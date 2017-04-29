16 вещей из сериалов, в которые мы поверили. А не стоило

Вы задумывались, как часто ради художественного вымысла режиссеры кино и сериалов грешат против правды? Не так уж редко, оказывается. А мы, увлеченные поворотами сюжета, все принимаем на веру. Кое-что вообще повторяется из фильма в фильм, как в случае с дефибриллятором при остановке сердца.

Мы в AdMe.ru не претендуем на звание безжалостных разоблачителей, это скорее такая игра — подмечать ошибки или нелогичные вещи в любимых сериалах. Наша любовь к ним от этого не уменьшается, вы согласны?

Во все тяжкие

Интервью консультанта сериала Донны Нельсон.

Теория большого взрыва

Критерии отбора в космонавты.

Мнение физика-теоретика, который расшифровал записи Шелдона.

Друзья

Странность обнаружили авторы Paramount Comedy.

Странность обнаружили авторы Paramount Comedy.

Ходячие мертвецы

Мнение криминалиста-антрополога Эрика Бартелинка.

Мнение криминалиста-антрополога Эрика Бартелинка.

Санта-Барбара

Исследование врача-невролога Элько Уиждикса «Кома и кино».

Доктор Хаус

Разоблачение в Hollywood medical myths.

Анализ серии в блоге врача скорой помощи Скотта Моррисона «Вежливая критика» («Polite dessent»), полностью посвященного «Хаусу».

Обмани меня

Разбор сериала «Обмани меня», сделанный Джо Наварро, специальным агентом ФБР, писателем и специалистом по невербальной коммуникации.

Семнадцать мгновений весны

Несостыковку подметил журнал «Вокруг ТВ».

Несостыковку подметил журнал «Вокруг ТВ».

Мнение журналиста-историка Константина Залесского.

Игра престолов

Расчеты авиационного инженера Гая Граттона.

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