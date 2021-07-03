16 отечественных звезд недавно сменили имидж, и теперь поклонники спорят, как лучше

Уследить за тем, как часто звезды меняют имидж, практически невозможно. Но мы все-таки постарались, ведь некоторые перемены знаменитостей точно достойны внимания. Вот, к примеру, Лариса Долина взяла и похудела, а вместе с лишними килограммами будто сбросила пару десятков лет. А Наталья Водянова, много лет не менявшая прическу, вдруг добавила маленькую игривую деталь — и образ засиял по-новому.

Нам в AdMe.ru нравится наблюдать за метаморфозами в жизни и во внешности звезд. Поэтому мы отобрали для статьи нескольких отечественных красавиц и красавцев, которым захотелось перемен.

1. Лариса Долина

Дива российской эстрады привела себя в форму за полгода. В последнее время певица набрала лишний вес, но на зависть всем взяла себя в руки. Позже она сообщила, что сбросила больше 20 кг. Теперь постройневшая и помолодевшая Долина с радостью демонстрирует в сети фотографии своей новой фигуры.

2. Елена Летучая

Ведущую программы «Ревизорро» зрители привыкли видеть со строгим пучком. В действительности же у Елены простая элегантная стрижка — волосы до плеч. Однако недавно она предстала перед поклонниками в непривычном образе. «Челка: за или против?» — спросила Елена у своих подписчиков в инстаграме. Большинство сошлись во мнении, что ведущая хороша с любой прической.

3. Алена Шишкова

Модель и бывшая супруга Тимати делится с подписчиками: «Сначала со скуки покрасилась сама дома хной. А когда получился неожиданный зеленый, стала искать мастера, который исправит мне цвет». Так девушка из платиновой блондинки стала жгучей брюнеткой. Правда, чуть позже она все равно «вернулась на светлую сторону» и обновила прическу — сделала каре.

4. Наташа Мильниченко

Экс-участница группы «Ранетки» в последнее время полюбила эксперименты с волосами. За год она побывала и зеленоволосой, и синий цвет примерила. Сейчас волосы у девушки фиолетовые, и она, кажется, не собирается прекращать эксперименты. «Наташа как вечный подросток», — то ли с осуждением, то ли с восхищением пишут в комментариях поклонники, но Мильниченко только улыбается.

5. Елена Кравец

Актриса студии «Квартал 95» честно признается: психанула и подстриглась. Ее подписчики в комментариях под фото такое импульсивное решение одобряют, да и сама Елена после стрижки выглядит довольной и счастливой.

6. Наталья Водянова

39-летняя Водянова восприняла свой обновленный стиль с детским восторгом: модель записала видео, где вместе со своим стилистом радостно демонстрирует только что подстриженную челку. До этого прическа Натальи не менялась много лет, так что ее восторг понять легко.

7. Нюша

Певица Нюша — брюнетка от природы, но натуральный цвет ей, видимо, наскучил. Она решила примерить более нежный образ и сделала окрашивание с переходом от темных корней к светлой длине и кончикам. Не всем поклонникам артистки понравилось преображение: некоторые комментаторы считают, что этот эффект выгоревших волос прибавляет Нюше лет.

8. Виталий Гогунский

Звезда сериала «Универ» удивил поклонников, неожиданно став блондином. Актер, запомнившийся зрителям как непосредственный и веселый парень Кузя, видимо, хочет окончательно отойти от этого образа. А может быть, сменил имидж для новой роли — секреты своего преображения Виталий не раскрывает.

9. Юлия Меньшова

Короткую стрижку телеведущая носит давно, и с длинными волосами поклонники ее уже и не помнят. Однако недавно Юлия укоротила свое каре, превратив его в стильный боб, а цвет сменила с холодного блонда на более теплый.

10. Егор Крид

Еще недавно певец был безупречным блондином, цвету волос которого позавидовал бы Драко Малфой. Однако в этом году музыкант вдруг решил сменить имидж на менее слащавый и избавился от блонда. Надо сказать, темный цвет ему к лицу, хоть подписчики и интересовались, не переживает ли Егор переходный возраст. Правда, вскоре артист вновь вернулся к привычному для него и фанатов светлому цвету волос.

11. Наталья Медведева

Актриса поменяла имидж даже не один раз, а дважды: сперва из брюнетки превратилась в блондинку, а затем подстриглась покороче и покрасилась в рыжий. «Всю мою телевизионную жизнь меня пытались выкрасить в рыжий. Ура! Это случилось», — делится с подписчиками в инстаграме радостная Наталья.

12. Регина Тодоренко

Регина тоже не впервые поражает поклонников резкой сменой имиджа: сперва она выкрасила свои натуральные пряди в розовый, а спустя время укоротила волосы практически наполовину, записав процесс на видео, и сделала челку. «Нет, я не развожусь, — успокоила свою аудиторию ведущая. — Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна-единственная причина: надоело постоянство и однообразие».

13. Пелагея

Певица укоротила свои белокурые локоны и подстригла челку. Изменения не радикальные, но Пелагее небольшая смена имиджа к лицу. «Возвращаемся к нормальной жизни!» — такую оптимистичную подпись оставила она к своей фотографии.

14. Алексей Воробьев

Воробьев никогда жгучим брюнетом не был, его натуральный цвет волос — русый. Тем не менее, когда он решил слегка посветлеть, не все поклонники поддержали его. Многие писали, что с прежним цветом волос Алексей выглядел лучше. Сам же певец высказался по этому поводу так: «Боязнь перемен в жизни заставляет нас стоять на месте» — и посоветовал быть посмелее.

15. Саша Попова

Бывшая солистка «Фабрики» начала экспериментировать с внешностью после ухода из группы и запуска своего сольного проекта. Певица покрасила в нежный сиреневый цвет 2 прядки у лица. Вероятно, не за горами и радикальная смена цвета волос — экспериментов Саша не боится.

16. Александра Трусова

Юная фигуристка тоже не отстает от взрослых звезд. Александре сейчас 16 лет, и ей захотелось стать ярче. Свои длинные русые волосы она перекрасила в рыжий. «Время перемен», — подписала фотографию в инстаграме спортсменка.