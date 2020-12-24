16 неизбитых фильмов для тех, кому хочется впустить в свою жизнь новогоднюю сказку

До Нового года остались считанные дни. Пора с головой окунуться в предпраздничные хлопоты, подготовить подарки, запастись мандаринами. И конечно же, сейчас идеальное время, чтобы вечером укутаться в теплый плед и провести уютный вечер за просмотром новогоднего кино.

Мы в AdMe.ru очень любим все это и предлагаем вам выбрать фильм из нашего списка и зарядиться праздничным настроением.

Доброе утро, Рождество! (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1

Страна производства — Канада Двое ведущих утреннего шоу на целую неделю едут в городок, который буквально дышит Рождеством. Ради рейтингов шоу они готовы сохранять шаткий мир между собой, однако дух праздника поможет им разглядеть друг в друге то, что они раньше не замечали.

Рождественский сюрприз (2020)

Рейтинг IMDb — 7,7

Страна производства — США Мать получает рождественский сюрприз — ее дочь объявляет о помолвке. Теперь праздник превратился в хаос, ведь отныне ей придется иметь дело со своим не очень впечатляющим зятем, его властной матерью и надвигающейся свадьбой.

Зима в Вейле (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1

Страна производства — США Челси получает грустное известие о смерти дяди, который оставил ей коттедж в небольшом городке Вейл. Город понравился ей сразу, в нем царят счастье и радость. Здесь она знакомится с симпатичным парнем по имени Оуэн, который готовится организовать Штрудельфест. Девушка решает помочь ему. Праздник планируется провести с огромным размахом, чтобы привлечь внимание многочисленных туристов. В ходе совместной работы героиня понимает, что испытывает симпатию к своему партнеру, но взаимны ли ее чувства?

Рождественские баночки (2019)

Рейтинг IMDb — 7,5

Страна производства — Канада Начинающая журналистка Хоуп Дженсен в поисках темы для своей первой статьи узнает о секретных рождественских баночках, одну из которых ей тоже посчастливилось получить. Чтобы узнать, кто за этим стоит, ей придется провести целое расследование.

Рождественские хроники 2 (2020)

Рейтинг IMDb — 6,0

Страна производства — Канада Кейт выросла и стала циничным подростком, но тем не менее ей придется объединиться с Сантой и преодолеть себя, когда таинственный волшебник Белсникель соберется уничтожить Северный полюс и навсегда избавиться от Рождества.

Напиши перед Рождеством (2019)

Рейтинг IMDb — 7,1

Страна производства — США Когда Джессику бросает парень, она решает отправить поздравительные открытки самым важным людям в ее жизни: тете, брату в армии, лучшей подруге, учителю музыки и известному певцу. После получения открыток жизни этих людей кардинально меняются.

Рождественская надежда: Суждено полюбить (2019)

Рейтинг IMDb — 7,1

Страна производства — США Множественные совпадения и случайная встреча сводят Элис и Джека, двух незнакомцев из очень разных семей, на свадебном торжестве на выходных. Благодаря поддержке семьи, девушка постепенно избавляется от своих опасений после неудачных отношений на расстоянии. Постепенно пара становится все ближе друг другу, но с девушкой случается беда, ведь каждое настоящее чувство должно пройти свое испытание.

Мистер Джангл и рождественское путешествие (2020)

Рейтинг IMDb — 6,5

Страна производства — США Необыкновенное изобретение эксцентричного мастера игрушек должно навсегда изменить жизнь всего сказочного мира и его внучки. До этого доверенный ученик изобретателя присвоил его самое ценное изобретение. И теперь только его находчивая внучка вместе с давно забытым творением смогут залечить старые раны и опять пробудить магию.

