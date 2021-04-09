16 рыжих актрис, которых сложно представить с другим оттенком волос, даже если это их родной цвет

Натуральными рыжими волосами могут похвастаться только 1–2% людей на Земле, оттого огненная шевелюра всегда привлекает к себе внимание и делает своего обладателя уникальным. В Голливуде тоже есть неповторимые актрисы с медными волосами, и именно этот оттенок придает им особое очарование.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят знаменитые рыжие женщины с другим цветом волос, и внезапно поняли, что именно огненные оттенки идут им гораздо больше, даже если это не их родной цвет.

Эмма Стоун

Актриса — одна из самых известных обладательниц медной шевелюры в Голливуде. Однако она натуральная блондинка и иногда возвращается к своему естественному цвету. Сама Эмма говорит, что ощущает себя рыжей, а не блондинкой.

Элисон Ханниган

Еще одна актриса, чей фирменный цвет волос — огненный, на самом деле тоже красится. Ее натуральные волосы каштановые, а стать рыжей она решила во время съемок сериала «Баффи — истребительница вампиров», когда оказалось, что у трех актрис фильма практически одинаковый оттенок волос.

Кристина Хендрикс

Кристину порой сравнивают с Джессикой Рэббит — мультипликационным персонажем из фильмов о кролике Роджере: актриса обладает похожей фигурой и копной ярко-рыжих волос. Вот только родной цвет Кристины — блонд, а в рыжий она впервые покрасилась в 10 лет.

Эван Рейчел Вуд

Еще одна натуральная блондинка, которая не против поэкспериментировать с внешним видом. Эван рассказала в интервью, что ярко-красный — это единственный цвет, в который ей нравится красить волосы.

Эми Адамс

Эту рыжеволосую актрису, кажется, никто никогда и не видел с другим цветом волос, но на самом деле ее натуральный оттенок — клубничный блонд. В 27 лет она снималась в фильме с другой блондинкой, и произошел судьбоносный случай. «Я была с ней в одной комнате, и нам сказали: „Кому-то придется это сделать. Изменить цвет волос“. Я решила стать рыжей, и это изменило мою карьеру — я стала получать более серьезные роли».

Марсия Кросс

Звезда «Отчаянных домохозяек» известна всему миру как обладательница медных волос. И это ее натуральный цвет, который, несомненно, идет ей больше теплого блонда.

Брайс Даллас Ховард

Брайс — дочка режиссера Рона Ховарда, который является гордым носителем рыжей шевелюры. Так что медный цвет ее волос — естественный и идет женщине куда больше, чем каштановый.

Николь Кидман

В ранних проектах актрисы можно увидеть ее натуральные волосы: ярко-рыжие и кудрявые. Звезда часто красится в блонд, а для съемок примеряет парики всевозможных оттенков. Как считаете, идут ей темные волосы?

Эмма Уотсон

За взрослением Гермионы наблюдал весь мир, так что каждый знает, как менялся цвет волос девушки. Ее настоящий цвет — русый с рыжим отливом, который отлично гармонирует с ее веснушками, но иногда Эмма любит покраситься в темно-каштановый.

Кейт Мара

Кейт от природы рыжая, но очень любит экспериментировать с длиной и цветом волос. Кажется, ей любой оттенок к лицу. Или свой родной все же лучше?

Карен Гиллан

У звезды «Джуманджи» от рождения огненная шевелюра. Иногда она примеряет парики других цветов, но признается, что «ее сердце принадлежит рыжему цвету».

Лили Коул

Британская модель и актриса не прочь попробовать новый цвет волос. Но нам кажется, что родной рыжий как нельзя лучше подчеркивает незаурядную внешность девушки.

Линдси Лохан

Девушка с детства блистает на большом экране, так что все видели ее родные медные волосы. Долгое время Линдси предпочитала блонд, но снова вернулась к рыжему, возможно, сделав его чуть более ярким, чем ее природный цвет.

Джессика Честейн

Рыжий — натуральный цвет Джессики, и она им очень дорожит. Для съемок актриса обычно использует парики, предпочитая не красить волосы, потому как считает, что именно рыжие волосы делают ее особенной.

Айла Фишер

Одна из самых знаковых рыжеволосых актрис Голливуда, кажется, никогда не меняла цвет волос. В 2019 году она всполошила поклонников, появившись в инстаграме в образе блондинки. Очевидно, это был лишь парик, ведь через несколько дней Айла посетила мероприятие со своей фирменной рыжей шевелюрой.

Бонни Райт

У Бонни волосы такого же цвета, как и у ее знаменитой героини — Джинни Уизли. Иногда девушка решается на эксперименты с покраской, но нам по душе ее неповторимые рыжие волосы.