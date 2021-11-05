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16 советских актрис, которые ничуть не уступали красоте и стати западных кинодив

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На Западе — Джуди Гарленд, у нас — Людмила Гурченко, у них — Линда Картер, а у нас — Ирина Алферова. Почитатели таланта Натальи Кустинской и вовсе называли ее «русской Брижит Бардо», а поклонники Лионеллы Пырьевой окрестили актрису «советской Джиной Лоллобриджидой». О внешней схожести этих див было бы заявлять довольно нелепо, но мы попытались найти среди наших и зарубежных кинолегенд схожие типажи.

Нам в AdMe.ru пришлось изрядно покорпеть над звездными архивами, чтобы провести параллели между советскими и западными звездами кинематографа.

1. Наталья Кустинская и Брижит Бардо

2. Людмила Гурченко и Джуди Гарленд

3. Наталья Фатеева и Софи Лорен

4. Анна Самохина и Моника Беллуччи

5. Барбара Брыльска и Катрин Денев

6. Елена Кондулайнен и Мэрилин Монро

7. Ирина Алферова и Линда Картер

8. Любовь Орлова и Марлен Дитрих

9. Людмила Савельева и Одри Хепберн

10. Лионелла Пырьева и Джина Лоллобриджида

11. Жанна Прохоренко и Клаудия Кардинале

12. Татьяна Бестаева и Марина Влади

13. Елена Коренева и Ширли Маклейн

14. Тамара Акулова и Ким Бейсингер

15. Янина Жеймо и Джульетта Мазина

16. Инна Ульянова и Бетт Мидлер

Может быть, и у вас есть примеры схожести наших и зарубежных типажей актрис?

Фото на превью Screen Prod / Photononstop / East News, Дети Дон Кихота / Мосфильм
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