16 сериалов по произведениям литературы, при просмотре которых не захочется сказать: «Книга лучше»
К экранизациям книг мы относимся более требовательно, чем к фильмам по оригинальному сценарию. Мы невольно сравниваем с первоисточником и негодуем, если в кино опущены некоторые детали. Создателям картины приходится что-то вырезать, чтобы втиснуться в заданный хронометраж. По этой причине удачными экранизациями часто становятся сериалы.
Мы в AdMe.ru тоже сравниваем экранизацию с книгой. Сериалы данной подборки оказались выше всяких похвал.
Эмма (2009)
Снят по одноименному роману Джейн Остин.
Молодая дочь помещика Эмма Вудхауз решает взять на себя роль свахи и устроить личную жизнь своих знакомых. Мистер Найтли, друг детства, пытается образумить девушку, когда она берется за совсем уж сомнительные матримониальные предприятия. Однако Эмма остается верна своим идеям, что вскоре приводит к неожиданным последствиям.
Доктор Торн (2016)
Снят по одноименному роману Энтони Троллопа.
Фрэнк Грэшем и Мэри Торн полюбили друг друга, но социальная пропасть между ними препятствует счастью молодых людей. Благородные родители Фрэнка заинтересованы в более выгодной партии для сына, нежели в бесприданнице Мэри.
Крэнфорд (2007–2010)
Снят по одноименному роману Элизабет Гаскелл.
В английской глубинке, где все друг друга знают, не каждый день насыщен событиями. Трем одиноким женщинам почтенного возраста живется скучно. Потому приезд молодого доктора в их городок старушки без внимания не оставят. Ведь сватовство — увлекательнейшее занятие.
Одиссей (1997)
Снят по мотивам поэмы Гомера «Одиссея».
Царь Одиссей покидает родную Итаку, чтобы помочь Греции в войне с Троей. Его хитроумный план помогает одержать победу над противником. Окрыленный успехом, Одиссей заявляет, что он ровня богам.
Бог морей Посейдон не прощает таких слов и обрекает гордеца на вечные скитания по водам в поисках родных берегов. Так и начинаются странствия Одиссея, полные приключений и встреч с невероятными созданиями.
Дэвид Копперфилд (1999)
Снят по роману Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
Когда Дэвид родился, его отца уже не было в живых. В раннем детстве он был окружен любовью и заботой, но жизнь мальчика круто меняется, когда в ней появляется отчим. Этот мини-сериал заинтересует поклонников поттерианы: мало того, что главного героя в детстве сыграл Дэниел Рэдклифф, в касте сериала можно заметить еще 5 актеров из фильмов о Гарри Поттере.
Мисс Марпл Агаты Кристи (2004–2013)
Снят по циклу произведений Агаты Кристи.
Сериал посвящен известнейшей персоне — Джейн Марпл, обаятельной пожилой женщине с острым умом. Богатый жизненный опыт помогает сыщице фиксировать детали преступлений, которые не заметны профессиональным детективам. Вместе с ней зрителю предстоит разгадать немало головоломок, чтобы разоблачить убийцу.
Поселенцы (2020—...)
Снят по одноименному роману Энни Пру.
Сюжет повествует о жизни так называемых договорных рабов — бедных европейцев, которые перебрались в колониальную Северную Америку. Чтобы возместить стоимость переправы, мигранты подписывают контракт на временное рабство. Так начинается история двух поселенцев Чарльза и Рене, которых ждет борьба за выживание в живописных, но смертельно опасных местах Новой Франции.
Сага о Форсайтах (2002–2003)
Снят по циклу романов Джона Голсуорси.
Это история благородной английской семьи, в которой непременно найдется место страсти и интригам за чопорным фасадом. Во время деловой поездки Сомс Форсайт влюбляется в небогатую девушку Ирэн и прикладывает все усилия, чтобы склонить ее к браку. Однако супружество с таким собственником не приносит Ирэн счастья.
Чуть свет — в Кэндлфорд (2008–2011)
Снят по циклу романов Флоры Томпсон.
Лора Тимминс, будучи старшей дочерью в многодетной бедной семье, вынуждена пойти работать. Она получает место разносчицы писем, и эта должность делит жизнь Лоры на «до» и «после». Ежедневно по долгу службы ей приходится встречаться с разными людьми, каждый из которых преподносит ей ценный урок.
Даниэль Деронда (2002)
Снят по одноименному роману Джорджа Элиота.
Благородный Даниэль влюблен в красотку Гвендолин. Но даже взаимные чувства не принесут счастья, если девушка в выборе спутника жизни руководствуется только холодным расчетом. Гвендолин верит, что сделка с совестью оправдана, ведь ее родители остались без средств к существованию.
Длинная песня (2018)
Снят по одноименному роману Андреа Леви.
Ямайка, 30-е годы XIX века. Маленькую потомственную рабыню Джулай отбирают у ее матери, работающей на плантации. Девочке предстоит прислуживать взбалмошной сестре хозяина, которая даже не утруждает себя запоминанием имени своей помощницы.
Записки юного врача (2012–2013)
Снят по мотивам рассказов Михаила Булгакова.
Владимир Бомгард, отучившись на врача, приезжает работать в забытую Богом деревушку. И встречает его тьма египетская, как окрестил автор первоисточника человеческое невежество. Люди, которых предстоит лечить Владимиру, боязливы, суеверны и требуют особого подхода. Неопытному врачу придется как следует потрудиться.
Трактир «Ямайка» (2014–2015)
Снят по одноименному роману Дафны дю Морье.
После смерти матери Мэри отправляется жить к тетке, муж которой содержит трактир. Девушка с удивлением обнаруживает, что ее родственница во всем подчиняется своему угрюмому супругу, а в самом трактире не останавливаются посетители. Мэри понимает, что происходит нечто странное, но идти ей больше некуда.
Темное королевство (2000)
Снят по циклу романов Мервина Пика «Горменгаст».
Это история о волшебном замке Горменгаст, который хочет захватить злодей Стирпайк. Он не остановится ни перед чем, чтобы подчинить себе обитателей замка. И только один человек способен противостоять коварному узурпатору.
Последний магнат (2016–2017)
Снят по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
1930-е годы. Германское правительство стремится взять под контроль кинопроизводство. Голливудские магнаты сотрудничают с нацистами, но есть и те, кто не согласен c их цензурой. В частности, дочь владельца крупной киностудии и молодой продюсер.
Холодный дом (2005)
Снят по одноименному роману Чарльза Диккенса.
В юности Эстер лишается своей единственной опекунши — крестной. Женщина умерла и унесла с собой тайну рождения героини сериала. В эту тяжелую минуту появляется неизвестный мужчина, который берется устроить жизнь Эстер. Сперва он заботится о ее учебе, а потом увозит в поместье «Холодный дом».
А вы смотрите экранизации до, после или вместо прочтения книг?