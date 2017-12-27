16 надоевших клише, которые кочуют из фильма в фильм

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В основе фильма может лежать самая оригинальная идея, однако для создания драматического эффекта большинство режиссеров продолжают использовать всем знакомые клише. AdMe.ru решил вспомнить основные штампы из фильмов и сериалов.

1. Затишье перед бурей

Если в драматическом сериале наступает момент, когда все счастливы, влюбленные вместе после сотни ссор и недомолвок, родные поддерживают друг друга во всем, и это не заключительная серия, значит, вскоре кто-нибудь из героев заболеет, сядет в тюрьму или вовсе умрет. Особенно хорошо это прослеживается в сериале «Аббатство Даунтон».

2. Второго шанса не будет

Если вы из плохих ребят (мафиози, злой колдун и т. д.) и по-крупному облажались, не стоит говорить своему боссу: «Это больше не повторится!» А если уж вас угораздило это сказать и он ответил «Я знаю» — бегите зигзагами, хотя вам это вряд ли поможет, смерть вам обеспечена.

3. «Ну скажи ты им все!»

В драматических сериалах 80 % всех проблем можно было бы избежать или значительно снизить урон, если бы герои были более откровенны друг с другом. Казалось бы, все уже поняли, что главное — работать в команде, что сила в единстве, но нет. Как только появляется очередная угроза, герой молчит как партизан, скрывая все до последнего, желая оградить близких от «ненужного беспокойства», пока проблема не достигнет космических масштабов.

4. Спасение в последний момент

Даже если кажется, что для обезвреживания бомбы, отключения программы самоуничтожения, отправки ракет и т. д. еще минут 10, а то и полчаса, все равно это удастся сделать лишь на последних секундах. Неожиданно воскресший злодей, который вроде как взорвался, драка между героями, заклинившая дверь — кто знает, что произойдет, но отключить счетчик смерти в спокойной обстановке не получится.

5. Оживание в последний момент

Брат-близнец предыдущего пункта. Герой тонул, его било током, его душили, травили и т. д. Напарник или возлюбленный делает искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, колет лекарство, если есть оборудование, пытается оживить разрядом тока, но отдачи нет. Только когда возлюбленный(-ая) начинает плакать, опускает голову, закрывает глаза — пострадавший делает резкий вздох и обычно после этого сразу приходит в сознание и может говорить.

6. «Мертвые» кроты

Если в начале фильма показывают смерть напарника / коллеги по агентуре, то высока вероятность, что впоследствии он окажется не только жив, но еще и будет во главе неприятелей.

7. Разрушительная, но не убийственная автопогоня

Во время автомобильной погони машины часто едут через открытые рынки, сбивая лотки с фруктами и другими товарами, при этом пешеходы обычно успевают отскакивать с пути несущихся машин. Вот злодеям во время таких погонь не везет — дорогу им обязательно перегородит огромный фургон или поезд.

8. Второе дыхание

Сколько раз так бывало: последний бой с главным злодеем, герой весь в крови и еле дышит. При этом злодей обычно не просто старается убить противника, а либо кидает по комнате, либо мучает долгими рассказами, что он сделает, когда герой погибнет. В последний момент герой замечает взгляд, полный мольбы и ужаса, своей возлюбленной или ребенка либо вспоминает советы «учителя» и — раз — становится на ноги и как ни в чем не бывало дерется аки зверь. Забыв про переломы, огнестрельные ранения и большую потерю крови.

9. Полицейский-неудачник

Если главный герой фильма — полицейский, то ему часто жутко не везет по жизни. Обычно он является «одиноким волком», зачастую разведенным, поскольку слишком много времени уделял работе. Вторая причина невезения полицейских — плохое начальство. Начальники либо тупы как пробка и постоянно мешают следствию, либо вообще «оборотни в погонах» и находятся на стороне злодея.

10. Смертельный звонок

Если второстепенный персонаж детективной истории звонит главному герою и обещает рассказать нечто важное при встрече, столь важное, что это нельзя доверить телефонному разговору, то все, с этим действующим лицом можно попрощаться, поскольку живым он до главного героя не доберется.

11. Бомба не адресу

Во многих фильмах в машину главного героя подкладывают бомбу, но крайне редко это срабатывает, поскольку обычно взрывается кто угодно (угонщик / напарник / родственник), но не тот, кому предназначалась бомба.

12. Заразительная драка

Если один из героев затевает драку в баре, то через минуту к ней присоединятся все посетители бара, словно каждый пришел именно для того, чтобы размять кулаки, а не отдохнуть с баночкой пива. Менее кровожадный вариант — это всеобщая эйфория при швырянии едой: стоит начать двоим — и подхватывает вся столовая.

13. Простой способ пройти мимо охраны

Практически на любой охраняемый объект можно проникнуть через систему вентиляции, причем сами трубы большие настолько, чтобы в них мог пролезть крупный мужчина. Ни охрана, ни сотрудники не слышат движения в гулких металлических конструкциях, а прикрученные снаружи решетки на вентиляционных отверстиях в фильмах не встречаются.

14. Добрый пьянчуга

Положительный герой часто является алкоголиком, особенно в боевиках. Пагубная привычка призвана вызвать сочувствие к главному персонажу, при этом борьба за правое дело нередко заставляет героя прекратить злоупотребление спиртными напитками. Конечно, ведь это были не обычные запои — он пил от недостатка смысла в жизни / любви или глушил горечь от потери близкого человека.

15. Противоположности притягиваются

Педантичный клерк и заядлый тусовщик, хладнокровный специалист и обаятельный неудачник — если в фильме встретились эти двое, а еще лучше, если вынуждены проводить много времени вместе, то к концу фильма они, скорее всего, станут лучшими друзьями. Если же противоположности разного пола, высока вероятность того, что к концу фильма они станут парой. Что поделать, таков закон жанра!

16. Важный элемент погони в отелях

Сюжет боевиков часто приводит главных героев в роскошные отели, располагающие не менее роскошными ресторанами. Как следствие, стоит только завязаться погоне, герои оказываются на кухне ресторана, роняя все на своем пути. При этом повара, очевидно привыкшие к постоянным пробежкам вооруженных людей через их кухню, обычно даже не стараются убежать или спрятаться от перестрелки героев с антагонистами.