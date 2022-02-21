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16 персонажей наших любимых телеисторий, которых к концу съемок словно подменили

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В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован самый продолжительный телевизионный сериал. Им оказалась мыльная опера «Путеводный свет», которая выходила на экраны в течение 57 лет. Некоторые актеры прожили на площадке целую жизнь и кардинально изменились к концу съемок. Но и в менее продолжительных сериалах персонажи могут меняться до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru подняли архивы отечественной телеиндустрии, чтобы вспомнить, как менялись ключевые персонажи популярных сериалов во время съемок.

Кристина Соколовская — «Универ. Новая общага», спин-офф «Универ. 10 лет спустя»

«Универ. Новая общага» (2011–2018) — «Универ. 10 лет спустя» (2020).

Мария Швецова — «Тайны следствия»

2-й сезон (2002) — 18-й сезон (2018).

Олег Соловец — «Улицы разбитых фонарей»

1-й сезон (1998) — 16-й сезон (2017).

Любовь Скрябина — «Интерны»

1-й сезон (2010) — 14-й сезон (2016).

Мария Белова — «Универ. Новая общага», спин-офф «Универ. 10 лет спустя»

«Универ. Новая общага» (2011–2018) — «Универ. 10 лет спустя» (2020).

Игорь Соколовский — «Мажор»

1-й сезон (2014) — 3-й сезон (2018).

Виктория Гончарова — «Кухня»

1-й сезон (2012) — 6-й сезон (2016).

Николай Николаевич Хрулев — «Возвращение Мухтара»

1-й сезон (2004) — 12-й сезон (2019).

Ксюша Шаталина — «Моя прекрасная няня»

1-й сезон (2004) — 7-й сезон (2009).

Таня Сергеева — «Универ», спин-офф «СашаТаня»

«Универ» (2008–2011), «СашаТаня» (2013–2022).

Валентин Будейко — «Универ. Новая общага», спин-офф «Универ. 10 лет спустя»

«Универ. Новая общага» (2011–2018) — «Универ. 10 лет спустя» (2020).

Галина Сергеевна — «Папины дочки»

1-й сезон (2007) — 20-й сезон (2013).

Александр Сергеев — «Универ», спин-офф «СашаТаня»

«Универ» (2008–2011), «СашаТаня» (2013–2022).

Даша Букина — «Счастливы вместе»

1-й сезон (2006) — 6-й сезон (2012).

Федор Курочкин — «Тайны следствия»

2-й сезон (2002) — 18-й сезон (2018).

Анастасия Воронина — «Воронины»

1-й сезон (2009) — 24-й сезон (2019).

Кто из нашей подборки во время съемок изменился больше всего?

Фото на превью Универ. 10 лет спустя / Comedy Club Production, Универ. Новая общага / Comedy Club Production, Тайны следствия-2 / Студия Панорама, Тайны следствия-18 / ООО «Кинопроизводственный центр»
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