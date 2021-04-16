16 сердцеедов советского кино, которые с легкостью вписались бы в любой голливудский фильм

Брэд Питт, Райан Гослинг, Леонардо Ди Каприо — этих и многих других актеров иностранного кино записали в отъявленные сердцееды после ряда успешных ролей. Нашумевшие картины прославили их на весь мир и сделали всеобщими любимцами. У нас, к слову, есть свои знаменитости, которые, возможно, были не так популярны, но тоже влюбляли в себя миллионы телезрительниц.