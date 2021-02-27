16 спин-оффов и приквелов культовых сериалов, о которых вы могли не знать

После просмотра некоторых сериалов остается глубокий эмоциональный след и желание сохранить атмосферу этих шедевров. На помощь жаждущим поклонникам спешат спин-оффы и приквелы любимых телешоу, которые по качеству не уступают оригиналу, а порой получаются даже более удачными.

Запасайтесь попкорном, ведь мы в AdMe.ru отследили все сюжетные линии культовых историй и подготовили список крутых проектов на их основе. Ну а в бонусе у нас расположился самый ожидаемый приквел.

«Ходячие мертвецы» — «Бойтесь ходячих мертвецов»

«Ходячие мертвецы» — культовый сериал об эпидемии, захлестнувшей весь земной шар. Помощник шерифа Рик Граймс путешествует со своей семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места. 1-ю серию 1-го сезона в день премьеры посмотрели 5,3 млн зрителей, а в начале 2-го сезона число зрителей увеличилось до 7,3 млн.

«Бойтесь ходячих мертвецов» — действия сериала разворачиваются в то же время, что и в «Ходячих», только в другой локации. Мать-одиночка Мэдисон Кларк пытается выжить в Лос-Анджелесе. Зрительская аудитория премьерной серии составила 10,13 млн человек.

«Однажды в сказке» — «Однажды в стране чудес»

Всем, кто хочет жить как в сказке, стоит посмотреть этот сериал, ведь с 1-й серии станет ясно, что не все сказки добрые и справедливые. А если уж вы очутились там, то помните, что не стоит доверять первому встречному. Итак, Эмма Свон оказывается в загадочном городе Сторибрук, где все жители являются сказочными персонажами, но из-за проклятия Злой Королевы все забыли.

Сериал о той самой Алисе из Страны чудес, которую приняли за сумасшедшую в нашем мире и пытаются вылечить от воспоминаний об исчезающем коте и говорящих гусеницах. Но что-то в глубине души заставляет ее продолжать верить в существование мира по ту сторону кроличьей норы.

«Теория Большого взрыва» — «Детство Шелдона»

Если вы из тех, кто еще не посмотрел «Теорию Большого взрыва», то вы многое теряете, ведь этот сериал буквально наполнен качественным юмором. История 2 физиков, которые знают, как устроена вселенная, но не знают, как общаться с девушками. Привычная жизнь ребят меняется, когда в квартиру напротив вселяется девушка по имени Пенни.

А если вы уже посмотрели «Теорию» и успели полюбить героев этого сериала, то скорее приступайте к спин-оффу «Детство Шелдона». Сериал рассказывает о становлении юного гения Шелдона Ли Купера. Так же как и в «Теории», тут много интеллектуального юмора и камео знаменитостей.

«Отчаянные домохозяйки» — «Коварные горничные»

Сериал о поисках личного счастья в тихом пригороде и всех злоключениях, которые могут случиться с женщиной. 4 домохозяйки пытаются справиться с навалившимися на них проблемами, а все истории рассказываются от лица их умершей подруги.

В центре сюжета — 4 амбициозные горничные, работающие в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз, подруга которых была найдена мертвой. Интригующий сериал, который раскрывает с каждой серией все больше тайн.

«Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу»

Ну а этот сериал наверняка не нуждается в представлении. Когда жизнь бьет под дых, даже спокойный учитель химии может оказаться втянутым в круговорот криминальных событий и при этом очень даже преуспеть. Сюжет действительно затягивает, каждая серия заставляет поволноваться за судьбу мистера Уайта.

История об адвокате Соле Гудмане, который живет в Альбукерке и к которому неоднократно обращался герой сериала «Во все тяжкие». Сюжет раскрывает все невзгоды и испытания, которые выпали на долю Сола в начале карьеры.

«Дневники вампиров» — «Древние»

Сериал рассказывает о любовном треугольнике между братьями-вампирами Сальваторе и девушкой Еленой. Но все не так банально, как может показаться: на их пути очень много препятствий, которые тянутся из глубины веков.

Те самые препятствия, история могучей семьи первородных вампиров, устроивших когда-то в Новом Орлеане рай для мистических существ.

«Баффи — истребительница вампиров» — «Ангел»

Баффи — охотница за вампирами, которая поражала сердца не только кровососов, но и миллионов зрителей. Сериал начинался как комедия с элементами ужаса, но с каждым новым сезоном становился все трагичнее и драматичнее.

