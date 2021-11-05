16 советских актрис, которые ничуть не уступали красоте и стати западных кинодив
На Западе — Джуди Гарленд, у нас — Людмила Гурченко, у них — Линда Картер, а у нас — Ирина Алферова. Почитатели таланта Натальи Кустинской и вовсе называли ее «русской Брижит Бардо», а поклонники Лионеллы Пырьевой окрестили актрису «советской Джиной Лоллобриджидой». О внешней схожести этих див было бы заявлять довольно нелепо, но мы попытались найти среди наших и зарубежных кинолегенд схожие типажи.
Нам в AdMe.ru пришлось изрядно покорпеть над звездными архивами, чтобы провести параллели между советскими и западными звездами кинематографа.
1. Наталья Кустинская и Брижит Бардо
2. Людмила Гурченко и Джуди Гарленд
3. Наталья Фатеева и Софи Лорен
4. Анна Самохина и Моника Беллуччи
5. Барбара Брыльска и Катрин Денев
6. Елена Кондулайнен и Мэрилин Монро
7. Ирина Алферова и Линда Картер
8. Любовь Орлова и Марлен Дитрих
9. Людмила Савельева и Одри Хепберн
10. Лионелла Пырьева и Джина Лоллобриджида
11. Жанна Прохоренко и Клаудия Кардинале
12. Татьяна Бестаева и Марина Влади
13. Елена Коренева и Ширли Маклейн
14. Тамара Акулова и Ким Бейсингер
15. Янина Жеймо и Джульетта Мазина
16. Инна Ульянова и Бетт Мидлер
Может быть, и у вас есть примеры схожести наших и зарубежных типажей актрис?
Фото на превью Screen Prod / Photononstop / East News, Дети Дон Кихота / Мосфильм
Поделиться этой статьёй