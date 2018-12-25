16 моментов сериала «Игра престолов», которые остались непонятными даже для фанатов

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«Игра престолов» — не самый запутанный и мистифицированный сериал. Тем не менее он заставил почесать голову многих зрителей за счет огромного количества персонажей и локаций. Некоторые внезапно оборванные сюжетные линии со временем разрешились, но кое-что по-прежнему остается непонятным даже для самых пытливых фанатов.

Сегодня AdMe.ru решил вспомнить, какие моменты сериала оставили нас в полном недоумении.

1. Действительно ли Джон Сноу — Таргариен?

Формально Джон является незаконнорожденным сыном лорда Эддарда Старка. Прямых намеков на иное происхождение Джона в сериале предостаточно, однако только ставший древовидцем Бран открывает правду: «Настоящее имя Джона — Эйгон Таргариен. Он никогда не был бастардом». Это единственный источник информации, больше никем не подтвержденный, поэтому 100%-й уверенности в происхождении обаятельного короля Севера пока нет. Очевидно, эта загадка разрешится в 8-м сезоне.

2. Почему Эддард Старк никому не рассказал, что Сноу — сын его сестры, если это так?

Если бы Эддард Старк сообщил правду о происхождении Джона, того ждала бы неминуемая гибель от руки действующего короля Роберта. Чтобы сдержать клятву, данную умирающей сестре, и сохранить мальчику жизнь, Эддард Старк объявил его своим бастардом.

3. Почему Арья и Бран — оборотни?

Все молодые Старки в той или иной степени оборотни. Некоторые из них могут проникать в сознание животных и даже управлять ими. Больше всего эта способность развита у Брана. Задатки имеет и Арья, но она не осознает магии, считая происходящее просто сном. Способность вселяться в живых существ берет свое начало от детей леса. Вероятно, Старки вобрали эту магию в себя с кровью, поскольку история их рода насчитывает 8 тыс. лет и восходит к первым людям.

4. Сирио Форель и Якен Хгар — один и тот же человек?

Между персонажами немало общего: оба родом из Вольных городов, обладают навыками отменного убийцы и имеют странноватую речь. И Сирио, и Якен снисходительно относятся к Арье, что также роднит их между собой. Оба вначале зовут ее «мальчиком», а Якен в одной из серий называет ее «миледи Старк», хотя Арья ему своего имени не говорила. Сирио при этом утверждает, что 9 лет служил морскому лорду Браавоса Первым мечом — сомнительно, чтобы безликий мог позволить себе подобную биографию. Правда, об этой службе известно только из уст самого фехтовальщика, другие персонажи о Сирио вообще не упоминали. Таким образом, данный вопрос остается открытым. Такая теория, кстати, отлично объясняет, почему Якен не смог выбраться из клетки Йорена. Если он — это Сирио Форель, то и в плен он мог попасть нарочно, чтобы сопровождать и защищать Арью.

5. Откуда у Иллирио яйца драконов, которые он подарил Дейенерис на свадьбу?

Наипопулярнейшая теория кажется прозаичной, но вполне правдоподобной. Драконьи яйца были реликвией, которая передавалась членами семьи Таргариенов из поколения в поколение. Во время восстания Роберта Баратеона Варис — он же дипломированный вор — мог изъять яйца из казны и передать их Иллирио, с которым имел тесные связи. Зачем? Чтобы вылупились драконы, восстановилось величие дома Таргариенов и наступил мир, которого Варис, по его словам, жаждет.

6. Правдива ли легенда о Драконьем Камне (замок — это спящий дракон, и его может разбудить лишь избранный)?

Единственный персонаж, упоминавший эту легенду, — Мелисандра. Как показало развитие сюжета, жрица может превратно толковать видения, посылаемые Владыкой Света. Так, она ошиблась, назвав Станниса обещанным принцем. Скорее всего, легенда о происхождении Драконьего Камня была притянута колдуньей за уши, поскольку у Станниса должны были быть драконы, чтобы он мог быть тем самым Азором Ахаем.

7. Почему Тайвин Ланнистер не узнал Арью Старк?

Тайвин Ланнистер был самым проницательным представителем своего дома. Однако он проявляет изрядную долю скудоумия в эпизоде, где Арья под видом дворовой девочки прислуживает ему. Герой был близок к разгадке, когда определил высокое происхождение своей новой чашницы. Возможно, будущий десница попросту решил, что девочка не стоит чрезмерных умственных усилий. То есть виной всему стало свойственное Ланнистерам высокомерие.

8. Арья на самом деле умерла?

В 8-й серии 6-го сезона происходит заключительный бой между Арьей и безликой Бродяжкой. Некоторые фанаты считают, что Бродяжка на самом деле убила юную Старк и надела ее лицо. Приводятся следующие доводы «за»: В финальную драку Арья вступила с тяжелыми ранениями;

Она не выиграла ни одного тренировочного поединка;

Сценаристы не показали тело мертвой Бродяжки. Единственный и весомый аргумент против — если бы Арья на самом деле была Бродяжкой, то ей не было бы смысла убивать семейство Фреев и возвращаться в Винтерфелл.

