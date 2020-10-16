16 предстоящих кинопремьер, билеты на которые разойдутся словно горячие пирожки

Следующий год будет богат на премьеры. Все классные фильмы, которые не вышли в этом году, уже ждут своего часа и зрителя с ведерком попкорна. При этом кинематограф порадует нас не только новыми лентами, но и продолжением уже полюбившихся франшиз.

AdMe.ru с нетерпением ждет новинок, а потому уже сейчас хочет рассказать о том, какое кино мы будем обсуждать в 2021-м.

King’s Man: Начало

Зритель уже успел полюбить колоритных агентов Kingsman — организации супершпионов, действующей на благо человечества. Во-первых, потому что они стильные и одеваются с иголочки. Во-вторых, за небанальный сюжет и иронию в диалогах. В этот раз нас ждет приквел — рассказ об одном из первых шпионов организации по имени Конрад. Ну и еще в деле, судя по кадрам из трейлера, будет замешан Распутин. Чем не повод посмотреть и узнать, каким образом он туда затесался?

Топ Ган: Мэверик

Спустя 35 лет после легендарного фильма «Лучший стрелок», где молодой Том Круз рассекал на мотоцикле под песню «Take My Breath Away», выходит продолжение. По сюжету Пит «Мэверик» уже считается асом, старается не получить повышения в звании, чтобы продолжать летать, и наслаждается любимым делом. И тут ему поручают тренировать выпускников для специальной миссии, и для него начинают оживать призраки прошлого. Сможет ли Пит и его молодая команда справиться с опасной миссией? Первая часть получила 4 номинации на премию «Оскар», надеемся, что вторая повторит успех.

Не время умирать

Продолжение старой доброй бондианы с вечно молодым Дэниелом Крейгом в роли супершпиона. По сюжету Бонд оставил службу и пытается жить мирной жизнью на Ямайке. Посреди этого рая его находит друг из ЦРУ, который умоляет о помощи. Джеймс нехотя соглашается и снова втягивается в авантюру — спасти похищенного ученого оказывается совсем не просто. Все в фильме будет по закону жанра и серии о Бонде: таинственный антагонист, новые технологии и умопомрачительные красотки, помогающие шпионам обезвредить злодея.

Матрица 4

По сюжету противостояние главных героев и программы «Матрица» продолжится. Детали — тайна за семью печатями, известно лишь, что мы снова увидим «сладкую парочку»: Киану Ривза в роли спасителя всего оставшегося человечества Нео и Керри-Энн Мосс в роли Тринити. Видео, где они едут на мотоциклах по ночному Сан-Франциско, вызвало в сети настоящий ажиотаж.

Шерлок Холмс 3

Начать съемки третьей части планировали аж в 2016 году, но исполнитель роли Шерлока, Роберт Дауни — младший, не смог принять участие в съемке из-за занятости в фильмах вселенной Marvel. И вот наконец свершилось — скоро выходит сиквел фильма «Шерлок Холмс: Игра теней». И снова Роберт Дауни — младший и Джуд Лоу в роли доктора Ватсона будут раскрывать преступления. Действие фильма будет происходить спустя 9 лет после сюжета предыдущей ленты.

Убийцы цветочной луны

Премьера триллера-вестерна Мартина Скорсезе, основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь», обещает стать громким кинособытием. Хотя бы потому, что в главных ролях снялись Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Действие происходит в Оклахоме в 1920-х годах. Кто-то убивает коренных жителей после того, как один из них обнаружил месторождение нефти. Все это привлекает внимание ФБР, и агенты начинают расследование. Но если бы они только знали, куда приведет эта ниточка, то вряд ли захотели бы распутывать клубок.

Тихое место 2

Первая часть ужастика режиссера Джона Красински завоевала сердца зрителей. Во-первых, благодаря интересному сюжету и атмосфере: не каждый день в прокат выходят фильмы про ужасных монстров, реагирующих на любой звук. Во-вторых, всем понравилось наблюдать за семьей Эбботт, зная, что исполнители главных ролей — Джон Красински и Эмили Блант — супруги в реальной жизни. Действие второй части — продолжение событий первой. Семья отправляется на поиски убежища для выживших и узнает, что монстры, которые охотились на звук, были цветочками: ягодки еще впереди.

