? Это просто красочная буффонада, настолько далекая от настоящей магии, насколько это возможно».

14. «Заводной апельсин», 1971, режиссер Стэнли Кубрик (IMDb — 8,3)

«Моя книга стала сырьем для фильма, прославившего секс и насилие. Фильм дал будущим читателям романа возможность не понимать, о чем он написан, и это превратное понимание будет преследовать меня до конца моих дней».

15. «Американский психопат», 2000, режиссер Мэри Хэррон (IMDb — 7,6)

«Есть что-то в сути кино, что, как мне кажется, требует мужского взгляда. Почему до сих пор нет женской версии Хичкока, Скорсезе или Спилберга? Настоящее искусство требует нейтральности в эмоциях, что, я думаю, сложно для женщины».

16. "Бегущий по лезвию",1982, режиссер Ридли Скотт (IMDb — 8,2)

Бонус: «Ведьмак», 2019, Netflix

В конце 2019 года канал Netflix анонсировал премьеру сериала «Ведьмак», снятого по мотивам одноименной фэнтези-саги. Книга и сделанная на ее основе компьютерная игра давно стали культовыми, завоевав сердца миллионов фанатов. Сериал Netflix уже называют новой «Игрой престолов».

Автор книжной «Саги о Ведьмаке» Анджей Сапковский не разделяет всеобщего энтузиазма. По контракту, подписанному со студией, он не имеет права разглашать информацию о сериале. Однако из того, что писатель все же успел сказать, становится ясно, что он не в восторге от проекта Netflix и не хочет иметь с ним ничего общего.