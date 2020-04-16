16 секретных деталей, которые создатели спрятали в советских мультиках

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Когда в 1934 году Уолт Дисней послал в Советский Союз пленки с Микки-Маусом, мультипликатор Федор Хитрук был поражен. Этот момент считается переломным: уже в 1935 году был создан «Союзмультфильм» и началось масштабное производство отечественных мультиков. Режиссеры и художники старались не просто подражать, но и привносить в мультипликацию что-то свое, уделяя особое внимание деталям. Например, они прорисовывали до 24 кадров в секунду, когда на Западе обычно ограничивались 5.

Мы в AdMe.ru решили сосредоточиться на деталях советских мультиков и обнаружили 16 интересных моментов, которых не замечали раньше. А в бонусе вас ждет парочка ляпов, которые заприметили дотошные зрители.

Винни-Пух обрел фирменную походку из-за ошибки художников

Свою знаменитую «иноходь» медвежонок приобрел по чистой случайности. Мультипликаторы немножко запутались в лапах персонажа, в итоге правая рука стала двигаться вместе с правой ногой. Однако это придало персонажу такую харизму и обаяние, что исправлять ошибку не стали. А вот левое ухо медвежонку загнули намеренно. По задумке художника, это произошло из-за того, что Винни предпочитает спать именно на этом ушке.

Персонаж Пятачка списан с Беллы Ахмадулиной

При озвучивании Пятачка Ия Саввина вдохновлялась образом Беллы Ахмадулиной в фильме «Живет такой парень». Когда мультфильм вышел на экраны, поэтесса шутливо сказала актрисе: «Ну и свинью ты мне подложила!»

В мультфильме «Падал прошлогодний снег» есть отсылка к картине «Тайная вечеря»

Когда герой мультфильма начинает мечтать и произносит фразу «Пиры закатывать буду», на экране появляется сцена, очень напоминающая картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». По обе стороны от главного персонажа, сидящего в центре стола, располагается по 6 других героев — в точности как на полотне великого художника.

Самый пушистый котенок родился в 1953 году

Создатели мультфильма «Непослушный котенок» изобрели так называемый «эффект пушистости». Они снимали мультик особым образом с применением специальных масок и контрмасок. Так котенок и получил свою повышенную мимимишность.

Чебурашка почему-то разучился читать

Внимательные зрители заметили нестыковку в мультфильмах про крокодила Гену и Чебурашку. В 1-й серии персонажи знакомятся благодаря тому, что Чебурашка читает объявление Гены о поиске друзей. А в 4-й серии, когда Чебурашка должен был встретить Гену с поезда, вдруг выясняется, что тот не умеет читать. Поэтому он не прочел телеграмму и не знал, что Гена приезжает.

Шарик и Бобик так похожи, потому что их создавали одни и те же художники

Многие зрители замечали довольно очевидное сходство между Бобиком из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» и Шариком из «Трое из Простоквашино». Все дело в том, что художники Николай Ерыкалов и Левон Хачатрян вместе создавали оба образа — сначала из-под их «пера» вышел Бобик, а Шарика можно назвать его усовершенствованной версией.

Снежную королеву в мультфильме играла реальная актриса

Мультфильм про Снежную королеву был создан в 1957 году. Тогда одной из самых популярных технологий мультипликации было ротоскопирование. Живого актера снимали на пленку, а затем перерисовывали на целлулоид. Так что Снежную королеву сыграла вполне реальная актриса — Мария Бабанова. К слову, в этой же технике было создано много других советских мультиков: «Аленький цветочек», «Цветик-семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие.

«Кот Леопольд» пародировал «Кавказскую пленницу»

Мультфильм про кота Леопольда богат на отсылки к классике советского киноэкрана. В мультике есть аллюзии также и на «Операцию „Ы“» (сцена, где один мышонок травит другого тряпочкой с формалином), и на «Джентльменов удачи» (сцена в бочке с цементом), и на «Белое солнце пустыни» (сцена с закапыванием в песок).

Отсылка к этому фильму есть и в мультике «Летучий корабль»

В начале мультфильма есть эпизод, в котором царевна Забава швыряет из окна посуду, напевая «А я не хочу, не хочу по расчету». Эта сцена пародирует аналогичный эпизод из «Кавказской пленницы» — тот, где «3 порции шашлыка выбросила в пропасть».

Сразу несколько любимых мультиков фигурируют в мультфильме «Нехочуха»

Когда герой пытается смотреть сразу несколько мультфильмов, на экране демонстрируются мультипликационные ленты, созданные творческим объединением «Экран» и «Союзмультфильмом»: «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Трям! Здравствуйте!», «Ну, погоди!», «По дороге с облаками» и «Кот Леопольд».

Собаки в мультфильме «Пес в сапогах» не носили обуви

Вопреки названию, псы в мультфильме не носили сапог, да и отсылок к Коту в сапогах здесь не прослеживается. В основу мультика лег роман Александра Дюма о мушкетерах, а многие кадры очень напоминают советский фильм о них. Хотя некоторые зрители находят у главного героя — пса-гасконца — гораздо больше сходства с Шерлоком Холмсом. Тем более что персонажа озвучивал Василий Ливанов, который играл знаменитого сыщика.

Волка в «Ну, погоди!» мог сыграть Владимир Высоцкий

По задумке создателей, волка должен был озвучивать именно Владимир Высоцкий. Однако его кандидатуру не одобрили по идеологическим соображениям. В итоге работу поручили Анатолию Папанову, а в знак уважения Высоцкому волк в 1-й серии насвистывает «Песню о друге».

Создатели мультфильма опасались международного конфликта

Серия, в которой заяц и волк оказываются в музее, могла быть подвергнута цензуре. Создатели всерьез планировали вырезать сцену с волком в саркофаге Рамзеса II, так как опасались международного конфликта с властями Египта. В итоге эти кадры все-таки остались в мультфильме и действительно вызвали немало пересудов и домыслов.

В советской мультипликации фигурировали западные бренды

В 14-й серии «Ну, погоди!» волк подъезжает к дому юного техника на крутом автомобильчике с логотипом «мерседеса». А в странноватом мультфильме «Ух ты, говорящая рыба!» внимательные зрители заметили лого фирмы Adidas на куртке Ээха.

Советский мультфильм про Карлсона должен был быть 3-серийным

Авторы задумывали экранизацию истории о Карлсоне как трилогию. После первых двух серий «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» должна была появиться третья — «Карлсон опять проказничает». Однако пленка, отведенная под серию, так и осталась пустой — она соответственно подписана и до сих пор хранится в «Союзмультфильме».

В удаве вовсе не 38 попугаев

Куклы попугая и удава, которых изготовили для мультфильма, на самом деле не соответствуют пропорциям, заявленным в названии. Если бы в удаве реально было 38 попугаев, он попросту не уместился бы на экране. Пришлось сделать его гораздо короче.

Бонус: парочка ляпов в советских мультиках, которые заметили внимательные зрители

В новогодней серии «Ну, погоди!» у волка пропадают колготки прямо на соседних кадрах.

В мультфильме «Трое из Простоквашино» посреди сцены с дивана исчезает поднос с едой.