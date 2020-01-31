16 волнующих деталей из мультфильмов Pixar, которые будут понятны только взрослым

54 1 32 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Студия Pixar тратит на создание одного мультфильма от 4 до 7 лет. Неудивительно, что за это время все детали мультика буквально полируют до бриллиантового блеска. Многие фишки видны сразу, а на разгадку других уходят годы.

Редакторы AdMe.ru завернулись в пледы, налили себе чаю и пересмотрели все мультфильмы студии в поисках скрытых пасхалок. Оказывается, некоторые из них вовсе не предназначены для детских глаз.

1. Война между свекровью и невесткой

В начале короткометражки «Бао» возлюбленная живого пельмешка выглядит слегка вызывающе: она носит яркую одежду и макияж. А к концу фильма девушка похожа на типичную отличницу. На самом деле мы наблюдаем эволюцию восприятия свекрови: поначалу она видела в девушке коварную хищницу, а потом поняла, что это подходящая партия для сына.

2. Секретный код пилота

Арт-директор Pixar рассказал, что одна из самых хитрых пасхалок всех времен спрятана в мультфильме «Суперсемейка-2». На орденских планках пилота зашифровано 20 мультиков студии.

Если вы не смогли раскусить хитрую загадку Pixar, то вот вам ответ.

3. Скелет-дирижер оказался вполне реальным человеком

Дирижер оркестра мертвецов из «Тайны Коко» — это реальный человек. Мультипликаторы нарисовали бессменного композитора студии Pixar Майкла Джаккино.

4. Незаметная деталь указывает на родство душ главных героев

В мультфильме «Вверх» старичок Карл в детстве очень похож на пухлого бойскаута Рассела. У них даже воротник рубашки выбивается одинаково. Так мультипликаторы хотели показать, что герои на самом деле родственные души, хоть Карл поначалу не понимал этого.

5. Даже картина на стене несет смысловую нагрузку

В «Суперсемейке-2» картина на стене номера Хелен иллюстрирует ее разлуку с семьей. Слева образно показаны Боб, Фиалка, Джек-Джек и Шастик, а справа — одинокая Хелен.

6. Рана на руке героини показывает, что создатели мультфильма круто разбираются в профессии повара

У Колетт из «Рататуя» на предплечье есть ожог — обычное дело для поваров. В спешке шефы касаются варочной поверхности и получают такие профессиональные травмы.

7. В Pixar проникли фанаты Стивена Кинга и Стэнли Кубрика

Мы нашли несколько отсылок к легендарному «Сиянию». Ковер из «Истории игрушек — 2» — точная копия ковра из отеля «Оверлук».

А в «Тайне Коко» на одной картине изображены демонические девочки-близнецы из «Сияния».

8. Мультипликаторы обязаны разбираться в самых невероятных деталях. Даже в разновидностях аквариумных креветок

В мультфильме «В поисках Дори» сбежавшие рыбы сидят в грязных пластиковых пакетах. Все, кроме креветки Жака, потому что этот тип ракообразных очищает воду и стенки аквариума.

9. Континенты на Земле в «Хорошем динозавре» выглядят странно, но на самом деле так задумано

Действие мультика происходит 65 млн лет назад, и сверхконтинент Пангея не до конца разделился. Так что с исторической точки зрения мультипликаторы правы.

10. «Валл-И» показал нам, что, несмотря на лишний вес, люди стали таки долгожителями

Действие «Валл-И» разворачивается в далеком будущем, где люди покинули Землю из-за куч мусора и обосновались на космических кораблях. В итоге человечество стало толстым и ужасно ленивым. Однако излишняя полнота не помешала людям увеличить продолжительность жизни. Вы только посмотрите на таблички с именами капитанов: им же больше 100 лет.

11. Богомол из «Приключений Флика» женился по расчету

В «Приключениях Флика» богомол Мэнни женат не на самочке богомола, а на бабочке. Дело в том, что Мэнни боялся за свою жизнь, ведь самки некоторых видов богомолов после спаривания откусывают голову партнеру.

12. Почерк главного героя меняется с возрастом

Надписи на обуви Вуди и Базза Лайтера показывают, как меняется почерк мальчика Энди: сначала буквы пляшут, а потом рука становится тверже.

13. Валл-И заботится об экологии даже после титров

После финальных титров Валл-И меняет перегоревшую лампочку настольному светильнику Люксо-младшему (да, у него есть имя). Только лампочка эта не обычная, а энергосберегающая, потому что Валл-И заботится об экологии.

14. Настольная лампа Pixar спряталась среди звезд

Настольный светильник Люксо-младший стал символом студии Pixar и часто появляется в разных лентах. Вот и в «Истории игрушек — 2» Люксо спрятался посреди звездного неба.

15. Странная клавиатура у печатающего робота

В «Валл-И» клавиатура печатающего робота состоит из нолей и единиц, ведь роботы общаются между собой с помощью двоичного кода.

16. Барракуда из «В поисках Немо» снова появилась в «Истории игрушек — 4»

Злая барракуда, которая съела маму и братьев Немо в ленте «В поисках Немо», получила по заслугам в «Истории игрушек — 4». Если присмотреться к стене антикварного магазина, можно увидеть чучело зубастой рыбы. Это и есть та самая барракуда-убийца.

Бонус: невидимая геометрия мультфильма «Вверх»

Создатели мультфильма «Вверх» очень старались передать характеры героев так, чтобы зрители прочувствовали их на интуитивном уровне. Карл и Элли отличаются друг от друга не только характерами (он серьезный, она мечтательница). Лицо, очки и даже предметы, которые окружают Карла, имеют прямоугольную или квадратную форму и острые углы. Совсем другое дело Элли: все, с ней связанное, имеет гладкие округлые очертания.

Признаемся честно, нам еще ни разу не удалось посмотреть мультфильм «Вверх» без слез. А какой фильм от Pixar вызывает у вас бурю эмоций? Или, может, у вас есть иммунитет к душещипательному кино?