Дюна

Экранизацию одноименного романа Фрэнка Герберта затаив дыхание ждут все любители фантастики. Действие происходит в отдаленном будущем. Великие дома управляют целыми планетами, идет война за ресурсы, монополисты вырывают друг у друга лакомые кусочки — планеты вместе со всем населением. Зрителю предстоит узнать о жизни Пола Атрейдеса и войне за планету Арракис, также называемую Дюной. Ожидается эпичное кино, в котором будут огромные песчаные черви, звездные войны, любовь, предательство и крепкая дружба, способная на чудеса.

Годзилла против Конга

Очередная схватка сильных и страшных предстоит в мае следующего года. А виноватыми в противостоянии 2 знаменитых монстров окажутся люди. Организация с громким названием «Монарх», что следит за монстрами на земле, снаряжает экспедицию в неизведанные земли, чтобы понять, откуда берутся титаны. Но находятся энтузиасты, которые решают, что монстрам, как плохим, так и хорошим, не место среди людей и их необходимо уничтожить. Создатели ленты обещают, что не только огромные обезьяны и динозавры будут радовать глаз: в главной «человеческой» роли снялся Александр Скарсгард.

Миссия невыполнима 7

Приключенческий боевик с Томом Крузом в главной роли завоевал сердца зрителей в 1996 году, и с тех пор за жизнью и приключениями Итана Ханта с интересом наблюдает весь мир. Действие нового фильма будет происходить после событий, рассказанных в ленте «Миссия невыполнима: Последствия». Больше о сюжете пока ничего не известно. Между тем по сети гуляет видео со съемочной площадки, и мы уже сейчас можем узнать, как снимали экшен-сцену на крыше поезда.

Миньоны: Грювитация

Маленькие желтые проказники в синих комбинезонах, что говорят на малоразборчивой смеси индонезийского, французского, итальянского и испанского языков, умиляют и взрослых, и детей. Поэтому все с нетерпением ждут, когда уже в прокат выйдет новая часть комедийного фильма. Зрители будут следить за судьбой пока еще маленького суперзлодея Грю, который хочет вступить в организацию «Злобная шестерка». Помогать ему будут верные соратники — миньоны.

Форсаж 9

Кинодуэт Вина Дизеля и Мишель Родригес снова готов радовать фанатов скорости и любителей экшена. Сюжет повествует о том, как Доминика Торетто, который пытается начать спокойную жизнь, настигает прошлое. А именно кибертеррористка Сайфер, которая жаждет мести за свои провалы. Чтобы главному герою стало совсем обидно, к ней присоединяется младший брат Доминика — Джейкоб.

«Судная ночь 5»

Продолжение психологического триллера-антиутопии должно поставить точку в истории о человеческой жестокости и полицейском государстве, в котором защитить себя могут только богатые. Создатель франшизы Джеймс Демонако сказал, что это будет «действительно хорошая концовка» к серии. Ну а нам остается только гадать, что же хорошего может случиться в мире, где одну ночь в году позволено все.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Продолжение супергеройского фильма, основанного на одноименных комиксах издательства DC. При написании сценария режиссер Джеймс Ганн черпал вдохновение из комиксов об Отряде самоубийц 80-х годов и решил не продолжать сюжетную линию экранизации 2016 года. Но главное — мы снова увидим очаровательную Марго Робби в роли Харли Квинн.

Фантастические твари и где они обитают 3

Cпин-офф франшизы «Гарри Поттер» получился настолько крутой, что собрал в прокате $ 814 млн при бюджете в $ 180 млн. В третьей части нас ждет продолжение приключений магического зоолога Ньюта Саламандера в исполнении оскароносного Эдди Редмэйна. В общей сложности студия Warner Bros. выпустит 5 серий «Фантастических тварей». А мы и рады: чем больше, тем лучше.

Вестсайдская история

Яркий, громкий, красочный мюзикл Стивена Спилберга — адаптация одноименного бродвейского мюзикла 1957 года, который в свою очередь основан на пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». Вы уже догадались, о чем это, верно? Нью-Йорк 1950-х годов. Подростки Тони и Мария связаны с конкурирующими уличными бандами, но они влюбляются друг в друга и больше не представляют жизни порознь. А кончится все... может быть, совсем не так, как у Шекспира?