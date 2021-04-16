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16 сердцеедов советского кино, которые с легкостью вписались бы в любой голливудский фильм

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Брэд Питт, Райан Гослинг, Леонардо Ди Каприо — этих и многих других актеров иностранного кино записали в отъявленные сердцееды после ряда успешных ролей. Нашумевшие картины прославили их на весь мир и сделали всеобщими любимцами. У нас, к слову, есть свои знаменитости, которые, возможно, были не так популярны, но тоже влюбляли в себя миллионы телезрительниц.

Мы в AdMe.ru считаем, что любимые советские актеры ничуть не уступают именитым голливудским красавцам и прекрасно вписались бы в любые зарубежные киноленты.

Владимир Коренев — Лори («Маленькие женщины»)

Александр Абдулов — Эдвард («Сумерки. Сага. Затмение»)

Дмитрий Харатьян — Ной («Дневник памяти»)

Олег Басилашвили — Марк Дарси («Дневник Бриджит Джонс»)

Олег Видов — Ахиллес («Троя»)

Андрей Миронов — Джек Доусон («Титаник»)

Алексей Баталов — Сэм («Привидение»)

Александр Михайлов — Джоэл («Вечное сияние чистого разума»)

Вячеслав Тихонов — Эдвард Льюис («Красотка»)

Александр Ширвиндт — Марк («Реальная любовь»)

Александр Домогаров — Ник Маршалл («Чего хотят женщины»)

Василий Лановой — Нео («Матрица»)

Александр Збруев — Грэм («Отпуск по обмену»)

Олег Янковский — Том Хэнсен («500 дней лета»)

Борис Хмельницкий — Ретт Батлер («Унесенные ветром»)

Евгений Жариков — Пол Варжак («Завтрак у Тиффани»)

Кого из наших актеров вы считаете самым привлекательным?

Фото на превью The Twilight Saga: Eclipse / Summit Entertainment, Ищите женщину / Мосфильм, Ghost / Paramount Pictures, Москва слезам не верит / Мосфильм
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