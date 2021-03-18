16 притягательных советских актеров, при взгляде на которых непроизвольно вырывается: «Вот это мужчины!»

Если бы в советское время существовала премия самому привлекательному актеру, ее точно получил бы кто-то из этого списка. Харизматичные, талантливые и красивые, эти актеры мгновенно влюбляли в себя зрительниц всей страны. Да чего скрывать, даже сейчас от одного взгляда на их молодые лица сердце пропускает пару ударов.

Мы в AdMe.ru вспомнили самых обаятельных актеров второй половины XX века, поэтому приготовьтесь ностальгировать и томно вздыхать. Возможно, вам даже нестерпимо захочется пересмотреть парочку старых фильмов.

Дмитрий Харатьян

Харатьян провалил экзамены в Щукинское училище. Эта неудача не сломила его желание стать актером, и в 1978 году Дмитрий поступил в театральное училище имени Щепкина. Через 5 лет актер снялся в фильме «Зеленый фургон» и стал знаменитым. А во всеобщего кинолюбимчика Дмитрий превратился после работы в картине «Гардемарины, вперед!»

Владимир Шевельков

Актер покорил публику ролями в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех». Позже Владимир Шевельков решил попробовать себя в режиссуре и в 2010 году снял вполне успешный сериал «Женские мечты о дальних странах».

Вячеслав Тихонов

В начале творческого пути Тихонов не получал интересных предложений, поскольку режиссеры брали его только из-за эффектной внешности. Но актеру удалось прервать этот порочный круг, и теперь он известен всем по легендарным ролям Штирлица и Андрея Болконского.

Владимир Конкин

Роль романтичного и интеллигентного Павла Корчагина, которую актер получил в 22 года, прославила Конкина на всю страну. После нее у Владимира отбоя не было от режиссеров, но актер старался выбирать разноплановые роли.

Александр Домогаров

29-летний Домогаров стал популярен после съемок в кинокартине «Гардемарины III». А участие в сериалах «Графиня де Монсоро» и «Бандитский Петербург» прочно закрепило успех Александра и сделало его востребованным актером. С мая 2019-го Домогаров задействован в работе над 4-й частью «Гардемаринов».

Леонид Быков

Леонид с детства грезил об авиации, но из-за маленького роста учиться ему не позволили. Тогда молодой человек решил податься в актеры и не прогадал. Славу и народную любовь Быкову принесли роли в комедиях «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица».

Юрий Васильев

Васильев стал широко известен в 28 лет после съемок в фильме «Журналист». Но зрителям он запомнился ролью отца Александры в культовой кинокартине «Москва слезам не верит».

Сергей Жигунов

Задолго до «Моей прекрасной няни» молодой Жигунов блистал в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех». В детстве Сергей грезил о жизни мушкетера, и в 2013 году эта мечта воплотилась в многосерийном фильме «Три мушкетера», над которой Жигунов работал в качестве режиссера.

Виталий Соломин

В 1978 году Виталий пытался получить роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит», но ничего не вышло. Зато через год Соломин сыграл харизматичного Ватсона и мгновенно заполучил зрительскую любовь.

Андрей Харитонов

Сразу после окончания института Харитонов, которому было чуть больше 20 лет, получил главную роль в «Оводе» и стал звездой. На протяжении 10 лет он снимался практически без перерывов, особенно порадовав поклонников игрой в «Тайне „Черных дроздов“» и «Человеке-невидимке».

Михаил Козаков

Козаков — доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем. Помимо ролей в театре и кино, Михаил прекрасно танцевал (он учился в академии Вагановой), был мастером художественного чтения и организовал собственную труппу.

Олег Видов

В 1985 году актер, у которого в карьере было много европейских проектов, уехал в США. Там Видов снимался вместе с Арнольдом Шварценеггером и Микки Рурком, а мы помним его по роли миловидного и благородного князя Гвидона в «Сказке о царе Салтане».

Василий Лановой

Невозможно представить другого актера на месте Ланового в фильмах «Алые паруса», «Офицеры» или «Анна Каренина». А утонченные черты лица позволили ему сыграть даже чрезвычайного красавца Анатоля Курагина.

Владимир Ивашов

Владимир Ивашов образцово воплотил на экране Печорина в двухсерийном фильме «Герой нашего времени». Но, к сожалению, режиссеры не предлагали актеру больших серьезных ролей. В одной из газет даже написали про это недоразумение: «Владимир Ивашов работает много и успешно. И все же порой создается впечатление, что некоторым режиссерам нужен не он сам, а его внешность — хорошо знакомая зрителям, его обаяние, сразу располагающее нас к его героям, его популярность, служащая залогом интереса к фильму».

Александр Збруев

Вдова Евгения Вахтангова посоветовала матери Збруева отдать сына в Щукинское училище. Наставником начинающего актера стал Владимир Этуш. А уже через 5 лет Александр успешно снялся в фильме «Мой младший брат» с Андреем Мироновым и Олегом Далем.

Александр Абдулов

Кандидат в мастера спорта СССР по фехтованию, увлеченный музыкой — это все про Абдулова. Актер не смог с первого раза поступить в театральное, но уже через год стал студентом ГИТИСа. Всеобщую любовь Александр Абдулов получил за роль Медведя в «Обыкновенном чуде».