16 странных актерских требований, которые изменили популярные фильмы (Часто к лучшему)

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Иногда актерам бывает тесно в рамках их профессии, они хотят больше контроля над ролью, и порой режиссерам, сценаристам и продюсерам приходится идти на уступки, внося изменения по ходу съемок.

AdMe.ru нашел целый ряд фильмов с отступлениями от сценария из-за странных актерских причуд, «своего видения», а порой и просто капризов. Какие изменения пошли картинам на пользу — судить зрителям.

1. Джек Николсон — «Отступники»

Одним из наиболее простых требований Джека Николсона было убрать со съемочной площадки всю атрибутику Celtics, так как он, известный болельщик LA Lakers, не хотел рекламировать «вражеский» клуб в фильме со своим участием. Также Николсон хотел, чтобы его персонаж (Фрэнк Костелло) был более развратным и испорченным. Он предложил добавить пару характерных сцен и деталей. Изменения сделали фильм более зловещим и оттенили характер героя. В итоге «Отступники» получили 4 «Оскара» и ряд других премий, а Николсону досталась персональная награда MTV — «Лучший злодей».

2. Леонардо Ди Каприо — «Однажды в Голливуде»

Даже в перерывах между съемками Ди Каприо желал оставаться в образе своего героя Рика Далтона. Чтобы не утратить эту магию, он просил некоторых членов съемочный группы избегать с ним зрительного контакта. «Оскар» за этот фильм Леонардо не получил, но был номинирован на несколько престижных кинонаград.

3. Эрик Штольц — «Назад в будущее»

Эрик Штольц был первым актером, сыгравшим Марти Макфлая. Его потом заменили на Майкла Джея Фокса, пересняв большую часть сцен. Дело в том, что Штольц верил в метод погружения по Станиславскому, поэтому и вне съемок требовал называть себя Марти. Кроме того, так же, как и его персонаж, он испытывал необъяснимую неприязнь к актеру, который играл Биффа, поэтому в сцене драки толкал и бил его по-настоящему. В результате Эрика пришлось заменить — ему не хватало комедийной легкости, он слишком серьезно подошел к этой роли. Кстати, на мгновение его можно увидеть в сцене, в которой он бьет Биффа Таннена по лицу: замахивается Фокс, а наносит сокрушительный удар уже Штольц.

4. Джим Керри — «Человек на Луне»

На съемках Джим Керри потребовал, чтобы все обращались к нему либо Энди (в дни, когда он снимался в роли Кауфмана), либо Тони (когда он снимался в роли альтер эго Кауфмана Тони Клифтона). Также, если Милош Форман делал ему замечание, пока он был в образе Кауфмана, то Керри отказывался «передавать» его персонажу Клифтона. Да и вообще он делал вид, что все трое (актер Джим Керри и 2 его персонажа) никак между собой не связаны. Форман был не в восторге от этой странной идеи, но фильм в итоге получил несколько престижных наград, а Джим Керри — «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

5. Марлон Брандо — «Остров доктора Моро»

На самом деле на съемках этого фильма были 2 капризные звезды. Помимо Марлона Брандо вел себя эксцентрично и Вэл Килмер. Сначала он потребовал, чтобы его график съемок был сокращен на 60 %, а затем передумал и попросил более простую в физическом плане роль помощника доктора Моро. Он также отказывался выходить на съемочную площадку, если Брандо там не было. Режиссер Джон Франкенхаймер поклялся никогда больше не работать с Килмером. У Марлона Брандо был свой набор нелепых выходок, например он решил носить во всех сценах фильма ведерко со льдом. Он же настоял на том, чтобы его снимали в белом гриме, утверждая, что у его персонажа аллергия на солнце. На съемочной площадке актер встретил карлика, с которым подружился, и потребовал, чтобы его одели так же, как Брандо, и включили во все будущие сцены. Актер отказывался учить свой текст и попросил вмонтировать себе в ухо маленький микрофон, в который суфлер начитывал текст. Результаты получились вполне закономерные: рейтинг 4,6 на IMDb и «Золотая малина» за работу Брандо.

6. Хоакин Феникс — «Команда 49: Огненная лестница»

Перед началом съемок Хоакин поставил условие: он должен непременно вникнуть в работу пожарных, причем не просто вникнуть, а стать пожарным. Он поступил в Балтиморскую пожарную академию и окончил ее. Он ездил на настоящие вызовы с командой и тушил пожары. В интервью журналу People Феникс сказал: «Мне было нужно своими глазами увидеть, что из себя представляют парни в академии, потому что мой персонаж казался новичком». На память об этом у актера осталась татуировка пчелы — талисмана подразделения.

