16 пар звезд, которые примерили одинаковые наряды. И мы не поймем, кто победил в модном поединке

В 2016 году Кейт Миддлтон и Дрю Бэрримор вышли в свет в одинаковых платьях в один и тот же день, только находясь на разных континентах. Даже знаменитости не застрахованы от того, что кто-то может появиться на мероприятии в таком же образе в результате фантастического совпадения или умышленно. Если только наши кумиры не продумывают наряды самостоятельно и не шьют их у кутюрье. Как бы то ни было, у поклонников всегда есть повод поспорить, кто у кого подсмотрел идеи и одержал победу в модном поединке.