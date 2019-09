16 романтических комедий, доказывающих, что любовь возможна даже там, где ее совсем не ждут

8 3 195 5k

Вам не кажется, что любовь с первого взгляда сильно переоценена? Мы же с вами по собственному опыту знаем, что для того, чтобы влюбиться, а главное — признаться себе в этом, нужно время, порой много времени. Поэтому в рассказы про людей, которым хватило мгновения, чтобы понять, что это то самое оно, нам верится с трудом. Другое дело — истории про людей, которые спустя какое-то время осознали, что по уши втрескались в своего начальника, коллегу, друга детства или человека, которого они изначально на дух не переносили. Подобные сценарии развития событий кажутся куда более жизненными, оттого, вероятно, мировой кинематограф и эксплуатирует бесконечно эту тему.

AdMe.ru решил вспомнить, какие знаковые и в то же время неизбитые ромкомы про любовь вопреки всему и всем выходили на широкие экраны в последние годы. Запасайтесь попкорном.

Больше чем друг (The Switch), 2010

IMDb — 6,1

Проникновенная и добрая кинолента рассказывает историю двух закадычных друзей (в исполнении Дженнифер Энистон и Джейсона Бейтмана), которые внезапно обрели общего сына и поняли, что жизнь друг без друга лишена смысла.

Ты — мое сомнение (Always Be My Maybe), 2019

IMDb — 6,8

Все полагали, что Саша и Маркус рано или поздно будут вместе. Те, правда, всегда оставались просто хорошими приятелями, дружба которых закончилась после школы. Через 15 лет их пути снова пересеклись. Может, на этот раз все сложится иначе?

С любовью, Рози (Love, Rosie), 2014

IMDb — 7,2

Фильм, который, с одной стороны, дает однозначный ответ на вопрос «Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?», а с другой — значительно расширяет границы настоящей дружбы.

Сохраняя веру (Keeping the Faith), 2000

IMDb — 6,3

Картина, в центре которой оказываются Нью-Йорк и любовный треугольник между католическим священником, его другом-раввином и их школьной подругой, достойна внимания сама по себе. А когда узнаешь, что это еще и режиссерский дебют Эдварда Нортона, который исполнил в ленте главную роль, все становится еще очевиднее.

Зои (Zoe), 2018

IMDb — 6,1

Зои и Коул — сотрудники корпорации, которая создает тесты на совместимость пар. Сейчас у Коула особенный проект — это робот, неотличимый от человека, только более чуткий и понимающий, который никогда не предаст и не разобьет вам сердце. Этот фильм не имеет прямого отношения к комедии, но раскрывает потенциал заданной темы на 110 %.

Из 13 в 30 (13 Going on 30), 2004

IMDb — 6,1

Нет человека надежнее, чем друг детства. Понятнее всего это становится, когда ты засыпаешь 13-летним подростком, а просыпаешься 30-летней женщиной. Разобраться с подобным казусом и попутно обрести настоящую любовь героине помогает надежный приятель.

Как разговаривать с девушками на вечеринках (How to Talk to Girls at Parties), 2017

IMDb — 5,7

Если в конце 70-х вы были подростком и жили в Лондоне, то, должно быть, вы тоже сходили с ума по Sex Pistols и воображали себя панками, как и герои этого фильма. Парень, которого зовут Энн, и двое его друзей проникают на вечеринку, где проводят время красивые и загадочные студентки. Энн влюбляется в самую необычную из них, и тут выясняется, что она прибыла из другой галактики и должна подготовить Землю к загадочному ритуалу. Но все это ерунда, потому что у нее есть 48 часов свободы.

Дружба и никакого секса? (The F Word), 2013

IMDb — 6,8

Очередная история о невозможности прикрыть любовь благонамеренной дружбой, только на этот раз с мальчиком, который выжил после «Гарри Поттера», — Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

Как женить холостяка (Destination Wedding), 2018

IMDb — 6,0

Что делать двум циничным одиночкам на свадьбе, на которую ни один из них не хотел идти? Скооперироваться, несмотря на обоюдную неприязнь, чтобы пережить это злосчастное событие, и, быть может, немножечко влюбиться друг в друга. Тем более что сама судьба благоволит этому союзу.

Будь моим парнем на 5 минут (Nick and Norah’s Infinite Playlist), 2008

IMDb — 6,6

Если какой-то романтической комедии и можно простить избитый сюжет, когда главный герой до последнего не понимает, что любовь всей его жизни у него прямо под носом, то именно этой. Непревзойденная актерская игра и убойное музыкальное сопровождение делают этот фильм особенным.

Анонимные романтики (Les émotifs anonymes), 2010

IMDb — 6,9

Душещипательная комедия, рассказывающая о двух одиноких сердцах: стеснительной Анжелике, которая анонимно готовит лучший в мире шоколад, и чудаковатом кондитере Жан-Рене, который тоже ужасно застенчив. Никто из них не может сделать первый шаг, но вместе они делают очень вкусные конфеты.

Сколько у тебя? (What’s Your Number?), 2011

IMDb — 6,1

О вредном воздействии женских журналов на человека не проведено еще ни одного исследования, а стоило бы. А то прочитаешь статью о том, что люди, у которых в жизни было более 20 романов, упустили шанс найти свою настоящую любовь, и, как героиня этого фильма, пустишься во все тяжкие.

Жизнь как она есть (Life as We Know It ), 2010

IMDb — 6,5

Когда двух полярных людей связывает одна общая утрата, то, какой бы сильной ни была неприязнь между ними, добро в итоге должно взять верх. Тем более когда в деле замешан годовалый ребенок.

Безумно богатые азиаты (Crazy Rich Asians), 2018

IMDb — 6,9

Как бы вы себя повели, если бы прямо перед знакомством с родней возлюбленного узнали, что он принадлежит к одной из самых богатых семей мира и хоть и не гордо, но носит статус главного жениха Азии? В Сингапуре на него охотятся все девушки из высшего общества, а его мама категорически против такой невесты, как вы. Задача со звездочкой, не так ли?

Подстава (Set It Up), 2018

IMDb — 6,5

Когда два загнанных личных ассистента решают свести своих несносных боссов, чтобы те хотя бы иногда отсутствовали на работе и у них появилась личная жизнь, что-то просто обязано пойти не по плану. Вот и в этом фильме не обошлось без сюрпризов.

Реальность кусается (Reality Bites), 1994

IMDb — 6,6

Романтическая комедия — жанр, востребованный во все времена. В 90-е годы прошлого столетия чуть ли не каждый третий фильм был из этой категории. Мы же, выбирая из огромного списка ромкомов 90-х, остановили свой выбор на картине с юной Вайноной Райдер в главной роли. Без любовного треугольника здесь, как вы догадываетесь, тоже не обошлось.

Сколько фильмов из этого списка вы уже видели? Есть ли у вас на примете киноленты, которым самое место в этой подборке?