16 сериалов, которые не дадут заскучать на новогодних каникулах

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Новогодние каникулы уже начались, а значит, пришло время разлечься на диване и наконец-то посмотреть сериалы, о которых все только и говорили в уходящем году.

AdMe.ru собрал большой список сериалов, на которые не жаль потратить свое время в таком долгожданном мини-отпуске.

В лучшем месте (The Good Place), 2016

Сколько смотреть: 3 сезона, 35 серий Жанр: комедия Рейтинг IMDb: 8,1

О чем: Главная героиня Элеанор Шеллстроп всю сознательную жизнь была не очень хорошим человеком. Она погибает в результате несчастного случая и вдруг понимает, что незаслуженно попала в рай. Поразмыслив о потенциальных адских муках, Элеанор решает остаться в лучшем мире, прибегая к привычным мирским уловкам: лжи, интригам и сплетням.

Призраки дома на холме (The Haunting of Hill House), 2018

Сколько смотреть: 1 сезон, 10 серий Жанр: ужасы, драма Рейтинг IMDb: 8,8

О чем: Каждый из членов когда-то крепкой семьи Крейнов сталкивается с навязчивыми мыслями о своем старом особняке Хилл-Хаус. И вот спустя уже много лет все ужасающие события, произошедшие в том страшном доме, начинают напоминать всем им о себе.

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), 2017

Сколько смотреть: 2 сезона, 18 серий Жанр: историческая драма, комедия Рейтинг IMDb: 8,7

О чем: В 1958 году в Нью-Йорке размеренную жизнь Мириам Мейзел, молодой домохозяйки из Вест-Сайда, разрушает признание мужа: он завел роман на стороне. Казалось бы, всем мечтам пришел конец, но внезапно Мейзел обнаруживает в себе скрытые таланты: она отличный стендап-комик.

Шучу (Kidding), 2018

Сколько смотреть: 1 сезон, 10 серий Жанр: драма, комедия Рейтинг IMDb: 7,9

О чем: Ведущий мистер Пиклз — икона детского телевидения, маяк добра и мудрости для впечатлительных умов Америки. Всегда жизнерадостный и добрый Джефф сталкивается с личными проблемами: его семья разваливается. Но, к сожалению, в реальной жизни нет чудесного сценария с хеппи-эндом.

Хороший доктор (The Good Doctor), 2017

Сколько смотреть: 2 сезона, 28 серий Жанр: медицинская драма Рейтинг IMDb: 8,3

О чем: Молодой хирург-аутист Шон Мерфи решает распрощаться с привычной жизнью, чтобы присоединиться к хирургическому отделению престижной больницы. Одинокий и не приспособленный к социуму, Шон использует свой талант для спасения людей, чем бросает вызов скептицизму коллег.

Жизнь в деталях (Life in Pieces), 2015

Сколько смотреть: 3 сезона, 63 серии Жанр: ситком Рейтинг IMDb: 7,9

О чем: Комедия об одной счастливой семье, рассказанная всеми ее членами. Каждая серия состоит из 4 коротких рассказов, которые в итоге отражают полную картину происходящего.

Трудности ассимиляции (Fresh Off the Boat), 2015

Сколько смотреть: 4 сезона, 79 серий Жанр: ситком Рейтинг IMDb: 7,9

О чем: 90-е годы. Подросток Эдди Хуан со своей семьей уже несколько лет живут в Орландо и пытаются приспособиться к жизни в американском стиле. Культурные различия по-прежнему влекут за собой проблемы, но близкие друзья, соседи и деловые партнеры помогают Хуанам разобраться в сложностях воспитания будущих миллениалов.

Американская домохозяйка (American Housewife), 2016

Сколько смотреть: 3 сезона, 57 серий Жанр: ситком Рейтинг IMDb: 7,4

О чем: Кэти Отто — уверенная в себе домохозяйка — воспитывает свою испорченную семью в богатом городе Уэстпорт, где полно идеальных мам и их идеальных детей. Каждый день Кэти приходится бороться с устоявшимися стандартами красоты, эталонными представлениями о семье и другими неурядицами, с которыми сталкиваются миллионы домохозяек Америки.

