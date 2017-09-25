16 нелепых клише в голливудском кино, в которых нет никакой логики

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Даже в самом реалистичном кино, где режиссер старается рассказать историю максимально правдоподобно, найдутся сцены, которые не имеют ничего общего с обычной жизнью. AdMe.ru присмотрелся к фильмам и составил список сцен, которые заставляют придирчивого зрителя скептически хмыкать.

1. Такси по первому зову

Как только герою нужно такси, машина уже тут как тут. И никакого тебе раздражающего ожидания или спора с другими пассажирами о том, кто первый заметил автомобиль. Особенно это удобно для экранных героев, когда нужно эффектно убежать от провинившейся второй половинки.

2. Красноречие

Герои кино никогда не теряются в разговоре, у них всегда заготовлен крутой монолог. Их речь так и льется и никогда не прерывается междометиями «э...», «и...», «эм...». Они знают, что сказать прямо сейчас, в отличие от нас, которые находят самый остроумный ответ три часа спустя.

3. Танцы — это так просто

Те, кто когда-нибудь учился танцевать, знают, что это непросто и требует много времени и усердия. А вот герои кино могут начать танцевать когда угодно без подготовки: каждый из них знает все движения в танце и выполняет их синхронно со всеми. Нам бы так!

4. Ежевечерние встречи с друзьями

У взрослых людей в обычной жизни множество дел и занятий, которые не всегда успеваешь сделать после работы. Что уж говорить о встречах с друзьями: их нужно планировать за несколько дней, и то не факт, что у кого-то из вас не случится форс-мажор. То ли дело в кино: пришел вечером в любимый бар — а там уже все твои друзья. Красота!

5. Всегда нужная купюра под рукой

Герои в фильмах никогда не копаются в карманах или бумажнике в поисках купюры помельче — они всегда дают ровно столько, сколько нужно для оплаты. И уж точно они никогда не ждут сдачи, например, в такси.

6. Все понимают английский

В голливудских фильмах герой не испытывает никаких трудностей, когда приезжает в другую страну. И пусть во многих странах люди действительно сносно изъясняются на английском, но все же иногда у англоязычных героев должны возникать трудности. Например, при общении с инопланетными существами.

7. Ветер и дождь — явления несовместимые

Разумеется, как и в жизни, на экране часто идет дождь. Или дует сильный ветер, который заставляет героя поднять воротник. Но помните ли вы фильм, где бы эти две стихии соседствовали в кадре? В жизни ведь нам то и дело приходится бороться с непослушным зонтиком в ветреную и дождливую погоду.

8. Всегда сытные завтраки

Утренняя трапеза у киношных героев — не чета нашим. Здесь каждое утро подают несколько блюд за нарядно накрытым столом, чтобы каждый из домочадцев отлично подкрепился и зарядился хорошим настроением на весь день. Выбирай что душе угодно — мама приготовила меню целого ресторана. Как ей это удалось? Наверное, она встала часа в 4 утра.

9. Квартира всегда открыта

Находясь в квартире, герои не удосуживаются запереть двери на ключ. Видимо, это сделано для того, чтобы их друзья могли беспрепятственно заглянуть к ним в любую минуту.

10. Всегда знают, зачем пришли

Вы когда-нибудь встречали киношного героя, который заходит в комнату и стоит несколько секунд, вспоминая, зачем он сюда пришел? Вот и мы нет. Но в жизни ведь такое происходит сплошь и рядом.

11. Машину можно не закрывать

Даже в кино криминальных жанров, где город по сюжету наполнен злоумышленниками разных мастей, герои не считают нужным закрывать свою машину. Пустая трата времени.

12. Лояльная служба безопасности в аэропортах

Провожая кого-то на самолет, мы можем дойти с ним до определенной отметки в аэропорту: дальше нас просто не пустят без билета. Но герои в фильмах спокойно проникают чуть ли не к трапу самолета, особенно если в него садится любовь всей их жизни.

13. По радио всегда играет музыка

И никакой тебе рекламы и навязчивых разговоров ведущих. Везет же!

14. Моментальное увольнение

В обычной жизни, если мы хотим уволиться с работы, нам нужно отработать определенный период после уведомления начальства о своем желании. Но только не в кино. Здесь вам просто говорят: «Вы уволены» — и вы тут же забираете свою небольшую коробку с вещами (именно коробку! Это очень важно) и уходите в закат.

15. Красотки в любых обстоятельствах

Сколько времени у нас уходит на макияж? Обычно немало. Иногда и вовсе в спешке приходится отказаться от него. Все по-другому у героинь фильмов. Они всегда успевают наложить макияж, даже если речь идет о боевой красотке, которая спешит наказывать злодеев. А еще у этих чудо-женщин никогда не бывает прыщей или высыпаний на лице. Вот бы и нам так!

16. Перестрелки — плевое дело