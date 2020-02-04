16 вещей, о которых киношники годами лгут зрителям

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В вакууме нет звуков, поэтому космические корабли взрываются бесшумно. Стоять возле лавы на самом деле опасно. Медленно идти на фоне взрыва не получится — собьет с ног ударной волной. Сегодня многие знают о том, что это не только штампы, но и неправда, вот только фильмы — не только фантастические — лгут об огромном количестве других вещей, порой очевидных, порой не очень.

AdMe.ru критически рассмотрел десяток распространенных киноклише и объясняет, почему верить им нельзя.

1. Автомобили выдержат что угодно

Серия фильмов «Форсаж» лжет: гоночные автомобили сложнее и совершеннее обычных, но и обращения требуют более бережного именно из-за этих улучшений, они даже не всегда могут выдержать езду по обычным улицам. Например, на городских трассах «Формулы-1» тщательно фиксируют все канализационные люки, но давление под днищами болидов иногда все равно их срывает, и тогда автомобиль обычно не способен продолжать гонку из-за повреждений. При этом обычные автомобили не годятся для эффектных длинных прыжков, потому что их подвеска и шины не предназначены для таких нагрузок и сразу выйдут из строя.

2. «У вас есть право на 1 звонок»

Классическая фраза, которую произносят полицейские после того, как зачитают задержанному правило Миранды, то есть сообщат о праве на молчание и адвоката, а также предупредят, что все сказанное может быть использовано в суде. Но здесь все не так просто. Во-первых, право на 1 звонок есть только в США, в той же Британии так не принято. Во-вторых, законодательство каждого штата регулирует этот вопрос по-разному. Например, в Калифорнии можно сделать 3 звонка.

3. Падать в мусор безопасно

Во многих фильмах можно увидеть, как герой, спасаясь от погони, прыгает с 3-го этажа на мешки с мусором или просто мусор, а потом бодро выскакивает из бака и уносится вдаль. Однако даже в воду или вату опасно нырять с такой высоты, не говоря уже о черных пакетах, в которых обычно выбрасывают бытовые отходы, в том числе стеклянные бутылки, перегоревшие лампочки и прочие твердые травмоопасные предметы, от которых тонкий полиэтилен никак не защитит. Эйс Вентура, Нео и многие другие персонажи как минимум сломали бы что-нибудь и перепачкались с ног до головы.

4. Безопасные нокауты с одного удара

В фильмах нередко можно увидеть, как персонаж одним ударом отправляет соперников в глубокий нокаут, а те приходят в себя через несколько минут и как ни в чем не бывало бросаются в погоню. Иногда, если герою нужна фора побольше, враги лежат без сознания часами. Но здесь есть сразу несколько неправдоподобных моментов. Чтобы сбить с ног подготовленного человека, очень редко достаточно одного удара. Реалистичный сценарий потребует множества точных попаданий с большой силой.

Удары голыми кулаками опасны для бьющего — так можно даже сломать запястье или пальцы. Поэтому профессиональные спортсмены, выступающие в единоборствах, всегда защищают руки (например, перчатками).

Нокаут необязательно подразумевает обморок, это состояние, в котором соперник больше не способен сражаться. Потеря сознания если и присутствует, то длится считаные секунды. Но даже без нее человек какое-то время будет дезориентирован, ему будет тяжело встать, а тем более бежать куда-то и снова драться.

Более того, неважно, куда пришелся нокаутирующий удар, он в любом случае приведет к серьезной травме, и человеку обязательно потребуется медицинская помощь, чтобы выжить и не стать инвалидом.

Длительная потеря сознания тем более не позволит воевать, потому что, скорее всего, приведет к смерти.

5. Пассажиры на заднем сиденье садятся посередине

Подавляющее большинство людей, оказавшись на заднем сиденье автомобиля в одиночестве, предпочитает садиться за одним из передних кресел. Но человек, который смотрит фильм, легко может отвлечься, а потом недоумевать, кто там разговаривает с водителем, поэтому в кино персонаж, севший назад, выберет место посередине.

