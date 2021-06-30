16 сериалов, которые доказывают, что не только в Голливуде умеют круто снимать

Летом кажется, что нужно все успеть. Поэтому хочется проводить дни более активно: купаться, кататься на велосипеде, в общем, только не лежать с ноутбуком, залипая на сериалах. Но порой бывают такие жаркие дни, когда вылезать под палящее солнце совсем неохота. И мы берем кружку холодного лимонада, любимые вкусняшки и погружаемся в захватывающую историю, показанную на экране.

Для таких случаев AdMe.ru составил список нескучных сериалов, отобранных по одному критерию: все они сняты не на голливудских студиях-гигантах, а в самых разных странах мира.

Германия-86

Сериал снят немецкой студией и является продолжением проекта «Германия-83». В центре сюжета — история молодого военного Мартина Рауха и события, происходившие в Германии в 1980-е годы. Мартин не простой офицер, а самый настоящий секретный агент, отправленный из родной ГДР на службу в ФРГ, чтобы выведать секреты НАТО. Рейтинг IMDb — 7,6

Судьба: Сага клуба Винкс

В производстве сериала участвовали английские и итальянские кинодеятели. Да, это адаптация детского мультфильма «Клуб Винкс: Школа волшебниц». Этот проект ориентирован в большей степени на подростков и взрослых, а не на детей. Повествование ведется от лица молодой ведьмы Блум, которая только-только овладевает своей магической силой. Это история о дружбе, любви и магии в мире взрослых. Рейтинг IMDb — 6,9

Племена Европы

Еще в одном сериале, снятом в Германии, рассказывается история брата и сестры, которые пытаются выжить в ходе войны между государствами, а заодно изменить судьбу мира. Сюжет строится в постапокалиптическом мире: человечество лишилось интернета, электричества и прочих благ и стремительно возвращается к средневековому образу жизни, разделившись на враждующие племена. Рейтинг IMDb — 6,8

Прегау

Действие австрийского мини-сериала происходит в Прегау — небольшом городке, куда возвращается полицейский-неудачник Ханнес. Из-за ошибки Ханнеса в аварию попадает его племянница Роза, и он пытается всячески скрыть свою причастность к инциденту. Но вскоре ему поручают вести расследование этого дела. Рейтинг IMDb — 6,7

Кларисса

Производством сериала, который считается сиквелом триллера «Молчание ягнят», занималась американская киностудия. Агент Кларисса Старлинг, в фильме расследовавшая дело Буффало Билла, в сериале вновь встает на тропу войны с жестокими преступниками. Блестящий ум полицейского помогает ей понимать мотивы серийных маньяков. Однако и у самой женщины немало темных тайн в прошлом. Рейтинг IMDb — 6,5

Молодой Валландер

Драматический британский сериал о молодом детективе, который только окончил полицейскую школу и расследует свое первое настоящее дело. Лента основана на популярной серии книг Хеннинга Манкеля об инспекторе Валландере. Рейтинг IMDb — 6,8

Леонардо

В итальянском сериале, посвященном Леонардо да Винчи, показаны внутренний мир и переживания гения сквозь призму создания его творений. Биографическим назвать проект нельзя, потому что в нем присутствует художественный вымысел. Но вместе с тем здесь подробно освещаются те аспекты жизни да Винчи, о которых мало известно. Рейтинг IMDb — 7,1

Домина

Это британско-итальянский драматический сериал о жизни жены римского императора Октавиана Августа, которая из юной девушки становится влиятельной и значимой женщиной своей эпохи. Рейтинг IMDb — 6,9

Слёборн: Эпидемия на острове

В датско-германском сериале рассказывается о жителях острова, которые столкнулись с эпидемией неизвестного заболевания. Но борьба с вирусом, рушащим цивилизацию, является лишь фоном: главное в картине — взаимоотношения людей и их попытки сохранить человечность. Рейтинг IMDb — 6,8

Прежде чем умрем

В производстве этого сериала принимали участие Швеция, Германия и Дания. Ханна работает в полиции. Она расследует дело преступной группировки байкеров. Однажды ее любовник, попытавшись внедриться в банду, бесследно пропадает, а женщина узнает, что ее родной сын тоже во всем этом замешан. Рейтинг IMDb — 7,7

Субура

События этого сериала, снятого в Италии, происходят в одном из старейших районов Рима, который славится своей криминальной историей. Здесь с давних времен творились темные дела: разборки между группировками и незаконный товарооборот. В центре сюжета — трое молодых парней. Двое из них представляют различные преступные банды, а третий — сын полицейского. В борьбе за власть и деньги герои оказываются втянутыми в водоворот событий. Рейтинг IMDb — 7,9

Гуще, чем вода

Шведский телесериал начинается с того, что Лассе и Юнна едут на Аландские острова на день рождения матери. Там она содержит семейную гостиницу, ей помогает еще один сын. Вскоре мать семейства находят бездыханной. Дети пытаются разобраться в этой запутанной истории, однако лишь еще больше увязают в семейных тайнах. Рейтинг IMDb — 7,3

Филармония

Этот сериал снят французской студией. Элен — талантливый дирижер. После 20 лет отсутствия она возвращается в Париж, чтобы взять под свое руководство национальный оркестр. У нее есть год, чтобы доказать, что она достойна этой должности. Но кроме работы у Элен есть прошлое, которое не отпускает ее, как бы она ни старалась. Рейтинг IMDb — 7,2

Золотая жизнь

А эту криминальную драму выпустила венгерская киностудия. Аттила — лидер преступной группировки. Он зарабатывает на жизнь мошенничеством, и его семья не бедствует. Но когда после продолжительной болезни уходит в мир иной его отец, герой решает пересмотреть свои взгляды и стать честным гражданином. Несмотря на то, что это перечеркнет уклад его нынешней жизни. Рейтинг IMDb — 8,7

Собиратель тел

Действие этого нидерландского сериала переносит зрителя в конец 1970-х. Журналист по имени Ганс внезапно выясняет, что местный миллионер причастен к холокосту во времена Второй мировой войны, а свое богатство он нажил на краденых предметах искусства. Ганс решает довести дело до суда, но у него пока не хватает доказательств. Сюжет основан на реальных событиях. Рейтинг IMDb — 7,7

Хутен и леди

Это британский приключенческий сериал о двух кладоискателях — сотруднице Британского музея и черном археологе. Они путешествуют по миру в поисках сокровищ для своей коллекции. За добычей парочка готова лететь на край света. На этот раз им предстоит отыскать пропавший свиток Будды, золотой город и могилу полководца Александра Македонского. Рейтинг IMDb — 7,3