16 вещей из сериалов, в которые мы поверили. А не стоило
Вы задумывались, как часто ради художественного вымысла режиссеры кино и сериалов грешат против правды? Не так уж редко, оказывается. А мы, увлеченные поворотами сюжета, все принимаем на веру. Кое-что вообще повторяется из фильма в фильм, как в случае с дефибриллятором при остановке сердца.
Мы в AdMe.ru не претендуем на звание безжалостных разоблачителей, это скорее такая игра — подмечать ошибки или нелогичные вещи в любимых сериалах. Наша любовь к ним от этого не уменьшается, вы согласны?
Во все тяжкие
Интервью консультанта сериала Донны Нельсон.
Опыт «Разрушителей мифов».
Теория большого взрыва
Критерии отбора в космонавты.
Мнение физика-теоретика, который расшифровал записи Шелдона.
Друзья
Странность обнаружили авторы Paramount Comedy.
Странность обнаружили авторы Paramount Comedy.
Ходячие мертвецы
Мнение криминалиста-антрополога Эрика Бартелинка.
Мнение криминалиста-антрополога Эрика Бартелинка.
Санта-Барбара
Исследование врача-невролога Элько Уиждикса «Кома и кино».
Доктор Хаус
Разоблачение в Hollywood medical myths.
Анализ серии в блоге врача скорой помощи Скотта Моррисона «Вежливая критика» («Polite dessent»), полностью посвященного «Хаусу».
Обмани меня
Разбор сериала «Обмани меня», сделанный Джо Наварро, специальным агентом ФБР, писателем и специалистом по невербальной коммуникации.
Семнадцать мгновений весны
Несостыковку подметил журнал «Вокруг ТВ».
Несостыковку подметил журнал «Вокруг ТВ».
Мнение журналиста-историка Константина Залесского.
Игра престолов
Расчеты авиационного инженера Гая Граттона.
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