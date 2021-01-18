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16 пар звезд, которые примерили одинаковые наряды. И мы не поймем, кто победил в модном поединке

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В 2016 году Кейт Миддлтон и Дрю Бэрримор вышли в свет в одинаковых платьях в один и тот же день, только находясь на разных континентах. Даже знаменитости не застрахованы от того, что кто-то может появиться на мероприятии в таком же образе в результате фантастического совпадения или умышленно. Если только наши кумиры не продумывают наряды самостоятельно и не шьют их у кутюрье. Как бы то ни было, у поклонников всегда есть повод поспорить, кто у кого подсмотрел идеи и одержал победу в модном поединке.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда мировые звезды примерили одинаковые наряды, но подали их по-своему. Предлагаем вам решить, кому из них образ идет больше.

1. Кейт Миддлтон и Элизабет Мосс

2. Ким Кардашьян и Кортни Кардашьян

3. Эмма Стоун и Николь Кидман

4. Крис Дженнер и Джастин Бибер

5. Сара Джессика Паркер и Кейт Миддлтон

6. Ким Кардашьян и Кэти Перри

7. Рианна и Нуми Рапас

8. Виктория Бекхэм и Дита фон Тиз

9. Эмилия Кларк и Кэти Перри

10. Кейт Бекинсейл и Николь Шерзингер

11. Дженнифер Лопес и Мэгги Грейс

12. Керри Вашингтон и Келли Кларксон

13. Кейт Бланшетт и Камила Кабельо

14. Элизабет Олсен и Мариса Томей

15. Милли Бобби Браун и Кирстен Данст

16. Тильда Суинтон и Кира Найтли

А вы с кем-то из подруг или коллег когда-нибудь приходили на мероприятие в одинаковых нарядах? Способно ли такое совпадение испортить вам вечер?

Фото на превью Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
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