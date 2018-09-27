16 звездных провалов, которые попали в объектив вездесущих папарацци

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Идеальных людей не бывает даже среди знаменитостей. Все они, как и мы с вами, попадают в неловкие ситуации: спотыкаются у всех на виду, демонстрируют не лучший внешний вид и даже теряют зубы во время прямого эфира. А внимательные журналисты только и ждут подходящего момента, чтобы сделать очередное провокационное фото.

AdMe.ru собрал фотографии звезд, на которых все пошло не по плану, зато результат здорово всех повеселил.

16. Бенедикт Камбербэтч давит прыщик на съемках «Шерлока»

15. У Шэрон Осборн выпал зуб в прямом эфире ток-шоу

14. В Криса Прэтта запустили несколько кремовых тортов из зала

13. Эмма Уотсон пытается вставить слово

12. Райану Гослингу не очень-то понравился вопрос на пресс-конференции

11. Кара Делевинь просто хотела спокойно поесть

10. Джимма Керри застукали за росписью стен

9. Роберту Дауни — младшему пришлась не по вкусу китайская закуска, и он не смог это скрыть

8. Крис Хемсворт не подружился с совой на премьере фильма «Белоснежка и охотник — 2»

7. Данни Миноуг упала прямо перед объективами фотографов, наступив на подол своего платья

6. Джастин Бибер роняет телефон во время селфи с фанаткой

5. Леонардо Ди Каприо почесал живот и попутно продемонстрировал нижнее белье

4. Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд запутались в бумажной паутине, но делают вид, что все в порядке

3. Эшли Бенсон упала, но не потеряла улыбку

2. Хелену Бонэм Картер отчитывает ее подруга

1. Рэффи Кэссиди запуталась в собственном платье, а Натали Портман, Стэйси Мартин и Брэди Корбет пришли ей на помощь