9. Почему Мелисандра не превратилась в старуху, когда сняла ожерелье в первый раз?

Судя по туманным намекам жрицы, ее возраст исчисляется сотнями лет. Чтобы поддерживать привлекательный облик, Мелисандра использует магию и различные волшебные предметы. В 1-й серии 6-го сезона она снимает ожерелье и превращается в безобразную старуху. Но однажды ожерелье уже было снято, а истинный облик Мелисандры не проявился. В тот раз в комнате вместе со жрицей была супруга Станниса. Внимательные фанаты заметили, что на ее лице отобразилось отвращение, когда Мелисандра сняла ожерелье. Иными словами, Селиса Баратеон увидела жрицу старухой, а зрителю сценаристы просто предпочли раньше времени не раскрывать эту тайну. Впрочем, многие уверены, что это просто киноляп.

10. Почему белые ходоки не тронули Сэма?

По одной из популярных теорий, Король Ночи, будучи варгом, знал, что именно Сэм впоследствии поможет Брану отправиться за Стену к Трехглазому ворону. А именно там молодой Старк получил метку главы армии мертвых, которая помогла им преодолеть Стену. Поэтому милого толстяка и не тронули. Также возможно, что белые ходоки оставляют в живых трусливых очевидцев, чтобы они передали весть о мертвецах остальным. Зачем? Предполагается, что армию мертвых нужно регулярно пополнять, а люди по своей воле за Стену редко заходят. Основной довод в пользу этой теории — разведчик, которому мертвецы также позволили вернуться в мир живых.

11. Кто такой Король Ночи?

Бран, который стал Трехглазым вороном, может путешествовать в прошлое и изменять его. Королем Ночи, по всей видимости, стал первый обращенный детьми леса ходок. Старку этот момент показал Трехглазый ворон. И фанаты предполагают, что Бран не просто смотрел на эту сцену, но и вселился в будущего Короля Ночи. Таким образом, частичка души молодого Старка навсегда осталась в белом ходоке, со временем трансформировалась и сошла с ума. Это бы отлично объяснило поведение самого Короля Ночи, поскольку сейчас совершенно неясно, по какой причине белые ходоки так яростно желают уничтожить мир людей.

12. Правда ли, что Робин Аррен — сын Мизинца?

Сторонники этой теории приводят следующие доводы: Робин — слабый, невысокий, болезненный. Точно таким же был и Петир в детстве, по его собственному признанию.

Лиза — третья жена Джона Аррена. Две предыдущие не смогли зачать от него, что делает логичным предположение о бесплодии героя.

Однажды Лиза уже была беременна от Мизинца, следовательно, они были близки и вполне могли поддерживать связь за спиной Аррена.

Аррены имеют андальскую внешность: светлые волосы, голубые глаза, высокий рост. Робин этим параметрам не отвечает.

13. Кто послал наемника убить упавшего со стены Брана?

По всей вероятности, за неудачным покушением на жизнь Брана Старка стоял Джоффри. Косвенным доказательством можно считать эпизод, где Аддам Марбранд предупреждает принца, что с валирийской сталью нужно быть осторожным. Джоффри в ответ заявляет, что ему не впервой держать такое оружие в руках. А именно из валирийской стали был изготовлен кинжал наемника, который пытался убить Брана.

14. Может ли Варис быть Таргариеном?

Одна из самых безумных теорий. В ее пользу говорят следующие факты: Варис — имя валирийского происхождения, созвучное многим именам Таргариенов (Дейенерис, Эйрис, Рейнис).

Человек, который оскопил Вариса, использовал его кровь для магического обряда с пламенем. Как известно зрителям сериала, в этих случаях используется королевская кровь.

Варис знает абсолютно все тайные ходы Красного замка. А Мейгор Жестокий обезглавил всех строителей, следовательно, план здания может быть известен только членам семьи Таргариенов.

15. Почему драконы слушаются Тириона?

После теории о королевском происхождении Джона Сноу фанаты предположили, что Тирион Ланнистер также происходит от крови дракона. Этот факт отлично объясняет, почему драконы его слушаются. Доказательства, впрочем, довольно шаткие: Отец Тириона был десницей Безумного Короля (известного ловеласа, кстати), а молодая супруга Ланнистера вскружила Таргариену голову.

Тот факт, что Тирион — карлик, также говорит в пользу этой идеи: от кровосмесительных связей часто рождаются неполноценные дети.

16. «Песнь Льда и Пламени» рассказывает Сэм Тарли?

Основания для этой теории фанаты углядели во 2-й серии 7-го сезона в диалоге между архимейстером и Сэмом. «Я пишу „Хронику войн после смерти короля Роберта I“», — сообщает архимейстер и, замечая улыбку Тарли, спрашивает, а как бы он назвал подобную книгу. И получает ответ: «Быть может, чуть более поэтично». Возможно, это был тонкий намек на то, что Сэм Тарли, подобно Бильбо Бэггинсу, является рассказчиком саги «Песнь Льда и Пламени».