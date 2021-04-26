16 случаев, когда в фильмах сыграли родственники звезд, а мы и не знали

Фильмов, в которых появляются родственники известных актеров, не так уж и мало. Но если об этом не кричат на каждом углу, значит, они сыграли эпизодические роли или это был их актерский дебют, результат которого сложно предсказать. Стоит присматриваться к детям главных персонажей в фильмах, ведь они могут оказаться сыном или дочерью звезды на экране. А среди мелькнувших в толпе прохожих может быть муж, сестра или брат.

Мы в AdMe.ru внимательно пересмотрели и перечитали информацию об этих фильмах и выяснили, кто из родственников знаменитостей сыграл с ними вместе.

Форрест Гамп

Девочку, которая не разрешает Форресту сесть рядом с ней в автобусе, сыграла Элизабет Хэнкс — дочь Тома Хэнкса.

Грань будущего

В той сцене, где мы впервые видим Эмили Блант, она шагает во главе отряда, вся закованная в металл. Впереди стоит молодой солдат и не очень уважительно отзывается о женщине-воине. Не дав ему договорить, она толкает его. Этого парня сыграл родной брат актрисы Себастьян Блант.

Афера по-американски

Джереми Реннер исполнил роль мэра Кармайна Полито, который тепло приветствует на улице жителей города. Он даже целует младенца на руках у незнакомки в красном пальто, которую сыграла девушка актера, а ребенок — их дочь Ава, родившаяся во время съемок фильма.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Шайло Джоли-Питт появилась в роли дочери главного героя, которого сыграл ее родной отец Брэд Питт.

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2

Два племянника Дженнифер Лоуренс — Бер и Теодор — снялись в заключительной сцене фильма. Они сыграли детей Китнисс Эвердин и Пита Мелларка, живущих тихой и спокойной семейной жизнью.

Тор: Рагнарек

Девушка, которая просит сделать селфи с Тором, на самом деле родственница Криса Хемсворта — Тейлор Хемсворт, которая тоже снимается в кино.

Рокки 5

Сын Сильвестра Сталлоне Сейдж сыграл в этом фильме сына Рокки Бальбоа, а его младший брат Серджо Сталлоне до этого играл новорожденного Роберта в «Рокки 2».

Вокруг света за 80 дней

Именно в этом фильме родные братья и актеры Оуэн и Люк Уилсон впервые сыграли братьев на экране — известных изобретателей Райт.

Эльф

Одного из охранников играет Патрик Феррелл — родной брат Уилла Феррелла, который исполнил в этом фильме главную роль.

Чудо-женщина: 1984

Обе дочери Галь Гадот, сыгравшей главную героиню фильма, появились в эпизодических ролях. Дочь Альма играла в снежки, а муж Гадот — Ярон Версано — катал другую дочь, Майю, на карусели.

Тайны прошлого

В дебютном фильме режиссера Дэвида Духовны вместе с Робином Уильямсом снялась его дочь Зельда. Она исполнила роль Мелиссы, любимой девушки главного героя в юности.

Властелин колец: Две крепости

В фильме «Властелин колец: Две крепости» среди беженцев из Рохана на несколько мгновений можно увидеть светловолосую девушку — это Ханна Вуд, сестра Элайджи Вуда, сыгравшего Фродо.

Властелин колец: Возвращение короля

В заключительной сцене киносаги хоббиты возвращаются домой. Сэм, в исполнении актера Шона Эстина, берет на руки свою дочь, которая на самом деле является его родной дочерью Александрой.

Лихорадка субботнего вечера

В самом начале фильма небольшие роли играют мать и сестра Джона Траволты. Сестре Энн досталась роль работницы пиццерии, а мать Хелен сыграла покупательницу в магазине красок.

Женщина без правил

Этот фильм — дебют в кино для Дакоты Джонсон, а также Стеллы Бандерас — обе дочери Мелани Гриффит сыграли дочерей ее героини на экране.

Гарри Поттер и Принц-полукровка

Юного Волан-де-Морта сыграл Хиро Файнс-Тиффин. А он является не кем иным, как племянником Рэйфа Файнса — исполнителя роли этого злого волшебника в зрелом возрасте.