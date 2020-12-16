16 сюжетных дыр, заметив которые вы больше не сможете спокойно смотреть любимые фильмы

Создание фильма — тяжелый и кропотливый труд. Нужно написать сильный сценарий, раскрыть персонажей и погрузить их в ситуации, которые найдут отклик в сердцах зрителей. А потом отснять и смонтировать огромное количество материала. При этом никто не даст гарантии, что в готовом полотне не появится зияющая сюжетная дыра.

Мы AdMe.ru всегда подмечаем детали, и порой из-за нестыковок в фильмах нам так и хочется закричать: «Ну нелогично же!» Некоторых зрителей выводят из себя даже неоднозначные названия кинолент — об одном таком случае вы узнаете в конце статьи.

«Матрица»

Первая часть культовой трилогии натолкнула зрителей на любопытный вопрос: почему люди появляются в Матрице в своем реальном или даже улучшенном облике? Морфеус списал все на остаточную самооценку: мол, машина виртуальной реальности прислушивается к ожиданиям человека по поводу внешности. Но какие ожидания могут быть у порабощенных людей, которые родились в капсулах и смотрят запрограммированные сны? И зачем суперкомпьютеру выполнять их пожелания? Непонятно.

«Побег из Шоушенка»

Энди Дюфрейн — человек трудной судьбы, но невероятный удачи. Ему удалось проковырять бетонные стены тюрьмы, и за 20 лет заключения его ни разу не перевели в другую камеру. Более того, ни один охранник не догадался заглянуть за плакат, которым Энди прикрывал тайный ход в стене. Самый невероятный фокус Дюфрейн провернул в финале: он выполз в узкую дыру, а затем аккуратно закрыл ее большим плакатом изнутри камеры. Эту нестыковку даже обыграли в одном из эпизодов сериала «Гриффины».

«Под водой»

Действие фильма происходит на дне Марианской впадины — самой низкой точке на Земле, где сила атмосферного давления достигает невероятных значений. Разгерметизация тоннеля, по которому шли главные герои, привела бы к моментальному затоплению всех отсеков. Шанс выжить остался бы только у тех, кто надел полный защитный костюм. Тем не менее в середине фильма члены команды проходят мимо подтопленного участка, где их атакует монстр. Становится понятно, что океанические твари уже пробили брешь в тоннеле. Но почему на помещение не обрушиваются тонны воды и никто из присутствующих даже не надевает шлем? Неужели чудища изначально были внутри?

«Мальчишник в Вегасе»

Пока троица друзей искала новые приключения, их приятель Даг провел 2 суток на крыше отеля. У него не было воды и еды, а температура воздуха должна была подниматься почти до 40 °С. Как Дуг не погиб от обезвоживания или теплового удара? Почему никто не заметил человека на крыше в центре Лас-Вегаса? Наверное, зрители должны додумать сами.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Нехороший человек Бэйн врывается в помещение фондовой биржи, взламывает компьютер и проводит несколько подозрительных транзакций со счета Брюса Уэйна. Несмотря на кучу свидетелей и абсурдность ситуации, Бэтмен тут же становится банкротом и персоной нон грата. После встречи со злодеем Брюс остается лежать в колодце у черта на куличиках. Но умудряется не только выжить с серьезной травмой позвоночника, но и вернуться в Готэм. Без денег, документов и малейшего представления о том, где его бросили. Настоящий супергерой!

«Люди Икс»

Во всех частях франшизы Магнето носит шлем, который не дает профессору Ксавье прочитать мысли и определить местонахождение хитреца. Но возле главного злодея всегда околачиваются помощники, которым Магнето выдать защитные шлемы не догадался. Это готовая лазейка для Ксавье: узнай он геолокацию Мистик, Жабы или Саблезубого, сразу бы вышел на их босса. Но, видимо, профессор не любил простых решений. Круче шлема Магнето оказались штаны Росомахи. В фильме «Люди Икс: Темный Феникс» Джин Грей уничтожила практически все во Вселенной. Остановить девушку ринулся Росомаха, но даже его сверхмощный адамантиевый скелет не выдержал силы Феникса. Зато штаны спокойно пережили атаку. Вот бы и себе такие купить.

«Ходячие мертвецы»

Главный герой Рик Граймс, должно быть, родился в рубашке. Мало того, что около месяца он лежал в коме в безлюдной больнице, не имея доступа к еде, воде и медикаментам, так он еще и не оглох после выстрела в закрытом танке. В танке, Карл!

