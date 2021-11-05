16 советских актрис, которые ничуть не уступали красоте и стати западных кинодив

На Западе — Джуди Гарленд, у нас — Людмила Гурченко, у них — Линда Картер, а у нас — Ирина Алферова. Почитатели таланта Натальи Кустинской и вовсе называли ее «русской Брижит Бардо», а поклонники Лионеллы Пырьевой окрестили актрису «советской Джиной Лоллобриджидой». О внешней схожести этих див было бы заявлять довольно нелепо, но мы попытались найти среди наших и зарубежных кинолегенд схожие типажи.