16 популярных мультфильмов, которые по-разному адаптировали для показа в других странах

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Если вы спросите англичанина, смотрел ли он в 90-х «Черепашек-ниндзя», он наверняка удивится и скажет, что никаких ниндзя у них не показывали, а вот черепашки-герои были любимцами всех британских детей. Также удивится израильтянин падающим с неба фрикаделькам: он-то знает, что в известном мультфильме на землю падал фалафель.

Дело в том, что мультфильмы адаптируют для показа в разных странах — не только переводят тексты, но и меняют сюжет так, чтобы он был понятен зрителю. Этот процесс называется локализацией. Иногда локализация действительно помогает лучше вникнуть в суть, но порой изменения не поддаются никакой логике. У AdMe.ru есть для вас и те, и другие примеры, а еще бонус, объясняющий, почему японцы дорисовывают всем мультяшкам пятый палец.

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек

Название мультфильма про странного ученого, который изобрел аппарат, заваливающий город разнообразной едой, на все языки мира перевели примерно одинаково, сохранив упоминание о «мясных шариках». А вот в Израиле они почему-то превратились в фалафель: «Облачно, возможны осадки в виде фалафеля». Может быть, фрикадельки не всегда кошерны или дистрибьюторы просто хотели придать национального колорита?

Черепашки-ниндзя

Любимый всеми детьми 80-х и 90-х сериал про черепашек-ниндзя в Великобритании долгое время выходил под названием Teenage Mutant Hero Turtles. В 1980-е британские дети были просто одержимы культурой ниндзя, мастерили нунчаки и сюрикэны, записывались в секции боевых искусств. Чиновники решили остановить «всплеск жестокости» и запретили упоминать в детских передачах не только ниндзя, но и их оружие. Поэтому все сцены, где Микеланджело пускал в ход нунчаки, вырезали, а позже вооружили его «черепашьей струной». При этом кинжалы Рафаэля и мечи Леонардо никого не смущали.

Приключения пингвиненка Лоло

Мультфильм совместного советско-японского производства в оригинале состоит из трех частей, но в таком виде он был показан только в СССР и Японии. Адаптированные версии для США, Франции и Голландии сильно отличаются от оригинала и представляют собой один полнометражный мультик. Чтобы не травмировать детей, американцы убрали все сцены, где пули браконьеров попадают в пингвинов, — этакий «эффект штурмовика». Отсутствие пингвинов (которые в изначальной версии погибли от пуль) в дальнейшем никак не объясняется.

Симпсоны

В 2005 году создатели мультсериала «Симпсоны» предприняли попытку выйти на ближневосточный рынок. Для этого они дали семейству арабскую фамилию Аль-Шамшун, Гомер, Мардж и Барт превратились в Омара, Мону и Бадра, а Спрингфилд переименовали в Рабие. Кроме того, пришлось полностью убрать из мультика «Таверну Мо», любимое пиво Гомера, свинину и любые упоминания о христианстве. А без всего этого Симпсоны перестали быть Симпсонами и стали неинтересны зрителю. Даже ближневосточному. Проект пришлось свернуть.

Пекос Билл

Ковбой Пекос Билл, известный в Америке герой комиксов и мультфильмов, в оригинальной версии, конечно же, курил, как и многие другие персонажи ранних творений студии Disney. Позднее, когда в Америке задумались о том, чему детей учит телевидение, создателям пришлось избавлять персонажа от пагубной привычки. Изменения в сценах, где Пекос Билл просто держит сигарету во рту, абсолютно незаметны, зато он вдруг стал совершать непонятные движения в те моменты, где в старом варианте брал сигарету в руки или выкидывал окурок.

Гринч

Несмотря на то что до 2018 года про Гринча выходили и мультики и фильмы с названиями, повторяющими оригинальное название книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», в русской версии недавно вышедшего мультика Гринч крадет не Рождество, а Новый год. Многим зрителям это пришлось не по душе.

Гравити Фолз

Необычный приключенческий мультсериал про брата и сестру, исследующих всякие паранормальные явления, в России решили подогнать под ограничения 12+, в связи с чем значительно смягчили перевод, удалили жестокие и кровавые сцены. Также под запрет почему-то попало нижнее белье. Например, в эпизоде «В бункере» удалили небольшой момент, когда герой случайно ложится на лифчик девочки, которая ему нравится. Когда она говорит ему об этом, он в ужасе вскакивает. Российским детям смотреть на такое рано!

