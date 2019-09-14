16 поразительных деталей, которые заставят взглянуть на советские мультфильмы по-взрослому

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Летом 1933 года в Москве в кинотеатре «Ударник» впервые прошел Фестиваль американских мультфильмов и было решено создавать что-то вроде «Микки-Мауса СССР». Советские мультики появились как подражание диснеевским, но художники превзошли зарубежных коллег: для 1 секунды готовой анимации они использовали 12–24 рисунка, в то время как во многих других странах их было 5. Благодаря труду отечественных мультипликаторов их работы знают и любят во всем мире за глубину, душевность и абсолютную искренность.

AdMe.ru покопался в истории создания золотой коллекции советских мультфильмов и готов поделиться весьма занятными фактами.

1. Образ Чебурашки срисован с реального человека

Во внешности художницы с киностудии «Союзмультфильм» Розалии Зельмы можно рассмотреть черты этого милого персонажа с большими глазами. Она не участвовала в создании этого мультфильма, но ее внешность вдохновила коллег.

2. Здание из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» существует на самом деле

Пионерка Галя встречает пса Тобика у желтого здания, которое практически полностью срисовано с Московской хоральной синагоги.

3. Чебурашка популярен во многих странах мира. Но везде его называют по-разному

В англоязычных странах его зовут Топл, в Германии — Куллерьхен, в Швеции — Друттен, а в Финляндии — Муксис. Но больше всего этот необычный зверек популярен в Японии, где дети Чебурашку ласково называют Чеби.

4. Кота Матроскина хотели назвать Тараскиным

Эдуард Успенский хотел назвать усатого персонажа в честь сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, однако тот был категорически не согласен. Правда, позже пожалел об этом и признался писателю: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел!»

5. Бабушка, которую перевел дядя Степа через дорогу, крестит его вслед

В поэме Сергея Михалкова нет такой детали, но создатели мультфильма решили ее добавить. Старушка в ответ на жест дяди Степы сначала тоже отдает ему честь, а когда он поворачивается спиной, тайно крестит его. Эта сцена отражает реалии: в 1964 году, в момент выхода мультфильма, еще продолжается хрущевская антирелигиозная кампания, гражданам активно прививается атеизм, но это не приводит к сокращению числа верующих в стране.

6. «Ну, погоди!» был запрещен в Финляндии

В 80-х в Финляндии запретили показывать известный советский мультфильм по причине излишней жестокости. Комиссии показалось, что заяц — вредитель и садист, так как волк из-за него постоянно страдает.

7. За границей были выпущены коллекционные монеты с советскими мультгероями

К 75-летию «Союзмультфильма» на островах Кука выпустили небывалое количество памятных серебряных монет, на которых изображены легендарные персонажи. Также появились сувенирные наборы, объединенные героями одного мультика или одной идеей. Например, в 2008 году вышла подборка с 4 монетами в коробке в виде куска сыра. На железных долларах были изображены сцены из мультфильмов, среди персонажей которых были мыши.

8. Образ Мойдодыра схож с кавалеристом Семеном Буденным

Рисованный начальник-командир напоминает грозного военного, а дефекты ног явно выдают в нем кавалериста. Известнейшим кавалеристом того времени был Семен Михайлович Буденный. Есть у них некое сходство — брови, цвет волос и выражение лица, правда, усы маршала перебрались на лоб грозному умывальнику.

9. На создание мультфильма «Пластилиновая ворона» ушло около 800 кг пластилина

Материал был блеклый, поэтому его пришлось раскрашивать яркими красками и только потом снимать анимационный фильм длиною 9 минут.

10. Многие крылатые фразы из мультфильма «Малыш и Карлсон» были импровизацией актеров

Например, таких выражений, как «день варенья», «дело-то житейское» и «у вас молоко убежало», в сценарии не было.

11. Музыка, звучащая во время нападения привидения, — это обработка мелодий Сен-Санса и траурного марша Шопена

Музыкальную композицию записал Мерв Гриффин. Он не был композитором — для записи он просто чередовал куски из «Пляски смерти» Камиля Сен-Санса и траурного марша Фридерика Шопена.

Гриффин дополнил музыку фразами, вскриками и демоническим хохотом. В титрах «Малыша и Карлсона» его авторство не указано.

12. У знаменитого Карлсона, который живет на крыше, тоже есть прототип из реального мира

Актер Василий Ливанов, озвучивавший «в меру упитанного», стал произносить сценарные реплики, пародируя голос режиссера Григория Рошаля, и образ персонажа волшебным образом сложился. Рошалю, вопреки опасениям, «карикатура» ужасно понравилась — в знак благодарности он даже прислал Ливанову открытку, которую подписал «Рошаль, который живет на крыше».

13. Кот Леопольд назван в честь полковника-белогвардейца из фильма «Неуловимые мстители»

Имя добродушному коту придумал сын Аркадия Хайта — автора сценария. Мальчик недавно посмотрел популярный в то время фильм «Неуловимые мстители», и один из героев картины — полковник-белогвардеец Леопольд Кудасов.

14. В сериале «Кот Леопольд» можно найти много кадров, которые отсылают к популярным советским фильмам

Внимательные зрители заметили схожие кадры с фильмами «Операция „Ы“», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница», «Белое солнце пустыни».

15. Хронометраж мультфильма «Жил-был пес» — 10 минут. А сценарий к нему Эдуард Назаров писал целый год

Старания писателя были не зря: мультик полюбился зрителю и его разобрали на цитаты. В 2005 году в Томске даже установили «Памятник счастью» — 200-килограммовую статую сытого волка.

16. «Жил-был пес» примечателен еще тем, что в малыше, которого утащил Волк, можно узнать Никиту Сергеевича Хрущева

Режиссер Эдуард Назаров отомстил цензорам за измененное название «Собачья жизнь», в котором уловили что-то антисоветское, и срисовал малыша, которого утаскивает волк, с Никиты Хрущева в детстве. Мультик прошел цензурную комиссию на удивление быстро.