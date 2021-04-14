16 популярных фильмов, которые закончились бы через несколько минут, если бы герои трезво оценили ситуацию

При просмотре фильма вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что если бы персонажи вели себя разумно, то весь сюжет можно было бы сократить до 10 минут экранного времени? Пользователи интернета порассуждали, на чем бы тогда закончились известные мультфильмы, сериалы и фильмы, и их фантазии можно только позавидовать.

Мы AdMe.ru сами не раз подмечали нелогичные поступки героев, поэтому с удовольствием изучили мнения комментаторов. А в качестве бонуса вы узнаете о двух советских фильмах, герои которых тоже могли бы избежать неприятностей, если бы чуть-чуть подумали.

Сумерки (2008)

Эдвард: «Я могу читать мысли любого человека, кроме этой девочки. Наверное, нет у нее никаких мыслей. Надо держаться от нее подальше». © Алена Зверева / Facebook

Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)

Если бы Сириус открылся Гарри в начале фильма, остальных частей бы не было и Волан-де-Морт бы не вернулся. Сириус: «Гарри, это я, Сириус Блэк, твой крестный. Меня подставил человек по имени Питер Петтигрю, он обернулся крысой и сейчас живет в семье Уизли. Ты их знаешь? Он твой лучший друг? Да неужели». © BigAdministration143 / Reddit

Холодное сердце (2013)

Я люблю «Холодное сердце», но... Главный тролль: «Страх будет твоим врагом!» Маленькая Эльза пугается. Король и Королева, как разумные взрослые: «Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом?» © usuyukisou / Reddit

Матрица (1999)

Если бы Нео просто принял синюю таблетку, то прожил бы свои жалкие дни, как и все мы. © LookAtMeImAName / Reddit

Тихое место (2018)

Отец семейства: «Так, семья, в этой захолустной дыре водятся монстры, которые не любят шум. Сын, покажи-ка игрушку. Там батарейка? Придется выбросить. И валим отсюда. Сейчас!» Конец. © Лунный зайчик / AdMe

Властелин колец: Две крепости (2002)

Сеанс оздоровительной магии выбивает всю дурь из короля Теодена, и он понимает, что его советник Грима, наверное, не очень хороший, раз такое прозвище получил (Гнилоуст. — Прим. AdMe.ru). И вот он собирается устроить самосуд, но Гэндальф говорит, мол, чувак, так дела не делаются, хорошие ребята так не поступают. Давай отпустим этого вражеского лазутчика подобру-поздорову. Он ведь такой никчемный, так ему! Как. Же. Это. Глупо. Ну ладно, не трогайте вы Гриму, раз вы выше этого. Но что вам мешает посадить его в тюрьму? © paisiypchelnik / livejournal

Мир юрского периода (2015)

— Динозавр сбежал! — О, позволь мне взглянуть на его устройство слежения. Нет, он все еще там. — А, ну ладно. И все живы. © SongofRolland / Reddit

Мамма Mia! (2008)

Белоснежка и семь гномов (1937)

Зеркало: «Королева, почему ты к Белоснежке так прицепилась?» Королева: «Она красивее меня». Зеркало: «Во-первых, красота — дело субъективное, во-вторых, ты опытная, ты правишь целой страной, ты колдовать умеешь — у тебя куча других достоинств, заморачивайся ими, а не какой-то мелочью. В крайнем случае скорми Белоснежке какое-нибудь зелье, преврати ее в уродину, и опять будешь самой красивой!» © Просто случайный ник / AdMe

Джон Уик (2014)

Не нужно обижать собаку. © beklog / Reddit Хочешь классическую машину. Твой отец — богатый босс русской мафии. Возьми папины деньги, чтобы купить похожую машину на аукционе. Все живут долго и счастливо.

Кроме того, Джон Уик — такая легенда, особенно в этой преступной организации, и ни один член банды не узнал его? «Эй, это же Джон Уик. Наверное, нам лучше оставить его в покое». © terpdx / Reddit

Тайна Коко (2017)

Эрнесто: «Слушай, Гектор, я не смогу прославиться без твоих текстов. Давай так: ты пишешь песни, присылаешь мне, я исполняю, а гонорар делим пополам». Гектор: «Ну ок». © Просто случайный ник / AdMe

Во все тяжкие (2008–2013)

Для Уолтера было бы гораздо лучше, если бы он просто проглотил свою гордыню и позволил старому другу оплатить его химиотерапию. © rinkydinkis / Reddit

Лемони Сникет: 33 несчастья (2004)

Все могло бы закончиться после первой книги, если бы хоть кто-то из взрослых прислушался к детям, которые всегда были правы в том, что граф Олаф их преследует. © mrnelson99 / Reddit

Гарри Поттер и Кубок огня (2005)

Волан-де-Морт: «Мы должны заставить Гарри коснуться конкретного предмета, чтобы мы могли телепортировать его в засаду». Дементор: «Звучит сложно, босс». Волан-де-Морт: «Знаю! Мы заколдуем трофей Кубка Трех Волшебников и сделаем из него портал. Подстроим процесс отбора, чтобы убедиться, что мальчишка незаконно попадет на соревнования, и тайно поможем ему выиграть!» Барти Крауч: «Или, учитывая тот факт, что я его учитель, ну, в школе, где я вижу его каждый день... Я могу дать ему бутылку колы, из которой мы сделаем портал». © akaioi / Reddit

Бонус № 1: «Чучело» (1983)

Маргарита Ивановна: «Значит так, вы прогуляли урок, а мне из-за этого сделали выговор. Что будем делать? Как вас наказывать?» Кнопка: «Давайте мы поедем сейчас в Москву, а когда вернемся, сами пройдем-отработаем пропущенный материал?» Дима: «Да, мы же честно заработали все деньги, устали, не останемся же мы без поездки из-за одного мелкого нарушения?» © Просто случайный ник / AdMe

Бонус № 2: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

— Нина, мне сказали, что ты выходишь замуж за Саахова и хочешь, чтобы я тебя похитил для него. Это правда? А, ясно... © L. Inna / AdMe