16 секретов, спрятанных киношниками в известных фильмах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Создатели фильмов обожают оставлять в своих творениях послания для зрителей, а разгадывать их — сплошное удовольствие киномана. Вспомните культовую финальную сцену в фильме «Начало»: ответ был так близко все эти годы, а найден буквально недавно.

AdMe.ru собрал несколько любопытных пасхалок, которые вы могли и не заметить в этих фильмах, даже если смотрели их много-много раз. А вы пройдете проверку на внимательность?

Наверняка вы задавались таким вопросом: почему в фильме «Один дома» никто не хватился Кевина в автобусе перед выездом в аэропорт? Ведь всем детям выдали личный комплект с билетами. Где в таком случае были билеты Кевина?



Оказалось, создатели фильма все продумали. В одной из сцен мы видим, как накануне вечером на кухне произошел небольшой конфликт, при этом испачкался стол, где лежали документы и билеты. Отец Кевина принялся вытирать со стола и, кажется, совершенно случайно выбросил билеты вместе с салфетками: их хорошо видно в мусорном ведре. Вот и весь секрет: на следующее утро в суете все дети получили по экземпляру билетов, а малыш Кевин остался один дома.

В фильме «Дэдпул-2» есть как минимум два любопытных звездных камео. О первом слышали многие: это секундное появление Брэда Питта в образе Невидимки — персонажа, которого большую часть фильма никто не видит. Идея добавить в кадр Питта появилась чуть ли не в самом конце кинопроизводства. Как рассказал Райан Рейнольдс, Брэд снялся в фильме всего лишь за чашку кофе. «Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: „В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?“ И мне сказали, что одну чашку кофе».

В другой сцене фильма мы видим, как двое парней обсуждают превосходство влажных салфеток над обычной туалетной бумагой. Персонажей исполнили загримированные до неузнаваемости актеры Алан Тьюдик и Мэтт Деймон. Кстати, в титрах Деймон значится как Дикки Гринлиф — персонаж Джуда Лоу из ленты «Талантливый мистер Рипли». Псевдоним взят неспроста, ведь герой Мэтта Деймона, Том Рипли, убивает Гринлифа и путешествует по миру, используя его имя, связи и деньги.

Любопытная деталь из всеми любимого мультфильма «Король Лев»: когти Шрама на протяжении всего фильма находятся в боевом состоянии, в отличие от когтей всех остальных львов.

Как все мы хорошо помним, в фильме «Шоу Трумана» главный герой живет под прицелом многочисленных скрытых камер, а за его жизнью следят миллионы зрителей. Возможно, вы и не замечали, но одна из камер спрятана прямо в его кольце.

Квентин Тарантино обожает оставлять пасхалки в своих картинах, и фильм «Криминальное чтиво» не стал исключением. Напомним, что сюжет ленты развивается нелинейно. В первой сцене мы видим, как пара мелких грабителей, Ринго и Иоланда, сидит в кафе и обсуждает возможность ограбления. Они достают пистолеты — и сразу после этого начинаются вступительные титры.



Заканчивается фильм сценой все в том же кафе: в то время как грабители обсуждают свой план, мы видим, как Джулс и Винсент (герои Сэмюэла Л. Джексона и Джона Траволты) обсуждают желание Джулса уйти из криминального мира. Винсент встает и уходит в туалет. А теперь внимание к первой сцене фильма: за Иоландой хорошо виден Винсент, отправившийся в уборную!

Кстати, каждый раз, когда Винсент идет в туалет, начинают твориться нехорошие дела. В первый раз после возвращения из туалета он обнаруживает бездыханную Мию Уоллес, во второй раз он попадает прямиком к ограблению в кафе, ну а в третий раз погибает прямо в туалете от автоматной очереди, которую в него от неожиданности выпустил Бутч (Брюс Уиллис).

Вспомним культовую финальную сцену фильма «Начало». Кобб, герой Леонардо Ди Каприо, запускает волчок, чтобы проверить, в реальности ли он находится (если волчок не падает, значит, он во сне). Волчок не успевает упасть: фильм резко обрывается и зритель получает открытый финал.



Но совсем недавно появились подробности от актера Майкла Кейна, исполнившего роль Майлса, тестя главного героя. Как рассказал Кейн, он пожаловался режиссеру фильма, Кристоферу Нолану, что не понимает, где сон, а где реальность. На что Нолан ответил: «Когда ты появляешься в сцене, это реальность».



А теперь внимание к сцене: герой Кейна появляется в финальной сцене. Он зовет детей Кобба, а значит, ему все-таки удалось вернуться в реальность к своей семье, и волчок в конце концов упал.

В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» спрятана следующая пасхалка: если по ссылке найти ролик, который смотрит Питер в одной из сцен, то откроется видео с трейлером картины. Проверить можно вот здесь.

Создатели фильма «Крестный отец» предположили, что образ Вито Корлеоне получится куда более зловещим, если во время сцен важных разговоров зритель не будет видеть его глаз. Трюк удался на все сто, а Марлон Брандо справился с ролью просто блестяще.

Иногда создатели фильмов оставляют пасхалки при помощи нарядов: так, например, поступили в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Образ Белой Колдуньи меняется на протяжении всего фильма и показывает, как вечная зима постепенно сдает свои позиции: если в начале картины это меховые наряды, то к концу они становятся все легче и проще. Потепление демонстрирует и большая ледяная корона Колдуньи, которая постепенно тает, а затем и вовсе исчезает.

Вселенная Марвел обожает пасхалки и прячет их чуть ли не в каждом своем фильме, а порой скрывает в них интересные факты о своих героях. Так, дату рождения Капитана Америки можно разглядеть в фильме «Первый Мститель». Это 4 июля, День независимости США: что ж, весьма символично.

Замечали ли вы, что в фильме «Аватар» у на’ви по четыре пальца на руках, в то время как у Джейка-аватара пять пальцев?

Частенько создатели фильмов прячут пасхалки, отсылающие к другим известным фильмам. Например, в фильме «Мистер и миссис Смит» есть сцена, где герой Брэда Питта допрашивает заложника. На футболке парня отлично читается надпись Fight Club («Бойцовский клуб») — культовый фильм, где Питт исполнил одну из главных ролей в своей карьере.

Создатели мультфильма «Корпорация монстров» детально продумали не только образы, но и быт своих героев. Так, в кресле у Майка есть специальное отверстие для хвоста.

Но студия Pixar славится не столько своими пасхалками и отсылками к предыдущим работам, сколько невероятной детализацией кадров. Просто взгляните на это: в мультфильме «Тайна Коко» художники прорисовали даже пушковые волоски на лице главного героя!

А вы замечали пасхалки в фильмах и мультфильмах? Поделитесь самыми интересными в комментариях.