7. Шайя Лабаф — «Ярость»

Лабаф остался недоволен бутафорскими ссадинами на лице своего персонажа, поэтому решил сделать настоящие. Он наносил себе свежие раны на лицо на протяжении всего съемочного процесса. Также Лабаф свел к минимуму личную гигиену. Говорят, он не мылся по несколько дней, и актеры, которые снимались с ним в сценах внутри танка, не оценили его творческий порыв. Но это еще не все: Шайя попросил стоматолога удалить ему передний зуб. Все для того, чтобы органично сыграть роль танкиста в военных условиях.

8. Пэрис Хилтон — «Копы в глубоком запасе»

Пэрис должна была появиться в этом фильме в небольшом камео. Съемки бы заняли 1 день, но из-за странных требований светской львицы создатели фильма решили с ней вообще не связываться. В ее райдере значился аквариум с живыми лобстерами и бутылка водки Grey Goose — все это должно было находиться на съемочной площадке и предоставляться ей по первому требованию.

9. Лина Хиди и Джером Флинн — «Игра престолов»

Сценаристам пришлось на ходу вносить небольшие изменения в сюжет сериала, когда выяснилось, что актеры на дух друг друга не выносят и не могут сниматься в одной сцене. Когда-то между ними были романтические отношения, которые закончились не очень красиво, поэтому даже на съемочной площадке они никогда не попадали в поле зрения друг друга.

10. Сара Джессика Паркер — «Развод»

При исполнении роли Фрэнсис Дюфрен в сериале HBO «Развод» Паркер заключила жесткий контракт, который давал ей исключительное право начинать и прекращать съемку. Также по этому контракту ее нельзя снимать или фотографировать во время еды, поэтому в сериале нет сцен, где она принимает пищу, что, на наш взгляд, несколько лишает его естественности.

11. Джейми Фокс — «Полиция Майами: Отдел нравов»

У Джейми Фокса, который недавно получил премию «Оскар», было удивительно много требований к новому проекту. Во-первых, ему было важно получить гонорар выше, чем его напарник Колин Фаррелл. Также Фокс без объяснений отказался сниматься в сценах на лодках или самолетах. Сценарий согласились поменять. Пришлось переписать и оригинальный конец фильма. Изначально его планировали снимать в Доминиканской Республике, но Фокс отказался выезжать за пределы США.

12. Робер Дауни — младший — «Мстители»

Первоначально в конце «Мстителей» Тони Старк должен был спросить: «Что дальше?» Но Роберт чувствовал, что этого недостаточно. Конец, по его мнению, выходил неестественный, и он попросил его немного переписать. Режиссер Джосс Уидон написал еще 3 страницы и добавил, в частности, ту сцену, где все Мстители идут в кафе есть шаурму. Она стала одной из самых любимых у всех фанатов Marvel. Такой конец Дауни-младшему пришелся по душе.

13. Леонард Нимой — «Звездный путь»

Персонаж Нимоя — вулканец Спок — распространял в фильме идеи о неприменении насилия. Спок должен был справляться с врагами силой убеждения. На первых порах он попадал в нелепые ситуации во время съемок сцен драки: бить и пинать противников он не может, а стоять в стороне глупо. Тогда Леонард Нимой предложил, чтобы Спок использовал «вулканский нервный захват», который погружает врагов в сон. Создателям так понравилась эта идея, что «вулканский нервный захват» стал визитной карточкой персонажа, которого впоследствии играли и другие актеры.

14. Эдвард Нортон — «Невероятный Халк»

Эдвард Нортон имеет репутацию очень требовательного актера. Когда он подписался на главную роль в «Невероятном Халке», его главным условием была возможность вносить изменения в сценарий. И ему было предоставлено такое право. Нортон постоянно менял диалоги, вынуждая съемочную группу переснимать некоторые сцены. Также он добавил нового персонажа. В результате у Эдварда Нортона появилось больше экранного времени, а фильм стал на 20 минут длиннее, однако к особому успеху это не привело.

15. Бенисио дель Торо — «Подозрительные лица»

К 2006 году на счету Бенисио дель Торо было уже много ролей в Голливуде, однако он еще не был звездой первой величины, чтобы диктовать свои правила. Но в этот раз актер потребовал, чтобы ему дали больше контроля над ролью и позволили говорить с акцентом. В итоге именно эта работа стала прорывом в его актерской карьере.

16. Дуэйн Скала Джонсон — «Рэмпейдж»

Это, пожалуй, самый милый ультиматум из всех. «Скала» сыграл в этом фильме ученого-приматолога, который дружит с самцом гориллы. Из-за генетического эксперимента горилла выходит из-под контроля и в оригинальном сценарии должна была погибнуть. Но Джонсон посчитал такой конец слишком грустным. Он потребовал сделать хеппи-энд и оставить обезьяну в живых, в противном случае грозился покинуть проект. Спойлер: его послушали.