«Я плюю на ваши могилы»

Главная героиня стала жертвой нападения, получила множество травм и, скрываясь от преступников, полуживая упала в реку. А через несколько месяцев целая и невредимая вернулась, чтобы отомстить обидчикам. Зрителям показали лишь пару флешбэков о выживании в заброшенной хижине, из-за которых сюжет провис еще больше. Как девушка смогла незамеченной выплыть из реки и добраться до убежища? Чем обработала раны и остановила внутреннее кровотечение? Как пришла в себя, питаясь одними мышами и испорченными консервами? Героине хочется сопереживать, но ее чудесное спасение выглядит уж слишком неправдоподобным.

«Сквозь снег»

Самый главный вопрос: почему выжившие вообще поселились в поезде? Железнодорожные пути замерзают, мосты обваливаются под действием лавин, а сам состав, как мы убедились в финале, может в любой момент сойти с рельсов. Почему бы не построить стационарное убежище, которое проще обогревать и поддерживать в порядке? Открытым остается и вопрос питания: кто поставлял в поезд продукты и где повара брали безумное количество насекомых, из которых делали паек для бедняков? Многих зрителей заинтересовал и акцент персонажей. Разное произношение могло бы подчеркнуть социальное неравенство, если бы не один нюанс: большинство пассажиров родилось уже в поезде.

«Знаки»

В финале оказалось, что прилетевшие на Землю пришельцы боятся воды и получают повреждения от контакта с влагой. Но это не мешало им бегать по покрытым росой кукурузным полям в начале фильма. Да и сам выбор для колонизации планеты, которая на 70 % состоит из воды, выглядит странным.

«Сверхъестественное»

Сэм и Дин Винчестеры сделали татуировки с печатью антиодержимости и стали неуязвимыми для демонов. Почему же братья не использовали тот же способ, чтобы уберечь близких и тех, кто пришел к ним за помощью? Так жертв было бы гораздо меньше. Много вопросов вызывает и поведение ангела Кастиэля, сопровождавшего братьев. При первом появлении он предстал сверхмощным существом, способным читать мысли и разделываться с врагами щелчком пальцев. Но когда кому-то из персонажей нужно приблизиться к Касу, он чудесным и совершенно нелогичным образом забывает о своих силах.

«День независимости»

Люди победили, внедрив вирус в бортовой компьютер пришельцев. Получается, инопланетяне использовали ту же технику и программы, что и земляне в конце 90-х. Или ученый, создавший вирус, был настолько гениальным, что просто взял и взломал операционную систему внеземной цивилизации. Согласитесь, оба варианты кажутся высосанными из пальца.

«Властелин колец»

Кольцо Всевластия продлевало жизнь его владельцу и даже останавливало внешние признаки старения. Это объясняет, почему, лишившись артефакта, Бильбо резко постарел и «догнал» свой реальный возраст. Почему-то этого не произошло с Голлумом, который тоже был хоббитом, но без «своей прелести» ни капельки не изменился. Некоторые зрители полагают, что Голлум вообще должен был погибнуть после потери кольца, ведь на тот момент ему уже перевалило за 500 лет.

«Легенда о Тарзане»

Тарзана воспитали гориллы, но выглядит он так, будто родился в тренажерном зале. Кроме того, дитя джунглей умело носит элегантные наряды, аккуратно бреется и явно следит за собой. Но зачем парню, выросшему в лесу среди диких животных, прикрывать части тела, прихорашиваться и накачивать кубики пресса? В книгах таких нестыковок нет, а вот многие экранизации пожертвовали логикой сюжета в угоду зрелищности.

«Титаник»

О произошедшем на корабле мы узнаем со слов Розы, которая делится воспоминаниями с группой ученых. Даже если предположить, что у старушки феноменальная память, непонятно, как она могла знать, чем занимались другие люди на борту, если сама она в это время находилась в другом месте. История Розы после спасения выглядит скомканной. Девушка взяла фамилию любимого, начала жизнь с чистого листа и даже стала актрисой. Но почему ее не нашли родные? Сложно поверить, что властная мать не проверила каждую Розу в списке выживших или не узнала лицо дочери на экране.

Бонус: «Звонок»

Название фильма The Ring можно перевести как «звонок» или «кольцо». Мы привыкли к первому варианту, но правильный — второй. На это намекает даже слоган картины Before you die, you see the ring («Перед смертью ты увидишь кольцо»). Вот здесь-то и возникает неувязочка. Ключевое значение имеет тот факт, что Самара находится на дне колодца. Последнее, что она видит, — это кольцо света, когда сверху закрывается крышка. Но крышка явно больше, чем верх колодца, и ее надвигают сбоку. Получается не кольцо, а полумесяц. Меня это весь фильм выбешивало. © sallyslingsthebooze / Reddit