Очень необычное сочетание — «вампир с душой». Таковым является герой сериала по имени Ангел, проклятый много веков назад цыганами. В его тело вернулась душа, и груз содеянного заставил его измениться.

«Хорошая жена» — «Хорошая борьба»

Сериал о сильной женщине по имени Алисия, которая пережила предательство мужа, начала с нуля адвокатскую карьеру и при всем этом воспитывает 2 детей.

Продолжение юридической драмы. Настоящая акула в мире адвокатов устраивается в небольшую контору, потому как практически разорена и выбора у нее фактически нет.

«Звездные врата: ЗВ-1» — «Звездные врата: Атлантида»

Мечтаете о путешествиях в другие миры? Сериал «Звездные врата» повествует о таинственных порталах, созданных инопланетной расой Древних, которые позволяют перемещаться между мирами в мгновение ока.

История продолжается в галактике Пегас, в таинственной Атлантиде, где команда с Земли пытается освоить тайные знания Древних.

«Агенты „Щ. И. Т.“» — «Агент Картер»

Соскучились по героям вселенной Marvel? События сериала разворачиваются после событий фильма «Мстители». Агент Фил Колсон возвращается в таинственную организацию «Щ. И. Т.». Он собирает команду профессионалов, где занимается порой очень странными делами.

А помните историю Капитана Америки и Пегги Картер? Сериал как раз повествует о ее жизни: удастся ли ей сохранить баланс между административной работой, секретными заданиями от Говарда Старка и жизнью одинокой женщины.

«Доктор Кто» — «Торчвуд»

Самый продолжительный и культовый научно-фантастический сериал в мире. История об инопланетном путешественнике, который странствует сквозь время и пространство на корабле в виде полицейской будки.

Спин-офф рассказывает о кардиффском отделении института Торчвуд, который занимается изучением пришельцев и сверхъестественных явлений.

«Друзья» — «Джоуи»

Сериал «Друзья» стал самым популярным комедийным сериалом в истории американского телевидения. Ситком раскрывает истории дружбы 6 молодых людей. Финальный эпизод сериала посмотрели 51,1 млн человек.

Джо переезжает в Лос-Анджелес, где ему обещают новую работу. Парень развивает очень бурную деятельность, при этом постоянно попадает в запутанные и порой забавные ситуации.

«Удивительные странствия Геракла» — «Зена — королева воинов»

Мифы Древней Греции во всей красе раскрылись в сериале о Геракле. На момент выпуска сериала спецэффекты и правда были довольно завораживающими. История о странствиях Геракла и его друга Иолая расскажет о коварстве богов и доблестных воинах.

Зена, в отличие от Геракла, является собирательным образом. По сюжету она когда-то была безжалостным предводителем войска, которое уничтожало все, что попадалось ему на глаза. Но Зена встала на путь исправления и теперь защищает обездоленных и слабых.

«Стрела» — «Флэш»

Супергеройский сериал с элементами драмы рассказывает о мстителе в маске, который, вернувшись в родной город, начинает бороться с преступниками с помощью лука и стрел.

Барри после удара молнией стал обладателем нечеловеческой скорости и по закону равновесия сил во вселенной в каждой новой серии он сталкивается с новыми врагами. Между прочим, Флэш — любимый персонаж Шелдона из «Теории Большого взрыва».

«Кости» — «Искатель»

Сериал для любителей детективов, который рассказывает о судебных антропологах, в частности о блестящем докторе Бреннан. Она привыкла работать одна, но вдруг к ее огорчению к ней в помощники направляют амбициозного агента ФБР.

Сериал о бывшем полицейском Уолтере Шермане — личности весьма экстравагантной. Как бы то ни было, благодаря своей поистине уникальной способности находить все мыслимое и немыслимое Шерман является востребованным человеком. И, в отличие от своей коллеги Бренн, Шерман работает не один, а со своим напарником.

Бонус

«Игра престолов» — «Дом дракона»

И еще один шедевр, который знает весь мир. Потрясающий сериал, основанный на серии книг Джорджа Р. Р. Мартина, история борьбы за Железный трон Семи Королевств. Здесь есть все: любовь, интриги, драконы и великаны. Сериал воистину великолепный.

«Дом дракона» — долгожданный приквел, выход которого запланирован на 2022 год. События в сериале развернутся за 300 лет до событий «Игры престолов», и рассказываться в нем будет о семье Таргариенов.