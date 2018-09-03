16 шедевров кинематографа, которые было решено переснять (И совершенно напрасно)

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Голливудские режиссеры еще в ХХ веке начали переснимать европейские ленты и старые американские фильмы. Часто благодаря этому мир видит шедевры зарубежного кинематографа, которые до этого знали только истинные ценители. Но решение снимать ремейк не всегда является хорошей идеей. К примеру, фильм «Солярис», снятый в СССР, вошел в золотой фонд мирового кинематографа, а его американская версия разочаровала зрителей.

AdMe.ru расскажет вам об известных фильмах, у которых есть отличный оригинал, обязательный к просмотру.

Неуловимый, 2005 / Турист, 2010

Оригинал этого фильма был снят во Франции, а в главной роли выступила незабываемая Софи Марсо. Он получил очень теплые отзывы критиков и зрителей, в том числе благодаря хорошей актерской игре. Тем не менее рейтинг IMDb составляет всего 6,5/10. Ремейк фильма, снятый в США, провалился в прокате, несмотря на звездный состав (в главных ролях — Анджелина Джоли и Джонни Депп) и шумную рекламу, хотя рейтинг IMDb составил «терпимые» 6/10. Так что любителям хорошего кино мы рекомендуем французскую ленту.

Эксперимент, 2001 / Эксперимент, 2010

Оригинал — немецкий фильм — вышел в 2001 году и стал классикой хорошего кино, получив на сайте IMDb оценку 7,7/10. Он рассказывает об известном Стэнфордском тюремном эксперименте, когда группу добровольцев разделили на «заключенных» и «охранников». Ремейк вышел не таким удачным (6,4/10 на IMDb) — несмотря на хороший подбор актеров, зрителям и критикам он не понравился. Среди самых распространенных обвинений в рецензиях — неправдоподобность и надуманность многих событий, а также «плоские» персонажи, не вызывающие сочувствия.

Солярис, 1972 / Солярис, 2002

Фильм «Солярис» впервые появился на экранах в 1972 году, его снял советский режиссер Андрей Тарковский. Это была экранизация одноименного романа Станислава Лема, которая хоть и не понравилась автору книги, но была удостоена Гран-при в Каннах и стала вкладом в историю мирового кинематографа с рейтингом 8,1/10. В новой версии, снятой в 2002 году, мало осталось от оригинала. Станиславу Лему она тоже не понравилась, в первую очередь из-за того, что на первый план вынесли любовную линию, перечеркнув все остальное. Результат — 6,2/10. Те, кто видел оригинальный фильм или читал книгу, тоже не оценили попытку переосмысления. Однако фильм стоит внимания, если вы видите «Солярис» в первый раз. Но мы все же рекомендуем прочесть книгу.

Игрушка, 1976 / Игрушка, 1982

Наверное, все видели французский фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли. Он рассказывает о маленьком мальчике, чьи богатые родители решили подарить ему новую «игрушку» — живого человека. На протяжении всего фильма зрители наблюдают за тем, как отношения с новой «игрушкой» перерастают для мальчика в настоящую дружбу и меняют его. Фильм получил 7,5/10 баллов на IMDb. Фильм пересняли в 1982 году в Америке, превратив из драмы в чистую комедию. Теперь мальчик, которому купили «игрушку», — это не просто лишенный внимания родителей ребенок, а по-настоящему избалованный и даже жестокий эгоист. Наверное, именно поэтому не верится ни в его дружбу с «игрушкой», ни в резкие перемены характера. Результаты это подтверждают — 5,8/10.

Пришельцы, 1993 / Пришельцы в Америке, 2000

Впервые эта комедия увидела свет в 1993 году (с Жаном Рено в главной роли), ее оценили в 7/10 баллов. Она рассказывала о рыцаре, который попал в ХХ век из Средневековья вместе со своим слугой. Теперь ему нужно привыкнуть к совершенно новому миру и найти способ вернуться домой, где его ждет невеста. В 2000 году был снят ремейк с тем же Рено в главной роли, но уже в голливудской версии. В этой версии рыцарь не только перенесся во времени, но и оказался в США. К сожалению, ремейк вышел гораздо хуже оригинала (5,8/10 на IMDb) — его раскритиковали за примитивный юмор и нелепые нестыковки, например замок француза оказался в США.

LOL, 2009 / LOL, 2012

Оригинальная французская лента принесла славу режиссеру Лизе Азуэлос, и это несмотря на невысокий рейтинг 6,3/10 на IMDb. Спустя всего несколько лет фильм пересняли в Голливуде — с тем же названием и сюжетом. Американская версия зрителям не понравилась, в результате лента 2012 года окупилась в прокате только наполовину, а на IMDb получила 4,4/10.

Конан-варвар, 1982 / Конан-варвар, 2011

Фильм, снятый в 1982 году, заслужил в основном положительные отзывы как критиков, так и зрителей и получил рейтинг 6,9/10 на IMDb. В нем играет знаменитый Арнольд Шварценеггер, и он отлично передал образ варвара — неотесанного, грубого и немного дикого. Теплые отзывы заслужил и сюжет: это история героизма и отваги, приправленная большой чистой любовью. Новая версия не пришлась по вкусу зрителям, хотя внешность Джейсона Момоа отлично подходит для этой роли. Фильм критикуют за банальный сюжет, изобилие спецэффектов и «плоских» персонажей. Результат — 5,2/10.

