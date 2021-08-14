16 родных сердцу актеров и актрис в самом начале карьеры и в последних ролях
Профессия актеров и актрис помогает им прожить сразу десятки жизней за одну-единственную. И все эти жизни перед зрителями как на ладони. А иногда в прямом смысле в наших руках, когда мы смотрим любимые фильмы в смартфоне.
Редакция AdMe.ru прониклась ностальгией. В этой подборке мы публикуем кадры из ранних и последних фильмов наших любимых актеров.
Андрей Мягков
Людмила Касаткина
Николай Караченцов
Александра Назарова
Наталья Кустинская
Василий Лановой
Татьяна Самойлова
Любовь Полищук
Армен Джигарханян
Александр Демьяненко
Юрий Яковлев
Савелий Крамаров
Клара Лучко
Юрий Богатырев
Олег Ефремов
Владимир Меньшов
А каких актеров и актрис советского кино вы любите с самого детства?
Фото на превью Аттестат зрелости / Мосфильм, Чужой дед / Киностудия КИТ
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