16 сердцеедов советского кино, которые с легкостью вписались бы в любой голливудский фильм
Брэд Питт, Райан Гослинг, Леонардо Ди Каприо — этих и многих других актеров иностранного кино записали в отъявленные сердцееды после ряда успешных ролей. Нашумевшие картины прославили их на весь мир и сделали всеобщими любимцами. У нас, к слову, есть свои знаменитости, которые, возможно, были не так популярны, но тоже влюбляли в себя миллионы телезрительниц.
Мы в AdMe.ru считаем, что любимые советские актеры ничуть не уступают именитым голливудским красавцам и прекрасно вписались бы в любые зарубежные киноленты.
Владимир Коренев — Лори («Маленькие женщины»)
Александр Абдулов — Эдвард («Сумерки. Сага. Затмение»)
Дмитрий Харатьян — Ной («Дневник памяти»)
Олег Басилашвили — Марк Дарси («Дневник Бриджит Джонс»)
Олег Видов — Ахиллес («Троя»)
Андрей Миронов — Джек Доусон («Титаник»)
Алексей Баталов — Сэм («Привидение»)
Александр Михайлов — Джоэл («Вечное сияние чистого разума»)
Вячеслав Тихонов — Эдвард Льюис («Красотка»)
Александр Ширвиндт — Марк («Реальная любовь»)
Александр Домогаров — Ник Маршалл («Чего хотят женщины»)
Василий Лановой — Нео («Матрица»)
Александр Збруев — Грэм («Отпуск по обмену»)
Олег Янковский — Том Хэнсен («500 дней лета»)
Борис Хмельницкий — Ретт Батлер («Унесенные ветром»)
Евгений Жариков — Пол Варжак («Завтрак у Тиффани»)
Кого из наших актеров вы считаете самым привлекательным?
Поделиться этой статьёй