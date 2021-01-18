16 пар звезд, которые примерили одинаковые наряды. И мы не поймем, кто победил в модном поединке
В 2016 году Кейт Миддлтон и Дрю Бэрримор вышли в свет в одинаковых платьях в один и тот же день, только находясь на разных континентах. Даже знаменитости не застрахованы от того, что кто-то может появиться на мероприятии в таком же образе в результате фантастического совпадения или умышленно. Если только наши кумиры не продумывают наряды самостоятельно и не шьют их у кутюрье. Как бы то ни было, у поклонников всегда есть повод поспорить, кто у кого подсмотрел идеи и одержал победу в модном поединке.
Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда мировые звезды примерили одинаковые наряды, но подали их по-своему. Предлагаем вам решить, кому из них образ идет больше.
1. Кейт Миддлтон и Элизабет Мосс
2. Ким Кардашьян и Кортни Кардашьян
3. Эмма Стоун и Николь Кидман
4. Крис Дженнер и Джастин Бибер
5. Сара Джессика Паркер и Кейт Миддлтон
6. Ким Кардашьян и Кэти Перри
7. Рианна и Нуми Рапас
8. Виктория Бекхэм и Дита фон Тиз
9. Эмилия Кларк и Кэти Перри
10. Кейт Бекинсейл и Николь Шерзингер
11. Дженнифер Лопес и Мэгги Грейс
12. Керри Вашингтон и Келли Кларксон
13. Кейт Бланшетт и Камила Кабельо
14. Элизабет Олсен и Мариса Томей
15. Милли Бобби Браун и Кирстен Данст
16. Тильда Суинтон и Кира Найтли
А вы с кем-то из подруг или коллег когда-нибудь приходили на мероприятие в одинаковых нарядах? Способно ли такое совпадение испортить вам вечер?