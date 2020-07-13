16 сериалов по произведениям литературы, при просмотре которых не захочется сказать: «Книга лучше»

К экранизациям книг мы относимся более требовательно, чем к фильмам по оригинальному сценарию. Мы невольно сравниваем с первоисточником и негодуем, если в кино опущены некоторые детали. Создателям картины приходится что-то вырезать, чтобы втиснуться в заданный хронометраж. По этой причине удачными экранизациями часто становятся сериалы.

Мы в AdMe.ru тоже сравниваем экранизацию с книгой. Сериалы данной подборки оказались выше всяких похвал.

Эмма (2009)

Снят по одноименному роману Джейн Остин. Молодая дочь помещика Эмма Вудхауз решает взять на себя роль свахи и устроить личную жизнь своих знакомых. Мистер Найтли, друг детства, пытается образумить девушку, когда она берется за совсем уж сомнительные матримониальные предприятия. Однако Эмма остается верна своим идеям, что вскоре приводит к неожиданным последствиям. Рейтинг IMDb — 8,1

Доктор Торн (2016)

Снят по одноименному роману Энтони Троллопа. Фрэнк Грэшем и Мэри Торн полюбили друг друга, но социальная пропасть между ними препятствует счастью молодых людей. Благородные родители Фрэнка заинтересованы в более выгодной партии для сына, нежели в бесприданнице Мэри. Рейтинг IMDb — 7,2

Крэнфорд (2007–2010)

Снят по одноименному роману Элизабет Гаскелл. В английской глубинке, где все друг друга знают, не каждый день насыщен событиями. Трем одиноким женщинам почтенного возраста живется скучно. Потому приезд молодого доктора в их городок старушки без внимания не оставят. Ведь сватовство — увлекательнейшее занятие. Рейтинг IMDb — 8,3

Одиссей (1997)

Снят по мотивам поэмы Гомера «Одиссея». Царь Одиссей покидает родную Итаку, чтобы помочь Греции в войне с Троей. Его хитроумный план помогает одержать победу над противником. Окрыленный успехом, Одиссей заявляет, что он ровня богам. Бог морей Посейдон не прощает таких слов и обрекает гордеца на вечные скитания по водам в поисках родных берегов. Так и начинаются странствия Одиссея, полные приключений и встреч с невероятными созданиями. Рейтинг IMDb — 7,0

Дэвид Копперфилд (1999)

Снят по роману Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». Когда Дэвид родился, его отца уже не было в живых. В раннем детстве он был окружен любовью и заботой, но жизнь мальчика круто меняется, когда в ней появляется отчим. Этот мини-сериал заинтересует поклонников поттерианы: мало того, что главного героя в детстве сыграл Дэниел Рэдклифф, в касте сериала можно заметить еще 5 актеров из фильмов о Гарри Поттере. Рейтинг IMDb — 7,7

Мисс Марпл Агаты Кристи (2004–2013)

Снят по циклу произведений Агаты Кристи. Сериал посвящен известнейшей персоне — Джейн Марпл, обаятельной пожилой женщине с острым умом. Богатый жизненный опыт помогает сыщице фиксировать детали преступлений, которые не заметны профессиональным детективам. Вместе с ней зрителю предстоит разгадать немало головоломок, чтобы разоблачить убийцу. Рейтинг IMDb — 7,7

Поселенцы (2020—...)

Снят по одноименному роману Энни Пру. Сюжет повествует о жизни так называемых договорных рабов — бедных европейцев, которые перебрались в колониальную Северную Америку. Чтобы возместить стоимость переправы, мигранты подписывают контракт на временное рабство. Так начинается история двух поселенцев Чарльза и Рене, которых ждет борьба за выживание в живописных, но смертельно опасных местах Новой Франции. Рейтинг IMDb — 7,3

Сага о Форсайтах (2002–2003)

Снят по циклу романов Джона Голсуорси. Это история благородной английской семьи, в которой непременно найдется место страсти и интригам за чопорным фасадом. Во время деловой поездки Сомс Форсайт влюбляется в небогатую девушку Ирэн и прикладывает все усилия, чтобы склонить ее к браку. Однако супружество с таким собственником не приносит Ирэн счастья. Рейтинг IMDb — 8,1

Чуть свет — в Кэндлфорд (2008–2011)

Снят по циклу романов Флоры Томпсон. Лора Тимминс, будучи старшей дочерью в многодетной бедной семье, вынуждена пойти работать. Она получает место разносчицы писем, и эта должность делит жизнь Лоры на «до» и «после». Ежедневно по долгу службы ей приходится встречаться с разными людьми, каждый из которых преподносит ей ценный урок. Рейтинг IMDb — 8,1

Даниэль Деронда (2002)

Снят по одноименному роману Джорджа Элиота. Благородный Даниэль влюблен в красотку Гвендолин. Но даже взаимные чувства не принесут счастья, если девушка в выборе спутника жизни руководствуется только холодным расчетом. Гвендолин верит, что сделка с совестью оправдана, ведь ее родители остались без средств к существованию. Рейтинг IMDb — 7,2

Длинная песня (2018)

Снят по одноименному роману Андреа Леви. Ямайка, 30-е годы XIX века. Маленькую потомственную рабыню Джулай отбирают у ее матери, работающей на плантации. Девочке предстоит прислуживать взбалмошной сестре хозяина, которая даже не утруждает себя запоминанием имени своей помощницы. Рейтинг IMDb — 7,2

Записки юного врача (2012–2013)

Снят по мотивам рассказов Михаила Булгакова. Владимир Бомгард, отучившись на врача, приезжает работать в забытую Богом деревушку. И встречает его тьма египетская, как окрестил автор первоисточника человеческое невежество. Люди, которых предстоит лечить Владимиру, боязливы, суеверны и требуют особого подхода. Неопытному врачу придется как следует потрудиться. Рейтинг IMDb — 7,9

Трактир «Ямайка» (2014–2015)

Снят по одноименному роману Дафны дю Морье. После смерти матери Мэри отправляется жить к тетке, муж которой содержит трактир. Девушка с удивлением обнаруживает, что ее родственница во всем подчиняется своему угрюмому супругу, а в самом трактире не останавливаются посетители. Мэри понимает, что происходит нечто странное, но идти ей больше некуда. Рейтинг IMDb — 6,5

Темное королевство (2000)

Снят по циклу романов Мервина Пика «Горменгаст». Это история о волшебном замке Горменгаст, который хочет захватить злодей Стирпайк. Он не остановится ни перед чем, чтобы подчинить себе обитателей замка. И только один человек способен противостоять коварному узурпатору. Рейтинг IMDb — 7,4

Последний магнат (2016–2017)

Снят по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 1930-е годы. Германское правительство стремится взять под контроль кинопроизводство. Голливудские магнаты сотрудничают с нацистами, но есть и те, кто не согласен c их цензурой. В частности, дочь владельца крупной киностудии и молодой продюсер. Рейтинг IMDb — 7,7

Холодный дом (2005)

Снят по одноименному роману Чарльза Диккенса. В юности Эстер лишается своей единственной опекунши — крестной. Женщина умерла и унесла с собой тайну рождения героини сериала. В эту тяжелую минуту появляется неизвестный мужчина, который берется устроить жизнь Эстер. Сперва он заботится о ее учебе, а потом увозит в поместье «Холодный дом». Рейтинг IMDb — 8,3