Олдбой, 2003 / Олдбой, 2013

«Олдбой» в оригинале был японской мангой, которую впервые экранизировали в Корее. Именно эта лента сделала режиссера Пака Чхан Ука знаменитым на весь мир и получила высокий рейтинг на IMDb — 8,4/10. Американская версия, снятая Спайком Ли, слишком вольно обошлась с сюжетом и существенно проиграла в накале страстей корейскому фильму. Результат — всего 5,8/10. Так что мы рекомендуем смотреть корейский фильм.

Вторжение похитителей тел, 1956 / Вторжение, 2007

Идея фильма «Вторжение похитителей тел» была настолько хороша, что ее снимали трижды еще в ХХ веке — в 1956, 1978 и 1993 годах. Вы можете выбрать любую из этих лент в зависимости от того, фильмы какой эпохи больше нравятся именно вам. Например, на IMDb рейтинг ленты 1956 года — 7,8/10. А вот версия 2007 года сильно проиграла предшественникам (5,9/10). Во-первых, она с первых минут раскрыла главную интригу, рассказав, как именно проникла инопланетная зараза. Во-вторых, дальше сюжет идет по накатанной: поиск лечения и хеппи-энд. Ценители оригинальных фильмов не могли простить такой банальности, и лента не имела успеха у зрителей.

Призрак дома на холме, 1963 / Призрак дома на холме, 1993

Фильм, снятый в 1963 году по одноименному рассказу, держал в напряжении благодаря только намекам на происходящее. Он относится к тем классическим лентам, которые пугают одними шорохами. Рейтинг — 7,6/10. Ремейк 1993 года так не смог: напряженность и хорошую игру актеров попытались заменить спецэффектами, но результат получился удручающим. Результат — всего 4,9/10.

Плетеный человек, 1973 / Плетеный человек, 2006

Оригинал фильма по праву считается классикой мирового кинематографа, обязательной к просмотру. В нем есть все: хорошая актерская игра, немного юмора и интрига, которая держит до последнего. Рейтинг фильма на IMDb — 7,6/10. Снятый в 2006 году ремейк все это растерял, превратившись в любительскую постановку с неубедительной игрой Николаса Кейджа. Как итог — 3,7/10.

Психо, 1960 / Психо, 1998

«Психо» 1998 года — это не просто ремейк. Этот фильм был буквально покадрово снят с оригинала, но все равно вышел провальным. В основном критике подверглась игра актеров: на роль психопата взяли Винса Вона, который выглядел слишком забавно и неубедительно в своей роли. Энн Хеч также не смогла повторить игру Джанет Ли. Результат — 4,6/10 на IMDb. Так что мы рекомендует смотреть оригинал Хичкока и наслаждаться каждым кадром. Тем более рейтинг это подтверждает: 8,5/10.

Небо над Берлином, 1987 / Город ангелов, 1998

Лента «Небо над Берлином» по праву стала классикой мирового кинематографа (8,1/10 на IMDb). Это был не просто фильм-история, это был фильм-размышление: о жизни и смерти, о любви и ненависти. Ремейк фильма превратился в дешевую, перенасыщенную эмоциями мелодраму, которую не спас даже звездный состав. В этой ленте тоже были размышления о смерти и любви, но все они кажутся детскими и очень наивными. Тем не менее рейтинг фильма — 6,7/10.

Глаз, 2002 / Глаз, 2008

Азиатский оригинал рассказывает о девушке, которая после трансплантации роговицы видит что-то за гранью нашего мира. К моменту выпуска американского ремейка вышли уже три части франшизы, и все они пользовались популярностью. Рейтинг IMDb — 6,7/10. Американская версия не понравилась ни зрителям, ни критикам, хотя сюжет полностью повторял оригинал. Эта лента принесла Джессике Альбе номинацию на «Золотую малину» и получила разгромные отзывы. Итог — 5,4/10.

Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе, 1974 / Унесенные, 2002

Итальянский оригинал запомнился всем, кто его видел. Это не просто история о слащавой любви, это настоящее противостояние двух миров. Рейтинг IMDb — 7,6/10. В 2002 году фильм был переснят Гаем Ричи с его супругой, Мадонной, в главной роли. Картина не только провалилась в прокате, не собрав и трети потраченных на нее средств, но и чуть не стоила карьеры режиссеру. Итог — всего 3,6/10.

Зазеркалье, 2003 / Зеркала, 2008

Оригинал фильма был снят в 2003 году в Южной Корее. Это был не просто фильм ужасов, а полноценная детективная история с моралью и наказанием главного героя (в финале). И рейтинг 6,5/10 это подтверждает. Американский ремейк хоть и был достаточно успешным, превратился в обыкновенную кровавую баню без особенного смысла или морали. Даже неожиданный финал ничего не объясняет, а только сбивает с толку. Тем не менее фильм добрался до оценки 6,2/10.