16 отечественных актеров и актрис, которых сегодня знает вся страна, но никто не помнит молодыми

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За свою карьеру актеры успевают воплотить на экране десятки, а то и сотни образов. Но зритель, как правило, помнит любимых артистов по так называемым звездным ролям, принесшим им всенародное признание и популярность. А ранние работы часто забываются, теряясь под грудой новых лент.

Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, какими были в начале карьеры отечественные звезды, которые сегодня не сходят с экранов, и нашли некоторые из их начальных ролей.

Дмитрий Назаров: 26 лет и 63 года

Вадим Андреев: 20 лет и 62 года

Людмила Дмитриева: 29 лет и 74 года

Георгий Дронов: 23 года и 49 лет

Федор Добронравов: 33 года и 58 лет

Ольга Прокофьева: 24 года и 57 лет

Мария Шукшина: 23 и 53 года

Борис Смолкин: 26 лет и 72 года

Валерий Баринов: 22 и 74 года

Галина Польских: 22 года и 80 лет

Юрий Стоянов: 24 и 63 года

Анна Ардова: 22 года и 51 год

Николай Фоменко: 21 год и 59 лет

Ирина Апексимова: 21 год и 54 года

Владимир Стеклов: 35 лет и 73 года

Сергей Бурунов: 28 лет и 43 года