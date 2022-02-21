16 персонажей наших любимых телеисторий, которых к концу съемок словно подменили

В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован самый продолжительный телевизионный сериал. Им оказалась мыльная опера «Путеводный свет», которая выходила на экраны в течение 57 лет. Некоторые актеры прожили на площадке целую жизнь и кардинально изменились к концу съемок. Но и в менее продолжительных сериалах персонажи могут меняться до неузнаваемости.