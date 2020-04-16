16 секретных деталей, которые создатели спрятали в советских мультиках
Когда в 1934 году Уолт Дисней послал в Советский Союз пленки с Микки-Маусом, мультипликатор Федор Хитрук был поражен. Этот момент считается переломным: уже в 1935 году был создан «Союзмультфильм» и началось масштабное производство отечественных мультиков. Режиссеры и художники старались не просто подражать, но и привносить в мультипликацию что-то свое, уделяя особое внимание деталям. Например, они прорисовывали до 24 кадров в секунду, когда на Западе обычно ограничивались 5.
Мы в AdMe.ru решили сосредоточиться на деталях советских мультиков и обнаружили 16 интересных моментов, которых не замечали раньше. А в бонусе вас ждет парочка ляпов, которые заприметили дотошные зрители.
Винни-Пух обрел фирменную походку из-за ошибки художников
Свою знаменитую «иноходь» медвежонок приобрел по чистой случайности. Мультипликаторы немножко запутались в лапах персонажа, в итоге правая рука стала двигаться вместе с правой ногой. Однако это придало персонажу такую харизму и обаяние, что исправлять ошибку не стали.
А вот левое ухо медвежонку загнули намеренно. По задумке художника, это произошло из-за того, что Винни предпочитает спать именно на этом ушке.
Персонаж Пятачка списан с Беллы Ахмадулиной
При озвучивании Пятачка Ия Саввина вдохновлялась образом Беллы Ахмадулиной в фильме «Живет такой парень». Когда мультфильм вышел на экраны, поэтесса шутливо сказала актрисе: «Ну и свинью ты мне подложила!»
В мультфильме «Падал прошлогодний снег» есть отсылка к картине «Тайная вечеря»
Когда герой мультфильма начинает мечтать и произносит фразу «Пиры закатывать буду», на экране появляется сцена, очень напоминающая картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». По обе стороны от главного персонажа, сидящего в центре стола, располагается по 6 других героев — в точности как на полотне великого художника.
Самый пушистый котенок родился в 1953 году
Создатели мультфильма «Непослушный котенок» изобрели так называемый «эффект пушистости». Они снимали мультик особым образом с применением специальных масок и контрмасок. Так котенок и получил свою повышенную мимимишность.
Чебурашка почему-то разучился читать
Внимательные зрители заметили нестыковку в мультфильмах про крокодила Гену и Чебурашку. В 1-й серии персонажи знакомятся благодаря тому, что Чебурашка читает объявление Гены о поиске друзей. А в 4-й серии, когда Чебурашка должен был встретить Гену с поезда, вдруг выясняется, что тот не умеет читать. Поэтому он не прочел телеграмму и не знал, что Гена приезжает.
Шарик и Бобик так похожи, потому что их создавали одни и те же художники
Многие зрители замечали довольно очевидное сходство между Бобиком из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» и Шариком из «Трое из Простоквашино». Все дело в том, что художники Николай Ерыкалов и Левон Хачатрян вместе создавали оба образа — сначала из-под их «пера» вышел Бобик, а Шарика можно назвать его усовершенствованной версией.
Снежную королеву в мультфильме играла реальная актриса
Мультфильм про Снежную королеву был создан в 1957 году. Тогда одной из самых популярных технологий мультипликации было ротоскопирование. Живого актера снимали на пленку, а затем перерисовывали на целлулоид. Так что Снежную королеву сыграла вполне реальная актриса — Мария Бабанова.
К слову, в этой же технике было создано много других советских мультиков: «Аленький цветочек», «Цветик-семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие.
«Кот Леопольд» пародировал «Кавказскую пленницу»
© Прогулка кота Леопольда / ТО "Экран" © Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
Мультфильм про кота Леопольда богат на отсылки к классике советского киноэкрана. В мультике есть аллюзии также и на «Операцию „Ы“» (сцена, где один мышонок травит другого тряпочкой с формалином), и на «Джентльменов удачи» (сцена в бочке с цементом), и на «Белое солнце пустыни» (сцена с закапыванием в песок).
Отсылка к этому фильму есть и в мультике «Летучий корабль»
В начале мультфильма есть эпизод, в котором царевна Забава швыряет из окна посуду, напевая «А я не хочу, не хочу по расчету». Эта сцена пародирует аналогичный эпизод из «Кавказской пленницы» — тот, где «3 порции шашлыка выбросила в пропасть».
Сразу несколько любимых мультиков фигурируют в мультфильме «Нехочуха»
Когда герой пытается смотреть сразу несколько мультфильмов, на экране демонстрируются мультипликационные ленты, созданные творческим объединением «Экран» и «Союзмультфильмом»: «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Трям! Здравствуйте!», «Ну, погоди!», «По дороге с облаками» и «Кот Леопольд».
Собаки в мультфильме «Пес в сапогах» не носили обуви
Вопреки названию, псы в мультфильме не носили сапог, да и отсылок к Коту в сапогах здесь не прослеживается. В основу мультика лег роман Александра Дюма о мушкетерах, а многие кадры очень напоминают советский фильм о них. Хотя некоторые зрители находят у главного героя — пса-гасконца — гораздо больше сходства с Шерлоком Холмсом. Тем более что персонажа озвучивал Василий Ливанов, который играл знаменитого сыщика.
Волка в «Ну, погоди!» мог сыграть Владимир Высоцкий
По задумке создателей, волка должен был озвучивать именно Владимир Высоцкий. Однако его кандидатуру не одобрили по идеологическим соображениям. В итоге работу поручили Анатолию Папанову, а в знак уважения Высоцкому волк в 1-й серии насвистывает «Песню о друге».
Создатели мультфильма опасались международного конфликта
Серия, в которой заяц и волк оказываются в музее, могла быть подвергнута цензуре. Создатели всерьез планировали вырезать сцену с волком в саркофаге Рамзеса II, так как опасались международного конфликта с властями Египта. В итоге эти кадры все-таки остались в мультфильме и действительно вызвали немало пересудов и домыслов.
В советской мультипликации фигурировали западные бренды
В 14-й серии «Ну, погоди!» волк подъезжает к дому юного техника на крутом автомобильчике с логотипом «мерседеса». А в странноватом мультфильме «Ух ты, говорящая рыба!» внимательные зрители заметили лого фирмы Adidas на куртке Ээха.
Советский мультфильм про Карлсона должен был быть 3-серийным
Авторы задумывали экранизацию истории о Карлсоне как трилогию. После первых двух серий «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» должна была появиться третья — «Карлсон опять проказничает». Однако пленка, отведенная под серию, так и осталась пустой — она соответственно подписана и до сих пор хранится в «Союзмультфильме».
В удаве вовсе не 38 попугаев
Куклы попугая и удава, которых изготовили для мультфильма, на самом деле не соответствуют пропорциям, заявленным в названии. Если бы в удаве реально было 38 попугаев, он попросту не уместился бы на экране. Пришлось сделать его гораздо короче.
Бонус: парочка ляпов в советских мультиках, которые заметили внимательные зрители
В новогодней серии «Ну, погоди!» у волка пропадают колготки прямо на соседних кадрах.
В мультфильме «Трое из Простоквашино» посреди сцены с дивана исчезает поднос с едой.
Может быть, и вы замечали какие-то отсылки, интересные детали или ляпы в ваших любимых мультиках?
Фото на превью Винни-Пух / Союзмультфильм, Винни-Пух идет в гости / Союзмультфильм