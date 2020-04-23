15 раз, когда создатели кино не утруждали себя пошивом новых костюмов, а нашли подходящие на складе
Каждый раз шить новые костюмы для всех актеров было бы слишком накладно даже для богатых голливудских киносоздателей. Поэтому одни и те же платья и аксессуары кочуют из фильма в фильм, из сериала в сериал, и это бросается в глаза внимательным зрителям. Но само по себе повторное использование одежды — не плохо, ведь это не только экономит бюджет съемочной группе, это еще и полезно для экологии.
AdMe.ru подготовил новую подборку фильмов и сериалов, в которых вы могли видеть одни и те же костюмы. А еще у нас есть для вас бонус — фотодоказательство того, что даже в одном сериале одну и ту же одежду могут носить разные актеры.
«Яркая звезда» (2009) и «Эмма» (2020)
«Звездный путь» (1965–1969) и «Морк и Минди» (1978–1982)
«Пьяная история» (2013 — настоящее время) и «Легенды завтрашнего дня» (2016 — настоящее время)
«Безумцы» (2007–2015) и «Однажды в Голливуде» (2019)
«Тристан и Изольда» (2006) и «Викинги» (2013 — настоящее время)
«Разум и чувства» (1995) и «Полдарк» (2015–2019)
«Борджиа» (2011–2013) и «Испанская принцесса» (2019 — настоящее время)
«Храбрые перцем» (2011) и «Чокнутая бывшая» (2015 — 2019)
«Доктор Кто: Десятая планета» (1966) и «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)
© Doctor Who: The Tenth Planet / BBC Studios © Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back / Lucasfilm
«Холодная гора» (2003) и «Маленькие женщины» (2019)
«Безумцы» (2007–2015) и «Мастера секса» (2013–2016)
«Тристан и Изольда» (2006) и «Офелия» (2018)
«Борджиа» (2011–2013) и «Испанская принцесса» (2019 — настоящее время)
«Конец парада» (2012) и «Острые козырьки» (2013 — настоящее время)
Бонус: «Игра престолов» (2011–2019) и «Игра престолов» (2011–2019)
А вы считаете использование одних и тех же костюмов в разных фильмах оправданным?