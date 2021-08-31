16 отечественных актеров и актрис, которых сегодня знает вся страна, но никто не помнит молодыми
За свою карьеру актеры успевают воплотить на экране десятки, а то и сотни образов. Но зритель, как правило, помнит любимых артистов по так называемым звездным ролям, принесшим им всенародное признание и популярность. А ранние работы часто забываются, теряясь под грудой новых лент.
Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, какими были в начале карьеры отечественные звезды, которые сегодня не сходят с экранов, и нашли некоторые из их начальных ролей.
Дмитрий Назаров: 26 лет и 63 года
Вадим Андреев: 20 лет и 62 года
Людмила Дмитриева: 29 лет и 74 года
Георгий Дронов: 23 года и 49 лет
Федор Добронравов: 33 года и 58 лет
Ольга Прокофьева: 24 года и 57 лет
Мария Шукшина: 23 и 53 года
Борис Смолкин: 26 лет и 72 года
Валерий Баринов: 22 и 74 года
Галина Польских: 22 года и 80 лет
Юрий Стоянов: 24 и 63 года
Анна Ардова: 22 года и 51 год
Николай Фоменко: 21 год и 59 лет
Ирина Апексимова: 21 год и 54 года
Владимир Стеклов: 35 лет и 73 года
Сергей Бурунов: 28 лет и 43 года
Как вы считаете, кто из этих актеров и актрис изменился больше всех с начала карьеры?
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