16 фамилий любимых киногероев, перевод которых развлечет не меньше самого фильма

Во многих фильмах и сериалах фамилии героев воспринимаются как должное. Но все же иногда пытливый ум начинает задумываться об их тайном значении. И даже если автор не вложил какого-то особого смысла в имена персонажей, их перевод по крайней мере может поднять настроение.

Мы в AdMe.ru набрались смелости и постарались подобрать более характерные для наших реалий варианты фамилий известных героев фильмов и сериалов. И кажется, так они стали еще ближе и роднее.

Уолтер Белов

Брайан Крэнстон в роли Уолтера Уайта (Walter White), главного героя американского сериала «Во все тяжкие», носил бы распространенную фамилию Белов. Дело в том, что white переводится как «белый».

Шерлок Островский

Талантливый Бенедикт Камбербэтч в роли знаменитого сыщика с Бейкер-стрит носил топографическую фамилию Холмс (Holmes), которая в переводе означает «остров». Таким образом, Шерлок мог бы являться однофамильцем известного драматурга Александра Островского.

Арья Дюжева

Фамилия Старк (Stark) в сериале «Игра престолов» в одном из вариантов перевода звучит как «дюжий». Следовательно, Арья в исполнении Мэйси Уильямс и ее семья в наших реалиях гордо именовались бы Дюжевыми.

Елизавета Токарева

Героиня Киры Найтли Элизабет Суонн (Elizabeth Swann) вышла замуж за Уилла Тернера (Will Turner). Если бы фильм снимался в русскоязычной среде, то на «Черной жемчужине» появилась бы замечательная семья Токаревых, поскольку turner переводится как «токарь».

Наталья Стряпухина

Натали Кук (Natalie Cook), одна из участниц трио в ленте «Ангелы Чарли», носила бы совсем несоответствующую ее занятиям фамилию Стряпухина или Кухаркина. Потому что сook по-английски означает «повар», «готовить».

Диана Князева

Диана Принц (Diana Prince) носит, казалось бы, простую, но очень говорящую фамилию, которая под стать настоящей богине и принцессе амазонок. В русскоязычной адаптации она была бы, например, Князева: prince переводится как «князь» или «государь».

Хэнк Угрюмов

По сюжету сериала Хэнк Муди (Hank Moody) в исполнении Дэвида Духовны — известный и остроумный писатель, который переживает творческий кризис и безуспешно пытается из него выбраться. В этом случае фамилия ему очень подходит, поскольку moody — «угрюмый».

Эллиот Камышова

Сара Чок сыграла в сериале «Клиника» лечащего врача по имени Эллиот Рид (Elliot Reid). Ее фамилия, вероятно, восходит к английскому reed — «камыш» или «тростник». Соответственно, у нас героиня стала бы Камышовой.

Люк Небоходов

Марк Хэмилл — легендарный Люк Скайуокер (Luke Skywalker) — носит фамилию своего отца, известного также как Дарт Вейдер. Если условно разделить слово skywalker на sky — «небо» и walker — «ходок», то получим Люка Небоходова.

Маргарита Мартынюк

Эмма Уотсон в роли Маргарет Марч (Margaret March) в фильме «Маленькие женщины» играет одну из сестер семьи Мартыновых или Мартынюк. Дело в том, что march переводится как «март».

Артур Веснушкин

Хоакин Феникс в ленте «Джокер» сыграл Артура Флека (Arthur Fleck), тяжелая жизнь которого совсем не сочетается с такой фамилией. Ведь слово fleck ассоциируется с ярким весенним солнцем и один из вариантов его перевода — «веснушка».

Миранда Попова

Мерил Стрип в картине «Дьявол носит Prada» исполнила роль Миранды Пристли (Miranda Priestly), главного редактор журнала «Подиум». Строгая и очень требовательная, сущий дьявол для своих подчиненных, у нас эта героиня носила бы совершенно несоответствующую своему типажу фамилию Попова, ведь priestly — «священник» или «поп».

Себастьян Дикаркин

Райан Гослинг сыграл героя мюзикла «Ла-Ла Ленд» Себастьяна Уайлдера (Sebastian Wilder). В русскоязычной среде его фамилия звучала бы, например, как Дикаркин. Потому что wilder в переводе означает «дикий».

Амели Жеребкина

Фамилия очаровательной Амели Пулен (Amélie Poulain) из романтической комедии «Амели» переводится как «жеребенок». Вполне возможно, что у нас она превратилась бы в Жеребкину, совсем как солист группы «На-на».

Вивиан Сторожева

Джулия Робертс сыграла в ленте «Красотка» Вивиан Уорд (Vivian Ward) — девушку, чью жизнь изменила любовь. Ward в переводе означает «охранять», поэтому героиня носила бы фамилию Сторожева.

Лариса Огородникова

А фамилия расхитительницы гробниц Лары Крофт (Lara Croft) в исполнении Анджелины Джоли переводится как «приусадебный участок», а это не что иное, как огород. Если бы история героини разворачивалась в наших реалиях, то она носила бы «дачную» фамилию Огородникова.