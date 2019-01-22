16 отечественных мультфильмов, от которых взрослые получат больше удовольствия, чем дети (Ссылки на просмотр прилагаются)

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Бывают мультфильмы, которые в детстве кажутся скучными и блеклыми. Но стоит пересмотреть их во взрослом возрасте, и понимаешь: «Да это же гениально!» Это могут быть самобытные северные сказки, едкая сатира на всезнаек, ироничный путеводитель по съемкам кино или бумажные птицы-оригами, заставляющие задуматься о вечном. В отечественной мультипликации есть из чего выбрать.

AdMe.ru составил небольшой список мультфильмов, которыми по-настоящему проникаешься, вернувшись к ним во взрослом возрасте. А для того, чтобы вам было удобнее, мы снабдили каждый пункт ссылками. Приятного просмотра!

1. Волшебное кольцо

«Я, конечно, тепериче благородна мадама в модном туалете, однако не высоко ли ты мостисся?»

Простой парень спасает змею от смерти и в награду получает волшебное кольцо. Не обошлось и без коварной царевны, решившей обманом завладеть сокровищем. Хорошо, что есть друзья, которые всегда помогут.



«Ваня! Я ваша навеки!»

Зачем пересматривать: поморский диалект (который, кстати, цензоры хотели сначала убрать), много юмора и Евгений Леонов в роли рассказчика. Кстати, вы замечали ремни безопасности в царской карете? А если вам понравилось, самое время пересмотреть и весь цикл новелл, в который вошло «Волшебное кольцо», — «Смех и горе у Бела моря».

2. Кот и Ко

Не повезло одной хозяюшке с котом: крысами брезгует и дружбу с ними заводит, а вместо того чтобы пользу приносить, сидит да о полетах мечтает. Может, карцер его, непутевого, исправит?

Зачем пересматривать: редкий случай экранизации картинки, а точнее лубка «Как мыши кота хоронили». За 9 минут успеваешь и испугаться за довольно симпатичных крыс, и посочувствовать коту, и улыбнуться нестандартным решениям персонажей и уморительной развязке.

3. Заяц, который любил давать советы

Один деятельный заяц очень любил давать советы и рассказывать окружающим, как им правильно жить и работать (спойлер: совсем не так, как они это привыкли делать). Ничем хорошим это закончиться не могло.

«Ну кто так тонет? Вот как нужно!»

Зачем пересматривать: из небольшого мультфильма получилась полноценная сатирическая комедия. Яркий образ зайца до боли знаком любому взрослому человеку. Тут вам и «компетентные» начальники, и всевидящие соседи, и вездесущие родственники. Такой «заяц» найдется у каждого. Может, стоит показать ему этот мультфильм?

4. Ограбление по...

Просто 4 ограбления: по-французски, по-итальянски, по-американски и по-русски, и каждое из них не похоже на предыдущее.

«Отдам, когда ограблю банк».

Зачем пересматривать: меткая пародия на криминальный жанр, закрученные сюжеты с непредсказуемыми концовками и много отсылок к известнейшим фильмам и актерам. Если вы любите детективное и криминальное кино 60-х и 70-х годов, получите двойное удовольствие, узнавая первоисточники.

5. Контакт

Человек встречается с инопланетянином, который познает наш мир через имитацию всего, что он видит. Сначала, понятное дело, пугается, но потом на помощь приходит музыка.

Зачем пересматривать: яркая психоделическая картинка с буйством красок, образов и фантазии художника под музыку Нино Роты и Джорджа Гершвина. За всем этим скрывается светлая идея о том, что красота может помочь найти общий язык между самыми непохожими существами. А возможно, вы увидите в этом мультфильме что-то свое.

6. Фильм! Фильм! Фильм!

Однажды одного отчаявшегося сценариста посетила муза, а получившийся сценарий сразу же ушел в работу. Съемочной группе придется пройти через все мытарства, которые только возможны при кинопроизводстве.

Зачем пересматривать: гениально передана подноготная съемочного процесса со всеми его пертурбациями, казусами и 7 кругами бюрократического ада. Мультфильм основан в том числе и на личном опыте режиссера Федора Хитрука.

7. Ух ты, говорящая рыба!

"«"Дед мой говорит: «Делай добро, бросай его в воду. Оно не пропадет, добром к тебе вернется».

Отпуская на свободу говорящую рыбу, главный герой и не подозревал, что она отплатит ему добром, когда его жизнь будет в опасности. Например, спасет от злого духа, с которым он по дурости связался.

«Hа хpомой блохе с того беpега моpя, котоpое зайцy не пеpелететь, оpлy не пеpебежать, хоть моpе не моpе, а так, лyжа посpеди гоpода, где тень от блохи на зайца yпала и насмеpть yбила, а из шкypы зайца тyлyп вышел и пошел кyда глаза глядят».

Зачем пересматривать: в основе лежит вариация «Сказки о рыбаке и рыбке», но как она подана! Психоделичный стиль Роберта Саакянца, зубодробительные реплики, виртуозная игра образами — все это заставляет или сразу возненавидеть этот мультфильм, или горячо его полюбить. И при каждом просмотре можно замечать новые детали (например, кеды с 3 полосками на парне-рыбе).

8. Остров

Это история человека, попавшего на необитаемый остров и ждущего помощи. Мимо него проплывают самые разные корабли: от небольших лодочек до огромных автовозов, танкеров и полицейских катеров. Кто же его спасет?