Энн (Anne), 2017

Сколько смотреть: 2 сезона, 17 серий Жанр: драма Рейтинг IMDb: 8,4

О чем: Сериал о приключениях молодой девушки-сироты, которая из-за нелепой случайности нашла пристанище в доме одинокой женщины. Рыжеволосую Энн преследуют трудности, но от удручающих мыслей о нелегкой судьбе девочку спасает богатое воображение и любовь к книгам.

Американская семейка (Modern Family), 2009

Сколько смотреть: 10 сезонов, 220 серий Жанр: комедия Рейтинг IMDb: 8,4

О чем: История об удивительно большой и «смешанной» семье, где под крышами 3 домов происходят забавные и часто нелепые ситуации. Легкий комедийный сериал с каждым эпизодом меняет представление о главных семейных ценностях.

Красные браслеты (Red Band Society), 2014

Сколько смотреть: 1 сезон, 13 серий Жанр: драма, комедия Рейтинг IMDb: 8,0

О чем: Действие сериала сфокусировано на группе детей и подростков, которые являются пациентами онкологического центра. В больнице детям приходится бороться за право на жизнь, а также переживать все те трудности, с которыми сталкиваются обычные подростки. Сценарий был написан по мотивам воспоминаний драматурга Альберта Эспиносы о днях, которые он провел в детском госпитале.

Домашний арест, 2018

Сколько смотреть: 1 сезон, 12 серий Жанр: драматическая комедия Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0

О чем: Действующего мэра ловят на взятке и по решению суда отправляют под домашний арест по месту прописки. Оказавшись в старой коммуналке, миллионер Аникеев сталкивается со старым другом детства, с которым у них в прошлом были разногласия. Попав в чуждую ему среду обитания, бывший мэр старается изо всех сил приспособиться к непростой жизни обычных людей.

Звоните Ди Каприо!, 2018

Сколько смотреть: 1 сезон, 8 серий Жанр: драма, сатира Рейтинг «КиноПоиска»: 7,1

О чем: Главный герой Егор Румянцев — звезда российского телевидения, и популярность вскружила ему голову. Из-за ошеломляющего успеха Егор становится эгоистом, не заботясь об окружающих. Он постоянно срывает съемки и ведет аморальный образ жизни, пока не узнает, что у него ВИЧ.

Обычная женщина, 2018

Сколько смотреть: 1 сезон, 9 серий Жанр: детектив Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6

О чем: Мать двоих детей, жена известного хирурга и владелица цветочного ларька Марина Лаврова ведет двойную жизнь. Помимо поддержания иллюзии идеальной семьи у Марины неплохо получается реализовать себя и на другом поприще — организовывать деятельность женщин легкого поведения.

Ольга, 2016

Сколько смотреть: 3 сезона, 56 серий Жанр: ситком Рейтинг «КиноПоиска»: 6,3

О чем: Комедийная история о жизни простой московской семьи, где вся ответственность за бытовые и другие проблемы родственников легла на плечи матери-одиночки Ольги. Ей не везет в любви, карьера педикюрщицы достигла своего апогея, а на горизонте снова появился отец-алкоголик.

Ивановы-Ивановы, 2017

Сколько смотреть: 3 сезона, 61 серия Жанр: ситком Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6

О чем: Ивановы и Ивановы — две воронежские семьи с разным достатком. Они случайно узнают, что 16 лет назад их детей перепутали в роддоме. Взрослые решают восстановить справедливость, и две совершенно разные семьи поселяются под одной крышей. Там им всем приходится знакомиться друг с другом, попутно решая массу жизненных проблем.

А вы выбрали, что будете смотреть на новогодних каникулах?