6. «Прикрой меня»

Один из любимых приемов сценаристов — когда герой или героиня бросает напарнику: «Прикрой меня» — и в разгар рабочего дня уносится решать личные вопросы. Но в большинстве случаев работа персонажа такова, что прикрыть его не удастся. Ведь не зря же один официант обслуживает строго определенное количество столиков, а не в 2 раза больше. В жизни такой убегающий быстро добавил бы к списку своих проблем еще и поиски новой работы.

7. Неумелых музыкантов не существует

Любому подростку достаточно побренчать на гитаре пару месяцев после школы — и он начинает играть как профи. Не существует и фальшивых нот, все сразу поют безупречно и без проблем выступают дуэтом после 2–3 репетиций. Но любой, кто ходил в музыкальную школу или хотя бы поет в душ вместо микрофона, знает, что это неправда. Голос нужно ставить, и это длительный процесс, требующий серьезного труда. Игра на музыкальных инструментах — тем более.

8. Подсветка в скафандре

Зрителям нужно знать, кто спрятан в скафандре, но в жизни космонавту необходимо смотреть наружу, а значит, работающая прямо у лица лампочка будет только мешать. По такому же принципу, выглядывая ночью на улицу, вы выключите свет в комнате и дадите глазам привыкнуть к темноте.

9. Отслеживание звонков

Полицейские напряженно смотрят на человека, который изо всех сил убалтывает преступника, чтобы потянуть время. Время нужно, чтобы отследить, откуда идет звонок, и схватить злодея. Но уже давно правоохранительные органы могут отследить любой звонок автоматически, достаточно снять трубку. Это относится и к мобильным телефонам, и к стационарным.

10. Взрослого человека можно поднять за шею одной рукой

Смотрится очень эффектно, с этим никто не спорит. Но вес взрослого обычно слишком велик, чтобы поднять его одной рукой. Даже если суперсила позволяет это сделать, удержать человека не получится, потому что шея сломается под весом тела.

11. Можно сколько угодно висеть на пальцах

Это невозможно по той же причине: пальцы не выдержат такой вес, поэтому очень быстро устанут, разожмутся, и человек упадет. Тем более если держаться одной рукой. Тем более если второй при этом держать кого-то еще.

12. Ковать мечи легко

Достаточно расплавить металл, залить его в открытую каменную форму, окунуть разок в воду и несколько раз пройтись по нему молотом. Меч, способный прорезать любой доспех, готов. На деле в этих сценах обычно показывают алюминий, потому что он дает эффектный оранжевый цвет при сравнительно низкой температуре плавления. Настоящий клинок, способный выдержать полноценное сражение, в форме не сделать, его нужно выковать из предварительно обработанного бруска металла.

13. Все время держать палец на спусковом крючке пистолета безопасно

Опасно. Одно из первых правил, которым учат новичков, которые заинтересовались стрельбой, гласит, что палец должен оказаться на спусковом крючке, только если вы действительно собираетесь его нажать, причем именно сейчас, не раньше. И конечно, большинство персонажей, которые совершают эту ошибку, считаются экспертами в обращении с оружием.

14. Вид в бинокле

Любой, кто смотрел в бинокль хотя бы раз, знает, что он не ограничивает поле зрения вот такой рамкой.

15. Ниндзя носят черное

Черный обтягивающий костюм был придуман в кукольном театре. Настоящие ниндзя предпочитали обычную одежду, позволявшую слиться с толпой, а для особых заданий надевали костюмы красновато-коричневых, пепельных, желтовато-коричневых или темно-серых оттенков, которые лучше маскируют в темноте.

16. Все главные герои высокие

Тем не менее рост Тома Круза — 170 см. Такого же роста Джеймс Макэвой и Аль Пачино. Дэниел Рэдклифф тоже невысокий — 165 см. Голливуд настолько умело маскирует рост актеров, что Роберт Дауни — младший, который на 9 см ниже Криса Эванса и на 14 ниже Криса Хемсворта, в кадре зачастую выглядит так, будто одного с ними роста.