Рождество вне времени (2020)

Рейтинг IMDb — 7,2

Страна производства — США Главный герой живет в 1903 году, у него есть все, что необходимо для счастья: шикарный и огромный дом, богатство, возлюбленная. Но однажды он принял решение поучаствовать в аукционе, где купил часы, которые решил подарить своей возлюбленной. Работница дома по имени Роза сказала мужчине, что подарок слишком дорогой и что лучше будет его подарить несколько позже, когда между молодыми людьми установятся крепкие чувства. Чарльз понял, что девушка права. Неожиданно мужчина перемещается из 1903-го в 2020 год, где встречает Меган Тернер и празднует Рождество.

Заезд в Рождество (2019)

Рейтинг IMDb — 6,9

Страна производства — США Джулия Кроули приезжает домой, чтобы провести каникулы со своей семьей. Их семейная гостиница давно враждует с конкурентами Мейсонами, и каждый год они отчаянно соревнуются в рождественских конкурсах. Ситуацию усложняет то, что в соревнованиях участвует неотразимый парень по имени Райан Мейсон.

Рождество в заснеженной гостинице (2017)

Рейтинг IMDb — 7,3

Страна производства — Канада Мир журналистики жесток, и после Нового года в онлайн-журнале грядут сокращения. На работе останется тот, кто напишет лучшую статью про Рождество. Не желая уступать друг другу, Дженна и Кевин отправляются в командировку, однако застревают в маленькой гостинице, принадлежащей очаровательным старичкам Кристоферу и Кэрол. К сожалению, гостиницу грозятся снести, а Дженна и Кевин могут лишиться работы, если не сдадут свои статьи в срок. Получится ли у них спасти гостиницу, поверить в чудеса и обрести любовь?

Пятизвездочное Рождество (2020)

Рейтинг IMDb — 7?3

Страна производства: США Энергичная Люси Ралстон выросла в дружной семье. Ее родители всегда жили в согласии, и одной из главных традиций в большой семье было отдаваться всецело празднованию Рождества. Получив образование, дети разъехались и возвращаются домой довольно редко. Но отец удивляет всех решением превратить их семейный коттедж в отель B&B. Едва семейство приходит в себя, как судьба преподносит новый сюрприз. Герои узнают, что известная путешественница и писательница Беа Тернер вот-вот поселится у них инкогнито. От ее отзыва зависит будущее новоявленного гостиничного бизнеса.

Рождественский городок (2019)

Рейтинг IMDb — 6,9

Страна производства — США Лорен Габриэль уехала из Бостона, чтобы начать новую главу в своей жизни и карьере. По дороге в новую жизнь девушка попадает в город Грэндон-Фоллс, и он очаровывает ее своими жителями и традициями. Непредвиденный объезд этого очаровательного городка заставил ее открыть для себя неожиданные новые главы в сердце и помог снова окунуться в волшебство Рождества.

Ангельское дерево (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1

Страна производства — США Журналистка отправляется на поиски человека, который помогает исполнять рождественские желания с помощью ангельского дерева. В ходе своего необычного путешествия в родной городок под названием Пайн-Ривер она постепенно окунается в воспоминания, связанные с ее прошлым. В городе девушка не была 20 лет, и теперь героине необходимо будет восстановить теплые и доверительные отношения с близкими людьми.

Рождественский вальс (2020)

Рейтинг IMDb — 7,3

Страна производства — Канада За месяц до сказочной рождественской свадьбы главной героини ее жених принимает предложение о работе в другом городе, не обсудив это с ней заранее. Ко всему в придачу позже он просит отсрочить свадьбу, так как ему нужно уехать из города ради работы, и тогда девушка разрывает помолвку. Расстроенная, она приходит в студию танца, чтобы отменить запланированные уроки, но инструктор сумел ее отговорить и убедил посещать занятия. Постепенно ей удалось справиться с расставанием, она начала сближаться с тренером Романом, но тут появляется раскаявшийся жених.

Добро пожаловать домой, на Рождество (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1

Страна производства — США Хлоя, которая всегда помогала различным военным организациям, объединяется с Майклом, ветераном, который недавно вернулся домой, чтобы поддержать его на Рождественском балу офицеров. В разгар их благотворительной деятельности между ними пролетает искра.