16 примеров, когда название фильма в нашем прокате отличалось от оригинала, как небо от земли

Чтобы заманить зрителя в кинотеатры и заработать деньги, отечественные кинопрокатчики идут на любые манипуляции с названиями фильмов: просто переводят оригинальные, не переводят вовсе или же придумывают новые, пусть даже несуразные. Например, «Синистер» — это транслитерация Sinister — названия ужастика, которое переводится как «зловещий». А в другом случае наши прокатчики решили сыграть на популярности «Мальчишника в Вегасе», и комедию «Подружки невесты» мы увидели как «Девичник в Вегасе».