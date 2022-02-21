16 персонажей наших любимых телеисторий, которых к концу съемок словно подменили
В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован самый продолжительный телевизионный сериал. Им оказалась мыльная опера «Путеводный свет», которая выходила на экраны в течение 57 лет. Некоторые актеры прожили на площадке целую жизнь и кардинально изменились к концу съемок. Но и в менее продолжительных сериалах персонажи могут меняться до неузнаваемости.
Мы в AdMe.ru подняли архивы отечественной телеиндустрии, чтобы вспомнить, как менялись ключевые персонажи популярных сериалов во время съемок.
Кристина Соколовская — «Универ. Новая общага», спин-офф «Универ. 10 лет спустя»
Мария Швецова — «Тайны следствия»
Олег Соловец — «Улицы разбитых фонарей»
Любовь Скрябина — «Интерны»
Мария Белова — «Универ. Новая общага», спин-офф «Универ. 10 лет спустя»
Игорь Соколовский — «Мажор»
Виктория Гончарова — «Кухня»
Николай Николаевич Хрулев — «Возвращение Мухтара»
Ксюша Шаталина — «Моя прекрасная няня»
Таня Сергеева — «Универ», спин-офф «СашаТаня»
Валентин Будейко — «Универ. Новая общага», спин-офф «Универ. 10 лет спустя»
Галина Сергеевна — «Папины дочки»
Александр Сергеев — «Универ», спин-офф «СашаТаня»
Даша Букина — «Счастливы вместе»
Федор Курочкин — «Тайны следствия»
Анастасия Воронина — «Воронины»
Кто из нашей подборки во время съемок изменился больше всего?
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