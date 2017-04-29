16 вещей из сериалов, в которые мы поверили. А не стоило

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Вы задумывались, как часто ради художественного вымысла режиссеры кино и сериалов грешат против правды? Не так уж редко, оказывается. А мы, увлеченные поворотами сюжета, все принимаем на веру. Кое-что вообще повторяется из фильма в фильм, как в случае с дефибриллятором при остановке сердца.

Мы в AdMe.ru не претендуем на звание безжалостных разоблачителей, это скорее такая игра — подмечать ошибки или нелогичные вещи в любимых сериалах. Наша любовь к ним от этого не уменьшается, вы согласны?