Зачем пересматривать: это очень взрослый, местами ироничный, местами пронзительно-грустный мультфильм об одиночестве. Даже когда вокруг тебя крутится масса народу, это не значит, что кто-то ответит на зов о помощи. Впрочем, финал оптимистичен: спаситель все же нашелся.

9. Очень синяя борода

«А вино и мясо только для гостей!»

Дело Синей Бороды об убийстве его жен снова открыто. Детективу предстоит выяснить, так ли виноват герцог и что его подвигло на эти ужасные деяния. И его рассказ вполне может заставить героя взглянуть другими глазами и на собственные отношения.

«Прости, любимая, так получилось».

Зачем пересматривать: это ироничное практическое пособие, как не стоит вести себя в браке. При этом оно ничуть не морализаторское благодаря песням, исполненным Михаилом Боярским, Ларисой Долиной и Олегом Анофриевым. И попробуйте не напевать после пересмотра приклеившуюся песенку про «здоровые почки, железные нервы».

10. Как лиса зайца догоняла

«Трудностей бояться — совсем не питаться!»

Сюжет незамысловат: голодная лиса гонится за зайцем. При этом они очень вежливо беседуют на житейские темы, в конце концов заяц даже проводит успешный тренинг личностного роста.

«Действительно, а чем я хуже других? Могу! И умею! Умею и могу!»

Зачем пересматривать: этот мультфильм прост по рисовке и не слишком известен. В детстве вы могли его и пропустить. Будучи взрослым, уже выше оцениваешь прекрасные диалоги, становятся очевидны параллели с повседневной жизнью. Кстати, за сценарий отвечал Григорий Остер, которого мы знаем по «Вредным советам», а озвучили героев Георгий Вицин и Ольга Аросева.

11. Серый Волк энд Красная Шапочка

«Айболит, в лесу свои законы...»

Знакомый сюжет: Красная Шапочка несет бабушке пирог через лес, а на пути ее подстерегает Волк. Только идет она из Москвы в Париж, а Волк с помощью вставленных Айболитом стальных зубов уже съел добрую дюжину персонажей других сказок.

Зачем пересматривать: это чистой воды музыкальная комедия — фарс, доверху забитая отсылками, пасхалками и абсурдным юмором. Немалое удовольствие доставляют и узнаваемые мелодии: «Подмосковные вечера», «Иисус Христос — суперзвезда», произведения Эдит Пиаф, народные песни и классика.

12. Конфликт

Из-за пустякового конфликта разгорается разрушительная война. И слово «разгорается» — это не метафора, ведь главные герои — обычные спички.

Зачем пересматривать: один из самых страшных и до сих пор актуальных мультфильмов Гарри Бардина о неготовности вести диалог, вечном противостоянии и попытке поделить территорию и обособить ее границами. В результате мир в огне, и это применимо не только к глобальным конфликтам.

13. Летучий корабль

«А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу».

Трубочист Иванушка влюбился в царевну Забаву, а она взяла да и ответила взаимностью. Но вот незадача: отец хочет выдать ее за боярина Полкана. И тогда девушка ставит условие: ее рука и сердце будут принадлежать тому, кто построит летучий корабль.

Зачем пересматривать: сюжет сказки довольно простой и детский. Но если вслушаться в песни и реплики персонажей, найдется много близкого по духу именно взрослому человеку. Тут вам и «не хочу по расчету», и «а мне летать охота», и «эх, жизнь моя жестянка». Попробуйте пересмотреть и убедитесь в этом сами.

14. Приключения Мюнхгаузена. Павлин

«Какой такой павлин-мавлин? Не видишь, мы кушаем?»

Искушенному путешественнику барону Мюнхгаузену на глаза попадается портрет прекрасной птицы, и в нем вспыхивает желание послушать ее песню. К сожалению, хозяин птицы, джинн, не желает и слышать о сделке. Придется его... уговорить.

«Спой, птичка... Спой, рыбка...»

Зачем пересматривать: пересмотра достойна вся серия мультфильмов про Мюнхгаузена (из 5 частей), но «Павлин» — пожалуй, самая запоминающаяся, цитируемая и смешная из них — от завязки до ожидаемого фиаско в конце.

15. Адажио

Герои этого мультфильма — бумажные птицы-оригами, одна из которых нашла в себе смелость выделиться из толпы и спасла всех. Правда, герою это не помогло, когда толпа обернулась против него.

Зачем пересматривать: это один из самых многогранных мультфильмов Гарри Бардина. Разные люди увидят в нем религиозный или политический контекст, трагедию «не такого, как все», проблему нетерпимости, двойных стандартов и жестокости толпы. И все это под Адажио соль минор Ремо Джадзотто (которое часто приписывают Альбинони).

16. Мартынко

«Обожруся и помру молодой».

Сказка о том, как один солдат нашел волшебные карты и всех в них обыграл. Единственная, кто его обхитрила, — коварная царевна Раиска. Впрочем, удача и смекалка ему помогли не только свое вернуть, но и личное счастье устроить.

«Рая, мне раньше некогда было, а теперь я вас обожаю».

Зачем пересматривать: неповторимый поморский говор, местами абсурдный, но добрый юмор и кладезь цепких фразочек. Бьемся об заклад, что вы будете использовать их в своей речи еще долго после просмотра.

А есть ли у вас любимые мультфильмы, которые вы до сих пор пересматриваете и цитируете?