16 тематических баров, которые стоит посетить каждому киноману-путешественнику
Мир поп-культуры делает смелый шаг в сторону гастросцены: в последние годы во многих мегаполисах открываются многочисленные бары, кафе и рестораны, посвященные культовым фильмам и сериалам. Разумеется, они вмиг обретают популярность: какой киноман не захочет хотя бы на часик оказаться во вселенной любимой ленты?
Мы знаем, что среди наших читателей множество любителей хорошего кино, поэтому мы в AdMe.ru нашли 16 тематических заведений на любой вкус и на разные мотивы: от Поттера до Кубрика. Записываем в свой тревел-лист!
1. Кофе-лаборатория Хайзенберга в Стамбуле (Турция)
Walter’s Coffee Roastery — это стамбульская кофейня, посвященная сериалу «Во все тяжкие» и стилизованная под химическую лабораторию. Посетители могут сфотографироваться в рабочих костюмах Уолтера и Джесси, попробовать капкейки, покрытые глазурью в виде фирменного «голубого мета», и выпить кофе из склянок. Yo!
2. Портал во вселенную «Звездных войн» в Париже (Франция)
Войдя в парижский ресторан «Одиссея», посвященный серии «Звездных войн», можно действительно перейти на темную сторону. Местный интерьер напоминает орбитальную станцию «Звезда Смерти», а меню дублировано на ауребеш. Одним словом, настоящий клад для поклонников кинофраншизы Джорджа Лукаса.
3. Временный мир «Игры престолов» в Вашингтоне (США)
Вашингтонский паб Pop Up Bar во время трансляции всего 7-го сезона «Игры престолов» буквально трансформировался в декорацию сериала. Внутри можно было посетить различные локации, а также заказать коктейли типа «Северные воспоминания» и «Ланнистер». Скоро премьера нового сезона. Надеемся, что бар вновь преобразится в кусочек вселенной «Песни Льда и Пламени».
4. Бар «Чувака» в Рейкьявике (Исландия)
Бары Lebowski, посвященные культурному феномену «Большого Лебовски» Коэнов, открыты во многих городах Европы. Но все же самый знаменитый находится в столице Исландии. Здесь можно попробовать (внимание!) 17 видов «Белого русского» на фоне ковра, который «задает стиль всей комнате».
5. Бар с отсылками к «Сиянию» Стэнли Кубрика в Цинциннати (США)
Огайский бар The Overlook Lodge описывает себя так: «Однажды, в холодную зимнюю ночь, The Overlook Lodge исчез средь метели. На следующую ночь он неожиданно появился вновь, но уже полностью преображенным. Это было настоящее чудо. Отправьтесь и вы с нами в ту ночь, в то волшебное Рождество из вашего детства, когда простые удовольствия доставляли столько радости, а воспоминания не проглядывали словно сквозь мутное стекло». Ну и, как вы поняли, это будет не совсем беззаботное приключение, ведь бар буквально соткан из отсылок к таинственному «Сиянию» Стэнли Кубрика.
6. Та самая кофейня Central Perk в Нью-Йорке (США)
В честь 20-летия премьеры первого сезона самых знаменитых «Друзей» Нью-Йорка на одной из его центральных улиц открылась кофейня Central Perk. Ее вывеска, интерьер и даже чашки полностью повторяют ту самую Central Perk, в которой герои ситкома любили коротать практически все свое свободное время.
7. Бар в стиле Уэса Андерсона в Милане (Италия)
Миланский бар Luce в культурном центре Prada Foundation оформлен лично режиссером Уэсом Андерсоном в стиле фильма «Отель „Гранд Будапешт“». Если вы являетесь поклонником самого знаменитого киноэстета, думаем, вам не нужно объяснять, что бар олицетворяет собой торжество симметрии, гармонии красок и стиля.
8. Бар, напоминающий о вселенной «Чужого», в Куре (Швейцария)
Бар HR Giger оформлен швейцарским художником-сюрреалистом Гансом Рудольфом Гигером, который некогда входил в художественную команду Ридли Скотта. Собственно, именно поэтому даже при виде фотографий пробегают мурашки по коже: ощущение, что это просто хранилище реквизита со съемочной площадки.
9. Кусочек Шира в Матамате (Новая Зеландия)
Трактир «Зеленый дракон» располагается в Матамате, где проходили съемки толкиеновской эпопеи. Сегодня в городе работает большой музей, экскурсию по которому туристы завершают именно в «Зеленом драконе». Тут можно провести время по-хоббитски: погреть ноги у огня, послушать истории о дедушке Бильбо, а также отведать традиционного эля, яблочного сидра и имбирного пива.
10. Сеть ресторанов Баббы (по всему миру)
Киноресторан Форреста Гампа и его армейского друга Баббы «Креветки Баббы — Гампа» дал имя и лег в основу идеи реального ресторана. Как вы можете догадаться, он специализируется на морепродуктах, в частности на креветках. Сегодня это целая сеть из нескольких десятков ресторанов Bubba Gump Shrimp Co. по всему миру.
11. Кроличья нора в Тайпее (Тайвань)
Безумное чаепитие, кукольный интерьер, персонал в виде Шляпников и карточных валетов — все это о тайваньском кафе Alice Is Coming, посвященном «Алисе в Стране чудес».
12. «Битлхаус» в Нью-Йорке (США)
Гости нью-йоркского Beetle House имеют возможность с головой окунуться в мрачный мир Тима Бертона. Готичный интерьер заведения в сочетании с флюоресцентными лампами и фиолетовым декором дополняют эксцентричные персонажи из фильмов. Рай для любителей эстетики ужасов!
13. Вход в «ТАРДИС» в Нью-Йорке (США)
Музыкальный бар The Way Station создан по мотивам сериала «Доктор Кто». «ТАРДИС» в натуральную величину, ретромебель, тематические коктейли и просмотр сериала по выходным — нетрудно представить, как все это может привести в восторг поклонников научно-фантастического сериала.
14. Кусочек вселенной DC (Сингапур)
Если вы настоящий фанат DC и всю жизнь мечтали побывать в Сингапуре, то вам прямая дорога в Hungry Heroes. Постеры, статуи, фигурки — все в этом кафе посвящено персонажам вселенной.
15. Несколько волшебных баров для маглов
The Lockhart, Торонто (Канада): бар эксцентричного профессора Гилдероя Локхарта
Harry Potter cafe, Краков (Польша)
9 3/4 cafe, Гонконг
16. Место для криков «Черт побери!» в Баку (Азербайджан)
Кафе «Черт побери!» — настоящий must see для «руссо туристо». Заведение располагается в исторической части Баку, в которой некогда снимались «турецкие» сцены «Бриллиантовой руки». Возле кафе можно повторить сцену с судьбоносным падением, сфотографироваться у аптеки и полюбоваться съемочными кадрами ленты Леонида Гайдая.
Как вы считаете, каким еще фильмам или сериалам стоило бы посвятить подобные тематические заведения? И как бы это могло выглядеть?
Фото на превью walterscoffee / instagram, kuraikaoru / instagram