16 сюжетных деталей фильма «Джокер», которые поняли лишь отпетые киноманы

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С момента выхода в прокат одного из самых ожидаемых фильмов года — «Джокера» — еще не прошло и недели, а лента уже получила самые высокие оценки зрителей. Рейтинг картины на IMDb — 9,2, а на сайте RottenTomatoes она заслужила 90 % одобрения. Однако помимо особой атмосферы, необычного сюжета и яркой игры Хоакина Феникса, в фильме есть довольно много любопытных деталей.

Мы в AdMe.ru уже успели посмотреть премьеру и составили список разнообразных отсылок и пасхалок, которые можно было с легкостью упустить из вида, увлекшись сюжетными поворотами. Предупреждаем, далее содержатся спойлеры, поэтому если вы только собираетесь пойти в кино, то лучше вернуться в к этому материалу попозже.

1. Режиссер обманул всех поклонников комиксов

Этот фильм скорее противопоставлен комиксам. В нем нет главного элемента жанра —супергероя, который всех спасает. Здесь главный герой просто превращается в отрицательного персонажа, а суперзлодея не существует вовсе. При этом Артур Флек до последнего пытается интегрироваться в общество, а слетает с катушек уже после того, как все его старания идут насмарку. Вспомните: Джокеру протестное движение стало интересно только тогда, когда взбунтовавшиеся люди спасли его от полиции. Ему просто нужна была публика, которая увидит в нем не только неудачника. Так что можно сказать, что Джокер Феникса — это еще не до конца сформировавшийся злодей, каким его сыграл, например, Хит Леджер, а скорее авторское кино про угнетенного обществом человека.

2. Вы могли не заметить, но создатели точно указали год происходящих событий

Вся эстетика фильма указывает на то, что события разворачиваются в неком абстрактном прошлом. Однако точную дату все же можно определить, если обратить внимание на афиши фильмов «Экскалибур» и «Братья Зорро», которые вышли в 1981 году. Кроме того, истинные фанаты комиксов про Бэтмена знают, что родителей Брюса Уэйна убили как раз после киносеанса про Зорро. Кстати, некоторые критики считают, что авторы фильма решили перенести действие в прошлое, чтобы им было проще сделать кино на остросоциальную тему, не обвиняя при этом современность.

3. Роберта Де Ниро пригласили в картину не просто так. Он — оправдание

Многие киноманы отметили, что «Джокер» напоминает фильмы Мартина Скорсезе «Таксист» и «Король комедии». Конечно, речь идет больше не о серьезном сюжетном сходстве, а скорее о некоторых деталях. Например, во всех 3 фильмах играет Роберт Де Ниро. Более того, в «Короле комедии» он также исполняет роль ведущего популярного телешоу. Наконец, герой Де Ниро из фильма Скорсезе тоже был неудачливым стендап-комиком, который признается в преступлении в прямом эфире, как и Джокер. Из «Таксиста» взята не только атмосфера упадка города, но и сцена, когда главный герой красуется с пистолетом, изображая из себя крутого. Кроме того, оба герои — одиночки, ведут дневники и противопоставляют себя жестокому миру. У них даже костюмы одинакового цвета — темно-бордового. Вероятно, взяв Роберта Де Ниро в картину, режиссер как бы показывает, что он не украл сюжеты у фильмов Скорсезе, а отдал дань уважения классику.

4. В том, что Джокер постоянно курит, есть скрытый смысл

Артур Флек не выпускает из пальцев сигарету. Скорее всего, курение показывает постоянное внутреннее напряжение и переживания героя. Так нам становится понятно, что Артур живет в постоянной депрессии, а дым в кадре как бы создает завесу между ним и остальным миром.

5. Главный герой залез в холодильник не просто так

В середине фильма есть довольно странная сцена, когда Артур залезает в холодильник. Это происходит после его весьма эмоционального диалога с Томасом Уэйном, где Артур кричит, что он просто хочет немного тепла, а Уэйн его прогоняет. После этого главный герой понимает, что ему нет смысла ждать от окружающих теплых чувств, и запирается в холодильнике, чтобы окончательно себя «заморозить». Кстати, многие зрители отметили, что холодильник, в который залез Артур, не открывается изнутри. Так что вполне возможно, что дальнейшие события (начиная с неожиданного приглашения на шоу) — просто выдумка психически неуравновешенного героя.

6. В фильме есть одно неоспоримое доказательство, что у Флека раздвоение личности

«Люди ожидают, что вы будете вести себя так, будто вы не...»

Флек ведет дневник, куда он записывает свое текущее состояние, а также идеи для будущих шуток. Так вот, в начале фильма он делает записи правой рукой, а в середине резко превращается в левшу и пишет совсем другой по содержанию текст.

