16 шикарных актеров, которые были невероятно горячи в молодости

Глядя на многих актеров в возрасте, сложно представить, что когда-то они разбивали сердца поклонниц одним лишь взглядом.

AdMe.ru нашел 16 фотографий, которые доказывают, что представители старой гвардии Голливуда были невероятно горячи в юности. Да и сейчас в обаянии им не откажешь, но тогда... это был огонь, дорогие читатели. Пожар!

Клинт Иствуд

Джефф Бриджес

Мел Гибсон

Майкл Кейн

Роберт Де Ниро

Аль Пачино

Иэн МакКеллен

Дастин Хоффман

Алек Болдуин

Энтони Хопкинс

Майкл Дуглас

Харрисон Форд

Хью Лори

Шон Бин

Роберт Редфорд

Колин Ферт

Фото на превью Goldcrest Films International, eastnews.ru

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27 Комментарии
  • 25 сентября 2017
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