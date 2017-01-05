16 свежих фильмов, которые стоит смотреть исключительно на большом экране

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Есть фильмы настолько прекрасные, что стоит официально запретить включать их на запыленном ноутбуке. Это зрелищное, атмосферное и захватывающее кино, и его обязательно нужно смотреть на большом экране, иначе оно потеряет значительную часть своего очарования. Немало таких лент уже идет в кинотеатрах, ожидает нас зимой и в течение всего 2017 года. А чтобы вы знали заранее, когда планировать поход в кино, мы в AdMe.ru собрали их в один список, где один фильм краше и эпичнее другого.

Ла-Ла Ленд La La Land

Режиссер удачной по всех отношениях «Одержимости» Дэмьен Шазелл поставил на этот раз красивый и тонкий мюзикл, повествующий о необычной истории любви, способной окрылять, даже когда кажется, что хуже некуда. Красота визуального ряда, романтичные актеры, блестящие танцевально-вокальные номера достойны того, чтобы потратить на них вечер и сходить в кино. Премьера в России: 12 января

Лекарство от здоровья A Cure for Wellness

Режиссер блестящих первых «Пиратов Карибского моря» (и хороших двух последующих) Гор Вербинский снял любопытный триллер о молодом человеке, который отправляется в некий оздоровительный центр, чтобы вернуть руководителя своей компании. Но спа-салоны оказываются вовсе не средством для релаксации, а вот чем — нам еще предстоит выяснить вместе с главным героем. Кадры и тизеры, которые можно найти в сети, очень интригуют. Премьера в России: 16 февраля

Чужой: Завет Alien: Covenant

Тут есть на что посмотреть: просторы чужой планеты, которая должна была стать потерянным раем, а обернулась сами догадываетесь чем, интерьеры корабля, актеры, среди которых Майкл Фассбендер и Гай Пирс, реалистичные монстры. Кстати, Ридли Скотт объявил, что «Чужой: Завет» станет первой частью новой трилогии про «Чужих» и что сюжетно эта трилогия будет ближе к первому фильму. Значит поклонникам «Чужих» нужно готовиться к тройному празднику. Премьера в России: 18 мая

Меч короля Артура King Arthur: Legend of the Sword

Брутально бодрый рыцарский боевик от Гая Ричи с прекрасными актерами, доспехами, средневековыми замками и магией — сложно придумать что-то лучше. К тому же кроме Чарли Ханнэма и Джуда Лоу здесь можно полюбоваться на Эйдана Гиллена (Мизинца из «Игр престолов»), который, кажется, впервые снялся в столь крупномасштабном проекте. Премьера в России: 11 мая

Пассажиры Passengers

Если забыть о некоторых шаблонных ходах, которые смотришь, испытывая неловкость за сценариста (но без них, к сожалению, не обходится почти ни один голливудский фильм), то эта лента прекрасна. Почти все в ней: и космос, и интерьеры космического корабля, и герои, и сюжет, а особенно его завязка, в которой положительный казалось бы герой совершает нехороший поступок — и это уже интересно. Сейчас идет в кинотеатрах

Конг: Остров черепа Kong: Skull Island

Каждый новый фильм о Кинг-Конге демонстрирует все имеющиеся на данный момент достижения в сфере спецэффектов. И этот — не исключение, а значит смотреть его стоит только на большом экране. К тому же и актеры здесь занятные, среди которых Том Хиддлстон и Сэмюэл Л. Джексон. Лента покажет события, развивавшиеся до того момента, как огромную гориллу увезли с родного острова. Премьера в России: 9 марта

Патерсон Paterson

Фильмы Джима Джармуша просто созданы для тех, кто «любит глазами», для визуалов. И очередную его ленту, как и предыдущую «Выживут только любовники», стоит обязательно смотреть в кино. Лучше всего — где-нибудь на окраине города, чтобы в зале сидело 2-3 человека и ничто не мешало наслаждаться этой одой красоте повседнедной жизни и нервной игрой Адама Драйвера, которого в последнее время просто рвут на части. Премьера в России: 16 февраля

Сплит Split

Кевин, страдающий от расщепления личности (в его теле их аж 24), похищает нескольких девушек. Режиссер «Шестого чувства» и «Таинственного леса» Найт Шьямалан реабилитируется после ряда многобюджетных провалов и, как уверяют критики, делает это с блеском. Шьямалан может нагнать такого мрака и таинственности, что стоит насладиться этим с полноценной картинкой и звуком. Премьера в России: 16 марта

Затерянный город Z The Lost City of Z

Драма о полковнике Фоссете, видном исследователе Южной Америки начала XX века, обещает стать громким событием. Фоссет собирался отыскать некий затерянный город в центральной Бразилии. Перед отъездом он завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернется к назначенному сроку. Фоссет не вернулся, и многократные попытки установить судьбу экспедиции и ее маршрут ни к чему не привели. Премьера в США: 21 апреля, в России — будет известно позже

Живое Life

Фантастический триллер от режиссера боевика «Код доступа „Кейптаун“» и сценаристов «Дэдпула». Экипаж корабля, собранный со всего мира, находит жизнь на Марсе. Жизнь забирают с собой. Судя по всему, очень зря. Премьера в России: 23 марта

Бегущий по лезвию 2049 Blade Runner 2049

Сиквел культовой классики Ридли Скотта доверили канадцу Дени Вильнёву. После «Прибытия» уже понятно, что он снимет атмосферное и неглупое кино, а оператор Роджер Дикинс своим уникальным взглядом превратит историю о блейдраннерах и репликантах в выдающееся зрелище. А еще там снимаются Райан Гослинг, Харрисон Форд и Джаред Лето. Премьера в России: 5 октября

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Как можно не пойти на новых «Пиратов» в кино? Нам кажется, это даже не обсуждается. Это один из фильмов, созданных для большого экрана. Мы увидим всю нашу любимую честную компанию во главе с Джонни Деппом, а еще к ней присоединились прекрасные Хавьер Бардем и Кая Скоделарио. Премьера в России: 25 мая

Темная башня The Dark Tower

Съемки долгожданной «Темной башни» сопровождались возмущенными воплями по поводу неудачного, как полагают многие, выбора актера на роль главного героя. По описанию он вроде как должен быть похож на Клинта Иствуда, а вместо этого смахивает на крепкого чернокожего проповедника. И тем не менее, в кино идти стоит — кто знает, может быть, это начало большой и долгой любви. (Но зато в фильме есть Мэттью МакКонахи, и он плохой, очень плохой). Премьера в России: 27 июля

Тор: Рагнарёк Thor: Ragnarök

Обещают, что третий «Тор» будет точно отличаться от предыдущих — стоит ждать потрясающих эффектов и, наконец-то, юмора. Создателям будет где разгуляться со спецэффектами: ведь ожидается столкновение Тора и Халка с огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров. Ааааа! Премьера в России: 2 ноября

Оно It

«Оно» — одна из самых жутких и увлекательных книг Стивена Кинга о том, как вечное зло, принявшее форму клоуна Пеннивайза, терроризирует семерых детей из маленького городка в штате Мэн. До этого был успешный телесериал, у которого есть немало почитателей, но это было аж в 1990 году. И вот — «Оно» дождалось бюджетов и размаха большого кино. Премьера в России: 7 сентября

Звездные войны: Эпизод 8 Star Wars: Episode VIII