7. Танец Джокера на лестнице — это не просто пляски сумасшедшего. В него вложен смысл

Во-первых, он вдохновлен номером Рэя Болджера «Старый мягкий ботинок» из телевизионного шоу 1957 года. Во-вторых, можно проследить любопытную деталь: в начале фильма Артур хромает после избиения, он весь скособочен, немного жалок, похож на марионетку. Так нам показывают, насколько он подавлен и угнетен. Зато после того, как ему в руки попадает пистолет, он раскрепощается и начинает приплясывать. А уж когда он превращается в Джокера, он почти постоянно танцует, потому что как бы освобождается от социальных оков.

8. Многие зрители не заметили, но в фильме постоянно мелькал именно желтый цвет

Главный герой часто появляется в желтой одежде: у него горчичного цвета толстовка и желтая жилетка. Кроме того, сцена в лечебнице для душевнобольных снята с использованием желтого фильтра. Таким образом, при помощи цвета режиссер показываем нам, что герой явно не в себе, ведь желтый символизирует безумие.

9. Сцена убийства во время ток-шоу была заимствована

Сцена, где Артур Флек в клоунском гриме приходит на вечернее шоу Франклина, а потом стреляет в ведущего из пистолета, была взята из комикса Фрэнка Миллера The Dark Knight Returns («Возвращение Темного рыцаря»). Там Джокер тоже появляется в студии ток-шоу, где убивает не только ведущего, но и зрителей.

10. Слова, которые сказал Джокер перед убийством Мюррея, потом прозвучали в ключевой сцене

После убийства в прямом эфире ведущего ток-шоу Мюррея Артур произносит фразу: «Вы заслужили». То же самое сказал Томасу Уэйну преступник, который застрелил его вместе с женой в темном переулке. Таким образом, эта фраза стала как бы девизом для всех взбунтовавшихся против системы в Готэме.

11. Отсылка к Чарли Чаплину совсем не случайна

В какой-то момент главный герой заходит на премьеру фильма «Новые времена» с Чарли Чаплином. Эта параллель имеет довольно глубокий смысл, так как со знаменитым комиком Артура Флека роднят не только клоунские ботинки, но и непростая судьба. По сюжету герой Чаплина тоже пытается противостоять системе и становится ее жертвой.

12. Маленького Брюса Уэйна изобразил актер, который ранее играл героя Хоакина Феникса в детстве. Это неспроста

Будущего Бэтмена в фильме «Джокер» играет актер Данте Перейра-Олсон. До этого он снимался в фильме «Тебя никогда здесь не было», где изображал Хоакина Феникса в детстве. Это придает особый смысл сцене, где Артур смотрит на Брюса как на своего родственника.

13. Имя социального работника — это пасхалка

Женщину-соцработника из «Джокера» зовут Дебра Кейн. Это явная отсылка к Бобу Кейну — одному из создателей комиксов про Бэтмена. Интересно, что в комиксе 1995 года Дебра Кейн была альбиносом. Кстати, в фильме есть еще небольшая именная пасхалка: главного героя зовут А.Флек. Многие зрители углядели тут насмешливую отсылку к Бену Аффлеку, который играл Бэтмена в трех экранизациях DC.

14. Инцидент в метро — вовсе не придумка сценариста

В 1984 году 37-летний электрик из Нью-Йорка Бернард Гетц ехал домой в метро. В вагоне к нему пристали четверо темкокожих подростков. Один из них спросил: «Как дела?», на что Гетц ответил: «Нормально». Тогда подросток сказал: «Дай 5 долларов». В ответ электрик достал из кармана револьвер и подстрелил всех четверых. Правда, все подростки остались живы, но один из них получил серьезное повреждение мозга. Эта история получила большой резонанс в СМИ, а многие жители поддержали Гетца, назвав его «настоящим гражданином».

15. Есть несколько версий, о какой шутке говорит Джокер в конце

В конце Артур говорит психотерапевту о некой шутке, смысл которой она не поймет. Возможно, что под шуткой главный герой подразумевает все происходящее в фильме: он просто прокрутил все эти события у себя в голове. Однако есть версия, что эта фраза намекает на анекдот из финала комикса «Убийственная шутка», который рассказывает Джокер. Вкратце он звучит так. Жили-были двое в психбольнице. И однажды ночью они решили сбежать. Вышли на крышу и поняли, что единственный вариант — перепрыгнуть на соседний дом. Первый парень легко перепрыгнул, а его друг все никак не решался, ему было страшно. Тогда первый говорит второму: «У меня с собой фонарик есть, я сейчас посвечу тебе, и ты сможешь дойти до меня по лучу света». А его друг помотал головой и сказал: «Я тебе что, сумасшедший? Ты ж его выключишь, когда я буду на полпути!» То есть здесь показана связь Джокера и Бэтмена.

16. А может, ничего этого и не было...

Так, Артур полностью придумал любовную историю со своей соседкой Софи, а зрители очень легко в это поверили. До этого воображение героя нарисовало сцену, где он стал участником передачи Мюррея Франклина. Все это наводит на мысль: а не произошло ли то же самое в конце фильма, где главный герой стоит на капоте машины, а толпа ему поклоняется? Возможно, что не было ни убийств, ни приглашения на шоу, а все происходящее — плод психически больного человека, с которым беседует доктор в финальных кадрах.