16 родных сердцу актеров и актрис в самом начале карьеры и в последних ролях

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Профессия актеров и актрис помогает им прожить сразу десятки жизней за одну-единственную. И все эти жизни перед зрителями как на ладони. А иногда в прямом смысле в наших руках, когда мы смотрим любимые фильмы в смартфоне.

Редакция AdMe.ru прониклась ностальгией. В этой подборке мы публикуем кадры из ранних и последних фильмов наших любимых актеров.

Андрей Мягков

«Похождения зубного врача» (1965) и «Туман рассеивается» (2008).

Людмила Касаткина

«Укротительница тигров» (1954) и «Потерянные в раю» (2006).

Николай Караченцов

«Штрихи к портрету В. И. Ленина» (1967) и «Белые росы. Возвращение» (2014).

Александра Назарова

«А если это любовь?» (1961) и «Волк» (2020).

Наталья Кустинская

«Хмурое утро» (1959) и «Светик» (1989).

Василий Лановой

«Аттестат зрелости» (1954) и «Чужой дед» (2017).

Татьяна Самойлова

«Мексиканец» (1955) и «Нирвана» (2008).

Любовь Полищук

«12 стульев» (1976) и «Моя прекрасная няня» (2004).

Армен Джигарханян

«Здравствуй, это я!» (1966) и «Первый парень на деревне» (2017).

Александр Демьяненко

«Ветер» (1958) и «Старые песни о главном — 3» (1997).

Юрий Яковлев

«На подмостках сцены» (1956) и «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).

Савелий Крамаров

«Ребята с нашего двора» (1959) и «Русский бизнес» (1993).

Клара Лучко

«Мичурин» (1948) и «Парк советского периода» (фильм вышел в 2006 г.).

Юрий Богатырев

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и «Дон Сезар де Базан» (1989).

Олег Ефремов

«Первый эшелон» (1955) и «Чехов и Ко» (1998).

Владимир Меньшов

«Счастливый кукушкин» (1970) и «Крик тишины» (2019).