Остров сокровищ

Мультфильм «Остров сокровищ», созданный в 1988 году, для американского проката переделывал сам режиссер Давид Черкасский. Там мультфильм планировали показывать совсем маленьким детям, поэтому все сцены с группой «Гротеск» пришлось вырезать.

Дораэмон

Известный аниме-сериал «Дораэмон» про кота-робота из будущего купили для показа в США. Из-за опасений, что американцы не поймут некоторых реалий японской жизни, было решено кое-что подправить. Так, йены поменяли на доллары, палочки — на ложки и вилки. Вместо японской еды герои ели американский фастфуд и пиццу. Но были и совсем необъяснимые изменения: в американской версии у девочки «отняли» куклу, а у плачущего мальчика убрали слезы.

Чебурашка и крокодил Гена

История о том, как одинокий крокодил обрел друга, полюбилась детям многих стран, но особенно популярна она была в Швеции и Японии. Шведы русский мультик знают под названием Drutten och Gena. И хотя дублированную оригинальную версию у них по телевизору показывали редко, зато Гена и Чебурашка, то есть Друттен, стали вести свое собственное кукольное шоу для детей.

А в Японии ушастый персонаж известен под своим собственным именем — Чебурашка — и популярен до сих пор. В 2003 году японцы купили у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке. Японский мультик называется «Чебурашка арере?» — «Это что за Чебурашка?». В отличие от оригинала, он не кукольный, а рисованный.

Покемон

В американской версии «Покемона» убрали все сцены, где на детей наводят пистолет: если в Японии оружие под запретом, то печальный опыт США хорошо всем знаком. Японскую еду и напитки заменили на американские, а с темнокожей героини Леноры «сняли» фартук, чтобы избежать намека на расизм, ведь фартук на темнокожей женщине традиционно ассоциируется с временами расовой сегрегации.

Гарфилд

Все, кто смотрел этот мультфильм, знают о том, что кот Гарфилд просто фанат лазаньи. В Литве решили приблизить героя к зрителю, назвав лазанью кугелисом — это национальное литовское блюдо из картофеля. Возможно, внешнее сходство между кугелисом и лазаньей имеется, но заставить кота полюбить картошку не так-то просто!

Ледниковый период

Колоритного ленивца Сида поручили озвучивать для германского зрителя Отто Ваалкесу. Отто— известный в Германии комик, певец и пародист, чьей задачей было сделать Сида смешным именно для немцев. И он отлично справился с этим, используя при озвучивании традиционные немецкие стили пения, в том числе йодль.

Сейлор Мун

Популярное в 90-х аниме «Сейлор Мун» подверглось на Западе жесткой цензуре. Безжалостно вырезали сцены с жестокостью, излишне обнаженным телом, героев перерисовывали, меняли их пол и имена, выбрасывали все, что может быть скучно или непонятно западному зрителю. Отчасти это объясняется тем, что в Японии «Сейлор Мун» и другие манга- и аниме-сериалы рассчитаны на подростков, а в Европе и США — на гораздо более младших детей.

Свинка Пеппа

Даже такие безобидные мультики, как «Свинка Пеппа», иногда подвергаются цензуре. Например, в Австралии пришлось изъять из показа целый эпизод, в котором Пеппа подружилась с паучком, выползшим из раковины. В стране, где обитает 836 видов пауков, многие из которых смертельно ядовиты, резонно посчитали, что не стоит подавать детям пример подобной дружбы.

Смешарики

Российский проект известен за рубежом под названием Kikoriki. Для показа за границей многое в мультфильмах пришлось переделать. Поменялись имена героев, были вырезаны многие сцены и даже эпизоды целиком, а в полнометражном мультфильме «Смешарики. Начало» ежик стал дикобразом. Создатели признавались, что локализовать «Смешариков» было нелегко, ведь в них очень много юмора, основанного на игре слов и намеках, которые понятны только жителям России. Поэтому Kikoriki по сравнению с оригинальным мультфильмом стали значительно проще, и предназначены они для более юной аудитории.

Бонус: многие мультфильмы в Японии

Аниматоры во всем мире рисуют мультяшкам по четыре пальца на руке — так экономится масса времени, а герои при этом выглядят естественно. Японцам общепринятая практика не подошла. Дело в том, что в Японии четырехпалые люди исторически принадлежали к субкасте рабочих, занятых опасными, нечистыми делами, связанными со смертью, — вроде мясников. На такой работе можно легко лишиться пальца. «Четырехпалый» стало чем-то вроде оскорбления. Поэтому все сцены, где у героя явно проглядывается количество пальцев, во многих мультфильмах перерисовываются.