16 шикарных актеров, которые были невероятно горячи в молодости

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Глядя на многих актеров в возрасте, сложно представить, что когда-то они разбивали сердца поклонниц одним лишь взглядом.

AdMe.ru нашел 16 фотографий, которые доказывают, что представители старой гвардии Голливуда были невероятно горячи в юности. Да и сейчас в обаянии им не откажешь, но тогда... это был огонь, дорогие читатели. Пожар!