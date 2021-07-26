16 случаев, когда на роль персонажа в детстве отыскали маленькую копию актера

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Кинематографисты нередко демонстрируют фрагменты детства главных героев. Это помогает нам проникнуться персонажем, понять его характер и мотивацию. Но такой прием требует особого подхода к кастингу. Если актер, который играет героя в детстве, мало на него похож, зритель останется разочарован.

Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы и сериалы, где дети-актеры подобраны как нельзя удачно.

Ширли («Призрак дома на холме», 2018)

Лулу Уилсон и Элизабет Ризер сыграли одну и ту же героиню по имени Ширли на разных этапах развития сюжета.

Камилла («Острые предметы», 2018)

Главного женского персонажа сериала в детстве сыграла София Лиллис, звезда фильма «Оно». Роль этой же героини во взрослом возрасте исполнила Эми Адамс.

Локи («Тор», 2011)

В ленте «Тор» роль маленького Локи исполнил Тед Олпресс. Повзрослевшего персонажа в фильмах и сериалах вселенной Marvel играет Том Хиддлстон.

Тор («Тор», 2011)

Центрального персонажа киноленты на разных жизненных этапах сыграли Дакота Гойо и Крис Хемсворт.

Бет («Ход королевы», 2020)

Королеву шахмат в детстве нам показала Айла Джонстон. А когда героиня выросла, то предстала перед зрителем уже с внешностью Ани Тейлор-Джой.

Немо («Господин Никто», 2009)

Тоби Регбо и Джаред Лето исполнили роль парня по имени Немо в подростковом и во взрослом возрасте соответственно.

Джейн («Джейн Эйр», 2011)

В экранизации всеми любимого романа Шарлотты Бронте главную героиню сыграли 2 актрисы: Амелия Кларксон и Миа Васиковска.

Шерлок Холмс («Шерлок», 2010–2017)

В одной из серий юную версию знаменитого сыщика изобразил актер Луис Оливер. Взрослого персонажа играет Бенедикт Камбербэтч.

Клэр («Жена путешественника во времени», 2009)

Бруклин Пру исполнила роль главной героини, когда той было 6–8 лет. Этого же персонажа в подростковом и в более взрослом возрасте показала Рейчел Макадамс.

Джулс («Эйфория», 2019 — настоящее время)

Кларк Ферлонг и Хантер Шефер сыграли одного из центральных персонажей сериала по имени Джулс в разные годы жизни.

Кэсси («Эйфория», 2019 — настоящее время)

Роль старшеклассницы Кэсси в детстве и юности исполнили Кайра Адлер и Сидни Суини соответственно.

Брайони («Искупление», 2007)

Главная героиня в 13 лет представлена актрисой Сиршей Ронан. Этого же персонажа в 18 лет играет Ромола Гарай.



Козетта («Отверженные», 2012)

Роль девочки исполнила Изабелль Аллен. Когда героиня превращается в девушку, то мы видим уже Аманду Сейфред.

Принц Чарльз («Корона», 2016 — настоящее время)

Образ монаршей особы в разных возрастах примерили актеры Билли Дженкинс и Джош О’Коннор.

Белоснежка («Однажды в сказке», 2011–2018)

В сериале жанра фэнтези маленькую Белоснежку играет Бэйли Мэдисон, а ее же во взрослом возрасте — Джиннифер Гудвин.

Джин («Люди Икс: Темный Феникс», 2019)

Саммер Фонтана изобразила супергероиню, когда той было 8 лет. Софи Тернер сыграла повзрослевшую версию персонажа.