16 тематических баров, которые стоит посетить каждому киноману-путешественнику

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Мир поп-культуры делает смелый шаг в сторону гастросцены: в последние годы во многих мегаполисах открываются многочисленные бары, кафе и рестораны, посвященные культовым фильмам и сериалам. Разумеется, они вмиг обретают популярность: какой киноман не захочет хотя бы на часик оказаться во вселенной любимой ленты?

Мы знаем, что среди наших читателей множество любителей хорошего кино, поэтому мы в AdMe.ru нашли 16 тематических заведений на любой вкус и на разные мотивы: от Поттера до Кубрика. Записываем в свой тревел-лист!

1. Кофе-лаборатория Хайзенберга в Стамбуле (Турция)

Walter’s Coffee Roastery — это стамбульская кофейня, посвященная сериалу «Во все тяжкие» и стилизованная под химическую лабораторию. Посетители могут сфотографироваться в рабочих костюмах Уолтера и Джесси, попробовать капкейки, покрытые глазурью в виде фирменного «голубого мета», и выпить кофе из склянок. Yo!

2. Портал во вселенную «Звездных войн» в Париже (Франция)

Войдя в парижский ресторан «Одиссея», посвященный серии «Звездных войн», можно действительно перейти на темную сторону. Местный интерьер напоминает орбитальную станцию «Звезда Смерти», а меню дублировано на ауребеш. Одним словом, настоящий клад для поклонников кинофраншизы Джорджа Лукаса.

3. Временный мир «Игры престолов» в Вашингтоне (США)

Вашингтонский паб Pop Up Bar во время трансляции всего 7-го сезона «Игры престолов» буквально трансформировался в декорацию сериала. Внутри можно было посетить различные локации, а также заказать коктейли типа «Северные воспоминания» и «Ланнистер». Скоро премьера нового сезона. Надеемся, что бар вновь преобразится в кусочек вселенной «Песни Льда и Пламени».

4. Бар «Чувака» в Рейкьявике (Исландия)

Бары Lebowski, посвященные культурному феномену «Большого Лебовски» Коэнов, открыты во многих городах Европы. Но все же самый знаменитый находится в столице Исландии. Здесь можно попробовать (внимание!) 17 видов «Белого русского» на фоне ковра, который «задает стиль всей комнате».

5. Бар с отсылками к «Сиянию» Стэнли Кубрика в Цинциннати (США)

Огайский бар The Overlook Lodge описывает себя так: «Однажды, в холодную зимнюю ночь, The Overlook Lodge исчез средь метели. На следующую ночь он неожиданно появился вновь, но уже полностью преображенным. Это было настоящее чудо. Отправьтесь и вы с нами в ту ночь, в то волшебное Рождество из вашего детства, когда простые удовольствия доставляли столько радости, а воспоминания не проглядывали словно сквозь мутное стекло». Ну и, как вы поняли, это будет не совсем беззаботное приключение, ведь бар буквально соткан из отсылок к таинственному «Сиянию» Стэнли Кубрика.

6. Та самая кофейня Central Perk в Нью-Йорке (США)

В честь 20-летия премьеры первого сезона самых знаменитых «Друзей» Нью-Йорка на одной из его центральных улиц открылась кофейня Central Perk. Ее вывеска, интерьер и даже чашки полностью повторяют ту самую Central Perk, в которой герои ситкома любили коротать практически все свое свободное время.

7. Бар в стиле Уэса Андерсона в Милане (Италия)

Миланский бар Luce в культурном центре Prada Foundation оформлен лично режиссером Уэсом Андерсоном в стиле фильма «Отель „Гранд Будапешт“». Если вы являетесь поклонником самого знаменитого киноэстета, думаем, вам не нужно объяснять, что бар олицетворяет собой торжество симметрии, гармонии красок и стиля.

8. Бар, напоминающий о вселенной «Чужого», в Куре (Швейцария)

Бар HR Giger оформлен швейцарским художником-сюрреалистом Гансом Рудольфом Гигером, который некогда входил в художественную команду Ридли Скотта. Собственно, именно поэтому даже при виде фотографий пробегают мурашки по коже: ощущение, что это просто хранилище реквизита со съемочной площадки.

9. Кусочек Шира в Матамате (Новая Зеландия)

Трактир «Зеленый дракон» располагается в Матамате, где проходили съемки толкиеновской эпопеи. Сегодня в городе работает большой музей, экскурсию по которому туристы завершают именно в «Зеленом драконе». Тут можно провести время по-хоббитски: погреть ноги у огня, послушать истории о дедушке Бильбо, а также отведать традиционного эля, яблочного сидра и имбирного пива.

10. Сеть ресторанов Баббы (по всему миру)

Киноресторан Форреста Гампа и его армейского друга Баббы «Креветки Баббы — Гампа» дал имя и лег в основу идеи реального ресторана. Как вы можете догадаться, он специализируется на морепродуктах, в частности на креветках. Сегодня это целая сеть из нескольких десятков ресторанов Bubba Gump Shrimp Co. по всему миру.

11. Кроличья нора в Тайпее (Тайвань)

Безумное чаепитие, кукольный интерьер, персонал в виде Шляпников и карточных валетов — все это о тайваньском кафе Alice Is Coming, посвященном «Алисе в Стране чудес».

12. «Битлхаус» в Нью-Йорке (США)

Гости нью-йоркского Beetle House имеют возможность с головой окунуться в мрачный мир Тима Бертона. Готичный интерьер заведения в сочетании с флюоресцентными лампами и фиолетовым декором дополняют эксцентричные персонажи из фильмов. Рай для любителей эстетики ужасов!

13. Вход в «ТАРДИС» в Нью-Йорке (США)

Музыкальный бар The Way Station создан по мотивам сериала «Доктор Кто». «ТАРДИС» в натуральную величину, ретромебель, тематические коктейли и просмотр сериала по выходным — нетрудно представить, как все это может привести в восторг поклонников научно-фантастического сериала.

14. Кусочек вселенной DC (Сингапур)

Если вы настоящий фанат DC и всю жизнь мечтали побывать в Сингапуре, то вам прямая дорога в Hungry Heroes. Постеры, статуи, фигурки — все в этом кафе посвящено персонажам вселенной.

15. Несколько волшебных баров для маглов

The Lockhart, Торонто (Канада): бар эксцентричного профессора Гилдероя Локхарта

Harry Potter cafe, Краков (Польша)

9 3/4 cafe, Гонконг

16. Место для криков «Черт побери!» в Баку (Азербайджан)

Кафе «Черт побери!» — настоящий must see для «руссо туристо». Заведение располагается в исторической части Баку, в которой некогда снимались «турецкие» сцены «Бриллиантовой руки». Возле кафе можно повторить сцену с судьбоносным падением, сфотографироваться у аптеки и полюбоваться съемочными кадрами ленты Леонида Гайдая.